Konflikt między stronami rozpoczął się 7 maja 2025 roku po ataku terrorystycznym w indyjskim Kaszmirze, gdzie 22 kwietnia zginęło 26 cywilów. Indie oskarżyły Pakistan o wspieranie terrorystów, co Islamabad stanowczo odrzucił. W odpowiedzi Indie przeprowadziły precyzyjne ataki na dziewięć celów w Pakistanie, które określono jako „infrastrukturę terrorystyczną”. Pakistan odpowiedział kontratakami, w tym zestrzeleniem indyjskich samolotów i atakami dronów oraz rakiet balistycznych krótkiego zasięgu.

Według indyjskich źródeł, system przeciwlotniczy S-400, wyprodukowany w Rosji, odegrał kluczową rolę w zestrzeleniu pakistańskich samolotów, w tym dużego samolotu rozpoznawczego. Marszałek Singh podkreślił, że dane elektroniczne potwierdzają sukces operacji.

„Mamy potwierdzone ofiary śmiertelne co najmniej pięciu myśliwców i jednego dużego samolotu” – powiedział,

Dodając, że duży samolot, który może być samolotem rozpoznawczym, został zestrzelony z odległości 300 km.

„To tak naprawdę największy w historii przypadek zestrzelenia samolotu" – powiedział, czym wywołał aplauz tłumu, wśród którego znaleźli się oficerowie sił powietrznych, weterani, a także przedstawiciele rządu i przemysłu.

Singh nie wspomniał, jakie myśliwce zostały zestrzelone, ale powiedział, że w wyniku nalotów został zniszczony samolot rozpoznawczy i „kilka myśliwców F-16”, które stacjonowały w hangarach w dwóch bazach lotniczych w południowo-wschodnim Pakistanie. Przedstawiciele władz USA poinformowali wcześniej agencję Reuters, że nie mają wiedzy o zestrzeleniu żadnego samolotu F-16 produkcji amerykańskiej na terytorium Pakistanu.

Minister obrony Pakistanu Khawaja Muhammad Asif w poście zamieścił na portalu X wpis, w którym oskarżył Indie o nieuczciwość.

„Jeśli chodzi o prawdę, niech obie strony udostępnią swoje zapasy samolotów do niezależnej weryfikacji – choć podejrzewamy, że ujawniłoby to rzeczywistość, którą Indie starają się ukryć” – napisał.

Jak dodał: „Takie komiczne narracje, stworzone dla wewnętrznych celów politycznych, zwiększają poważne ryzyko strategicznej pomyłki w środowisku nuklearnym”.

Pakistan twierdzi, że to jego siły powietrzne zestrzeliły pięć indyjskich myśliwców, w tym trzy francuskie Rafale, jeden MiG-29 i jeden Su-30, przy użyciu chińskich myśliwców J-10. Indie potwierdziły straty, ale nie określiły ich liczby. Szef francuskich sił powietrznych, generał Jerome Bellanger, powiedział wcześniej, że widział dowody na utratę trzech indyjskich myśliwców, w tym Rafale. Indyjskie siły powietrzne nie skomentowały tych twierdzeń.

Amerykański F-16 ILA 24

Co przyniosła wojna między stronami?

Konflikt przyniósł znaczące straty materialne i ludzkie. Według pakistańskich raportów, indyjskie ataki z 7 maja w sześciu miastach, w tym w Pendżabie i Kaszmirze administrowanym przez Pakistan, zabiły co najmniej 51 osób, w tym 11 żołnierzy i kilkoro dzieci. Pakistan twierdzi, że zniszczył 29 indyjskich dronów, brygadę dowodzenia oraz kilka posterunków wzdłuż Linii Kontroli w Kaszmirze.

Indie poinformowały o śmierci co najmniej pięciu żołnierzy i 16 cywilów. Indyjski szef sztabu, generał Anil Chauhan, przyznał, że Indie straciły pewną liczbę myśliwców, ale uznał to za mniej istotne niż analiza taktycznych błędów, które pozwoliły na ich zestrzelenie.

Obie strony prowadzą intensywną kampanię dezinformacyjną. Pakistan twierdził, że indyjskie rakiety spadły na własne terytorium, co Indie odrzuciły. Zdjęcia rzekomo przedstawiające zestrzelone Rafale okazały się pochodzić z wcześniejszych incydentów, np. katastrofy MiG-21 w 2021 roku. Indie z kolei unikały komentowania strat własnych samolotów, co wywołało spekulacje. Eksperci, jak Michael Clarke z King’s College, podkreślają, że brak jednoznacznych dowodów utrudnia weryfikację twierdzeń obu stron.

Mimo wszystko czterodniowy konflikt był przełomowy z kilku powodów. Po raz pierwszy Indie użyły rakiet BrahMos i SCALP-EG, a Pakistan rakiet balistycznych Fatah-I i Fatah-II oraz dronów bojowych. Był to także test chińskiego uzbrojenia, w tym myśliwców J-10 i systemów obrony powietrznej HQ-9. Konflikt ujawnił także podatność Pakistanu na ataki powietrzne oraz skuteczność indyjskiego systemu S-400.

Jakie samoloty posiadają Indyjskie Siły Powietrzne?

Jakiś czas temu marszałek sił powietrznych Amar Pratap Singh wielokrotnie wyrażał obawy dotyczące starzejącej się floty IAF. Przemawiając na spotkaniu Chanakya Dialogues w zeszłym miesiącu, powiedział, że IAF wymaga wprowadzenia od 35 do 40 myśliwców rocznie, aby rozwiązać istniejące niedobory i zastąpić starzejące się floty, które mają zostać wycofane ze służby w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat.

IAF obecnie obsługuje 36 myśliwców Rafale w swoich bazach lotniczych Ambala i Hashimara. Poza tym Indie posiadają około 270 Su-30MKI, około 60-70 MiG-29 zmodernizowane do standardu MiG-29UPG, i około 50 Mirage 2000H/TH, które są modernizowane do standardu Mirage 2000-5 MK2 z modyfikacjami specyficznymi dla Indii, a także 100 Jaguarów. W lutym 2021 roku, Indyjskie Siły Powietrzne zamówiły 83 dodatkowe myśliwce Tejas, w tym 73 jednomiejscowe Mark 1A i 10 dwumiejscowych samolotów Mark 1. Niedawno szwedzka firma Saab zaoferowała ponownie swój samolot Gripen E Indyjskim Siłom Zbrojnym w liczbie 114 szt.

Według marszałka lotnictwa indyjskie siły powietrzne obecnie dysponują jedynie 31 aktywnymi eskadrami myśliwskimi — znacznie poniżej zatwierdzonej liczebności 42 — co stwarza wyzwania w zakresie utrzymania gotowości operacyjnej. Jak przypomina portal Business Standard, Singh opowiadał się również za większym zaangażowaniem sektora prywatnego w produkcję samolotów bojowych. Co ciekawe, publicznie skrytykował państwową firmę Hindustan Aeronautics Limited (HAL) za opóźnienia w dostawie myśliwców Tejas Mk1A. Podczas pokazu Aero India w lutym Air Chief Marshal wyraził niezadowolenie dla HAL, stwierdzając, że „nie ma zaufania” do państwowej firmy lotniczej.

Jakie samoloty posiadają Pakistańskie Siły Powietrzne

Według danych z World Directory of Modern Military Aircraft (WDMMA) i innych źródeł, PAF w 2025 roku posiada około 879 jednostek w aktywnej służbie, obejmujących różne kategorie samolotów.