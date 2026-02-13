Gigantyczny kontrakt z Francją. Indie bliżej umowy na 114 myśliwców Rafale

Piotr Miedziński
2026-02-13 9:26

Rada ds. Zamówień Obronnych Indii zatwierdziła kluczową dla bezpieczeństwa kraju propozycję zakupu 114 samolotów wielozadaniowych Rafale. Decyzja, ogłoszona tuż przed wizytą prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, stanowi odpowiedź na kurczące się zasoby Indyjskich Sił Powietrznych i rosnące napięcia w regionie, zwłaszcza z Pakistanem i Chinami. Kontrakt zakłada, że większość maszyn zostanie wyprodukowana lokalnie, co wpisuje się w strategiczny program "Make in India".

Indyjska Rada ds. Zamówień Obronnych (DAC), pod przewodnictwem ministra obrony Rajnatha Singha, dała wstępną zgodę na rozpoczęcie negocjacji w sprawie jednego z największych kontraktów zbrojeniowych ostatnich lat. Jak podała agencja Reutera, przedmiotem umowy jest zakup 114 francuskich myśliwców Dassault Rafale. Informacja ta zbiegła się w czasie z planowaną na 17-19 lutego wizytą prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, w Indiach, co nadaje decyzji dodatkowego wymiaru dyplomatycznego.

Chociaż jest to dopiero wstępna zgoda, otwiera ona drogę do finalizacji rozmów handlowych i technicznych między rządami w New Delhi i Paryżu. Wartość kontraktu szacowana jest na 3,25 biliona rupii, czyli około 30 miliardów euro. Zakup ten znacząco zwiększy potencjał indyjskiej armii. Łączna liczba samolotów Rafale w służbie Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej wzrośnie do 176 maszyn

Dlaczego Indie pilnie potrzebują nowych samolotów?

Decyzja o tak dużym zakupie jest podyktowana pilną potrzebą modernizacyjną i operacyjną. Liczba gotowych do działań dywizjonów Indyjskich Sił Powietrznych (IAF) spadła w ostatnich miesiącach do alarmującego poziomu 29. Jest to znacznie poniżej progu 42 eskadr, uznawanego za absolutne minimum niezbędne do skutecznego zabezpieczenia granic kraju, zwłaszcza w kontekście potencjalnego konfliktu na dwa fronty z Pakistanem i Chinami.

Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wycofywanie z eksploatacji przestarzałych samolotów MiG-21, które przez dekady stanowiły trzon lotnictwa. Ponadto w najbliższych latach ze służby mają zostać wycofane również starsze wersje samolotów MiG-29, Jaguar i Mirage-2000, co dodatkowo pogłębi lukę sprzętową. Choć Indie rozwijają własny lekki myśliwiec HAL Tejas, tempo jego produkcji jest niewystarczające w stosunku do potrzeb do tej pory do dwóch eskadr dostarczono zaledwie 40 z 140 zamówionych sztuk

Główne problemy to opóźnienia w dostawach silników GE F404 (z powodu przerw w łańcuchu dostaw i restartu produkcji). To spowodowało, że samoloty stoją bez silników. Problemami są także certyfikacje, integracja systemów (np. radar Uttam, EW suite) i rozpędzenie produkcji.

Program "Make in India" kluczowym elementem umowy

Nowy kontrakt z Francją kładzie silny nacisk na lokalną produkcję i transfer technologii, co jest zgodne z flagową inicjatywą rządu Narendry Modiego – "Make in India". Zgodnie z założeniami, pierwsze 18 myśliwców Rafale zostanie dostarczonych bezpośrednio z Francji, aby jak najszybciej podnieść zdolności operacyjne IAF. Pozostałe 96 maszyn ma zostać wyprodukowanych na licencji w Indiach.

Współpraca ma objąć nie tylko państwowy koncern Hindustan Aeronautics Limited (HAL), ale również prywatne indyjskie firmy. Zakłada się, że początkowy udział komponentów produkowanych w Indiach wyniesie 30%, by docelowo wzrosnąć do ponad 60%. To strategiczny ruch, który ma na celu nie tylko modernizację armii, ale także budowę krajowego ekosystemu przemysłu lotniczego i obronnego. Już wcześniej firmy takie jak Tata Group rozpoczęły współpracę z Dassault w zakresie produkcji elementów kadłuba Rafale.

Napięta sytuacja na granicy. Odpowiedź na zagrożenia

Przyspieszenie modernizacji lotnictwa jest bezpośrednią odpowiedzią na niestabilną sytuację geopolityczną. Indie od lat pozostają w napiętych stosunkach z sąsiednim Pakistanem, a punktem zapalnym pozostaje Kaszmir. W maju 2025 roku doszło w tym rejonie do poważnych starć sił powietrznych obu państw, w wyniku których obie strony straciły kilka samolotów. Incydent ten był następstwem ataku terrorystycznego z kwietnia 2025 roku, o który Indie oskarżyły grupy wspierane przez Islamabad.

Równie istotnym czynnikiem jest rosnąca siła militarna Chin i nierozwiązane spory graniczne w Himalajach. Zakup nowoczesnych myśliwców 4,5 generacji, jakimi są Rafale, ma na celu zrównoważenie potencjału lotniczego głównych rywali w regionie. 

Pod znakiem zapytania ciągle pozostaje potencjalny zakup rosyjskich samolotów Su-57. 30 stycznia Times of India informował, że Indie i Rosja prowadzą rozmowy techniczne w celu zbadania możliwości wspólnej produkcji myśliwca piątej generacji Suchoj Su-57 w Indiach. Dyskusje, które prezes United Aircraft Corporation (UAC), Wadim Badekha, określił jako „zaawansowane konsultacje techniczne”, obejmują możliwość licencjonowanej produkcji eksportowej wersji Su-57E w zakładach obecnie produkujących Su-30MKI, przy dużym zaangażowaniu indyjskiego przemysłu i systemów.

„Dziś jesteśmy na zaawansowanym etapie negocjacji technicznych w sprawie tego kontraktu. Takie kontrakty, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie, determinują trajektorię naszej współpracy na kolejne dekady” – powiedział rosyjskim dziennikarzom Wadim Badekha, prezes rosyjskiej Zjednoczonej Korporacji Lotniczej (UAC), na marginesie pokazów lotniczych Wings India na lotnisku Begumpet w Hajdarabadzie. 

Badekha twierdził, że strony prowadzą również rozmowy na temat „licencjonowanej produkcji myśliwców Su-57 w Indiach w zakładach obecnie wykorzystywanych do produkcji samolotów Su-30, a także maksymalnego wykorzystania indyjskiego przemysłu i indyjskich systemów w tym samolocie”.

„Dlatego umowa wymaga szeroko zakrojonych, dogłębnych analiz. Obecnie znajduje się na zaawansowanym etapie konsultacji technicznych” – powiedział Badekha cytowany przez państwową agencję prasową TASS.

HAL, państwowy indyjski koncern lotniczo-kosmiczny rozważa ofertę współprodukcji dwóch lub trzech eskadr rosyjskich myśliwców piątej generacji, aby sprostać zapotrzebowaniu indyjskich sił powietrznych (IAF) na tymczasowy myśliwiec stealth. Miałoby to wypełnić przewidywaną 10-letnią przerwę operacyjną do czasu wdrożenia AMCA, planowanego przez Indie rodzimego myśliwca stealth. Odrębną umowę, na początku tego miesiąca, spółka HAL podpisała z rosyjskim UAC w sprawie licencjonowanej produkcji nowoczesnego cywilnego samolotu komunikacyjnego Suchoj Superjet 100 (SJ-100) w Indiach. Według indyjskich mediów umowa HAL-UAC dotycząca SJ-100 jeszcze bardziej zwiększyła szanse na zawarcie umowy na produkcję Su-57 w Indiach. Jednak biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, czyli groźba sankcji USA na Algierię za zakup Su-57 Indie będą musiały liczyć się z możliwością nałożenia sankcji CAATSA, jeśli podejmą decyzję o zawarciu umowy na myśliwiec Su-57.

Rafale w indyjskiej armii. Flota rośnie w siłę

Francuskie myśliwce nie są nowością w indyjskim arsenale. Siły Powietrzne Indii eksploatują już 36 maszyn tego typu. W kwietniu 2025 roku Indie podpisały umowę na zakup 26 morskich wariantów Rafale-M dla Marynarki Wojennej, które oczekują na dostawy planowane na lata 2029-2031. Samoloty te są zdolne do operowania z lotniskowców, takich jak INS Vikrant. 

Ujednolicenie floty opartej na jednej, wszechstronnej platformie przynosi wymierne korzyści logistyczne, szkoleniowe i operacyjne. Rafale to samolot wielozadaniowy, zdolny do prowadzenia misji wywalczania przewagi powietrznej, ataków na cele naziemne i morskie oraz prowadzenia rozpoznania. 

ILA 2024 - F-35

