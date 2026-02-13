35 mld dolarów pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pilnie potrzebne pociski Patriot

Minister obrony Wielkiej Brytanii, John Healey, ogłosił w czwartek (12 lutego), że jego kraj i sojusznicy zobowiązali się do przekazania pomocy wojskowej dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów dolarów. Deklaracja ta padła podczas posiedzenia ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli, a konkretnie na spotkaniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej również jako Grupa Ramstein, w której skład wchodzi 50 państw, a współprzewodniczą jej Wielka Brytania i Niemcy.

„Możemy ratować ludzkie życie, możemy wywierać presję na Putina i możemy osiągnąć pokój, ale tylko wtedy, gdy będziemy działać razem” – podkreślił Healey na konferencji prasowej po spotkaniu.

Kluczowym elementem dyskusji był również pilny apel o dostarczenie pocisków PAC-3 do systemów obrony antyrakietowej Patriot. Minister obrony Ukrainy, Mychajło Fedorow, zwrócił się do sojuszników z prośbą o natychmiastowe przekazanie tych pocisków, aby wzmocnić obronę powietrzną przed rosyjskimi atakami na obiekty energetyczne.

„Najskuteczniejszym środkiem przeciwdziałania (rosyjskiej) balistyce są pociski PAC-3 dla systemów Patriot. Krytycznie potrzebujemy środków do przechwytywania rakiet balistycznych, ponieważ Rosja chce tej zimy zniszczyć naszą infrastrukturę krytyczną. Wzywam partnerów do pilnego przekazania Ukrainie pocisków PAC-3 z własnych zapasów, aby chronić naszą energetykę zimą” – powiedział Fedorow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.

Niemiecka inicjatywa i program PURL

Minister obrony Niemiec, Boris Pistorius, poinformował, że jego kraj dostarczy Ukrainie dodatkowo pięć pocisków do systemów obrony antyrakietowej Patriot PAC-3, pod warunkiem, że inne kraje sojusznicze przekażą Kijowowi łącznie 30 takich pocisków.

„Wszyscy wiemy, że chodzi o ratowanie ludzkiego życia. To kwestia dni, a nie tygodni czy miesięcy” – zaznaczył Pistorius po spotkaniu w Brukseli, wyrażając optymizm co do realizacji celu 30+5.

Przy okazji Boris Pistorius powiedział, że Niemcy nie mają już broni, którą mogłyby przekazać Ukrainie; wszystko, co mieli, zostało już wysłane,

"W naszych rezerwach nie ma już niczego, co można by przekazać Ukrainie" - mówił.

Według Pistoriusa, Europa ponownie będzie musiała zebrać fundusze, aby kupić wszystko, czego potrzebuje Kijów, przede wszystkim amerykańskie systemy obrony powietrznej Patriot. Ostatecznie będzie to jednak zależeć od możliwości USA. Istnieją obawy, że nawet gdyby Amerykanie dysponowali niezbędnymi środkami, i tak nie sprzedaliby tych systemów, ponieważ ich produkcja jest bardzo powolna, a lista oczekujących jest bardzo długa.

"Naturalnie, mamy do czynienia z ograniczeniami nie tyle w zakresie finansowania, co w zakresie mocy produkcyjnych przemysłu. Dlatego trudno będzie nam regularnie rozmawiać z USA o potencjale".

Sekretarz Generalny NATO, Mark Rutte, przekazał, że państwa Sojuszu ogłosiły wsparcie w wysokości setek milionów dolarów w ramach inicjatywy PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). Celem tego mechanizmu, uruchomionego w sierpniu 2025 roku, jest finansowanie przez kraje NATO zakupów broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazywanie ich Ukrainie. Rutte podziękował Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Szwecji i Litwie za ich wkład, spodziewając się kolejnych deklaracji.

Nowe podejście Ukrainy do wojny i rosnące straty Rosji

Mychajło Fedorow, który objął stanowisko ministra obrony Ukrainy w połowie stycznia, po raz pierwszy uczestniczył w spotkaniu w formacie Ramstein. Podkreślił, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postawił przed nowym zespołem Ministerstwa Obrony jasne zadania: zbudowanie systemu zdolnego do powstrzymania wroga w powietrzu, zahamowanie jego postępów na ziemi, wzmocnienie asymetrycznych ataków i cyberuderzeń przeciwko wrogowi i jego gospodarce, a także sprawienie, by koszt wojny dla Rosji stał się niemożliwy do udźwignięcia.

„Nasze podejście do wojny już przynosi rezultaty - straty rosyjskiej armii rosną. W grudniu Rosja poniosła rekordowe straty - 35 tys. żołnierzy zabitych i ciężko rannych. Wszystkie te straty są zweryfikowane i mają potwierdzenie w materiałach wideo. Naszym celem jest co najmniej 50 tys. potwierdzonych strat wroga miesięcznie” – oświadczył Fedorow, wskazując na skuteczność przyjętej strategii.