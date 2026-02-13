Siły Zbrojne RP rosną w siłę. Ile żołnierzy liczy polska armia i co z retencją?

Wysoki poziom retencji w zawodowej służbie wojskowej w 2025 roku, osiągający 94,53%, jest najlepszym wynikiem od 2000 roku. Ten sukces jest efektem świadomej polityki mającej na celu poprawę warunków pełnienia służby, rozwój zawodowy oraz wzmocnienie systemu wsparcia dla żołnierzy i ich rodzin. Jak podkreśla Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Wiesław Kukuła:

„Za każdą liczbą w naszych statystykach stoi konkretny żołnierz – obywatel, który podjął świadomą decyzję, by służyć Polsce, często wiążąc z tą służbą również rodzinę. Fakt, że tak wielu z nas decyduje się zostać w służbie, to dla mnie przede wszystkim dowód silnej identyfikacji z misją Sił Zbrojnych jako wspólnoty oraz siły wsparcia jakiego udzielają nam nasze rodziny.”

Rodzina odgrywa kluczową rolę w życiu wojskowych. Blisko połowa żołnierzy pozostaje w związkach małżeńskich, a 44% posiada co najmniej jedno dziecko. W rodzinach wojskowych wychowuje się łącznie 168 701 dzieci, a praktyka pokazuje, że wiele z nich podąża śladami swoich rodziców, decydując się na karierę wojskową.

Silne, stabilne i oparte na wartościach – Siły Zbrojne RP w 2026 r.Na początku 2026 r. w polskiej armii służyło 217 075 żołnierzy. To fundament bezpieczeństwa Polski i wschodniej flanki NATO.✔️ Najwyższa retencja od 2000 roku – w 2025 r. poziom utrzymania w służbie zawodowej… pic.twitter.com/luWh2tE5xb— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) February 13, 2026

Wyzwania w przebiegu kariery wojskowej

Mimo ogólnego wzrostu liczebności i wysokiej retencji, Siły Zbrojne RP stoją przed pewnymi wyzwaniami. W 2025 roku 46% żołnierzy odchodzących z zawodowej służby wojskowej nie nabyło uprawnień emerytalnych. Znacząca część tych decyzji o rezygnacji zapada już w pierwszych latach służby, w tym w ciągu pierwszych pięciu lat.

Gen. Wiesław Kukuła zaznacza:

„Jednocześnie naszym obowiązkiem jako dowódców jest uważnie wsłuchać się w tych, którzy z niej rezygnują, zwłaszcza na początku swojej drogi. Nie jesteśmy idealną organizacją, ale naszym obowiązkiem jest zbudowanie Sił Zbrojnych, w których żołnierz ma głębokie poczucie sensu swojej służby, szansę na rozwój zawodowy, ale również możliwość otrzymywania wsparcia – nie tylko dla siebie, ale również swojej rodziny.”

Wzmocnienie korpusu oficerskiego – klucz do przyszłości

Kolejnym istotnym obszarem wymagającym uwagi jest struktura kadrowa, zwłaszcza w kontekście korpusu oficerskiego. Obecnie oficerowie stanowią zaledwie 12,6% stanu osobowego Sił Zbrojnych RP. Jest to poziom zauważalnie niższy niż w innych państwach NATO, gdzie wskaźnik ten wynosi około 20%. Wzmocnienie korpusu oficerskiego jest jednym z kluczowych kierunków dalszego rozwoju Sił Zbrojnych RP.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztabu Generalnego