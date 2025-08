Niemcy wzmacniają obronę Ukrainy. Przekażą dwa systemy Patriot, co zyska Berlin?

Niemcy przekazują Ukrainie kolejne dwa systemy Patriot w ramach wsparcia obronnego.

Decyzja ta jest efektem porozumienia z USA, które dostarczą Niemcom nowe systemy Patriot.

Ukraina otrzyma również 11 dodatkowych systemów obrony powietrznej IRIS-T, wzmacniając swoją obronę powietrzną.

Niemiecki minister obrony, Boris Pistorius, podkreślił, że dzięki porozumieniu z USA, Niemcy mogą skutecznie wesprzeć Ukrainę.

„Niemcy mogą wesprzeć Ukrainę najpierw wyrzutniami, a potem dodatkowymi częściami systemów Patriot” – oznajmił minister Pistorius.

Szczegóły przekazania systemów Patriot

Bundeswehra przekaże Ukrainie dwa systemy Patriot w najbliższych dniach. Dodatkowe części do systemów zostaną dostarczone w ciągu 2-3 miesięcy. W zamian za to, Niemcy otrzymają od Stanów Zjednoczonych w trybie przyśpieszonym nowe systemy Patriot, za które zapłaci Berlin.

Niemcy już wcześniej dostarczyły Ukrainie trzy systemy Patriot. Berlin zapewnia, że wysłanie kolejnych systemów nie osłabi wkładu Niemiec w sojusz obronny NATO.

Ukraina otrzyma od Niemiec 11 kolejnych systemów obrony powietrznej IRIS-T

Ambasador Ukrainy w Niemczech, Oleksii Makeiev, w wywiadzie dla European Pravda, poinformowała 28 lipca, że Ukraina otrzyma od Niemiec 11 dodatkowych systemów obrony powietrznej IRIS-T. Spośród 18 zamówionych systemów IRIS-T SLM, siedem już dostarczono, a pozostałe 11 ma dotrzeć w miarę postępu produkcji.

Każdy system składa się z trzech wyrzutni średniego zasięgu (SLM) i dwóch krótkiego zasięgu (SLS), tworząc zintegrowany kompleks obrony. IRIS-T, produkowany przez niemiecką firmę Diehl Defence, jest kluczowym elementem ukraińskiej sieci obrony powietrznej, skutecznie zwalczając pociski manewrujące, drony i samoloty, choć mniej efektywny przeciwko pociskom balistycznym, takim jak rosyjskie Iskander czy Kindżał. Ambasador Makeiev podkreślił, że tylko amerykańskie systemy Patriot są niezawodne w zwalczaniu takich zagrożeń balistycznych.

Makeiev podkreślił pilną potrzebę większej liczby takich systemów, wskazując, że Ukraina potrzebuje co najmniej dziesięciu baterii Patriot, by skutecznie chronić swoje terytorium.

Systemy Patriot na Ukrainie

Systemy Patriot pozostają najskuteczniejszą bronią Ukrainy do przeciwdziałania precyzyjnym i szybkim atakom rakietowym Rosji, w tym hipersonicznym pociskom Iskander-M i Kinżał. Szacuje się, że by zapewnić Ukrainie ochronę do pełnego pokrycia terytorialnego, to potrzeba co najmniej 25 systemów. A minimalna liczba to 10.

W zeszłym roku NATO ogłosiło plan zakupu 1000 pocisków Patriot i przeniesienia produkcji do Europy, co było spowodowane wojną i rosnącym zaniepokojeniem rosyjską agresją.

System obrony powietrznej Patriot (Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target) to zaawansowany, mobilny system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, opracowany przez amerykańską firmę Raytheon (obecnie część RTX Corporation). Używany przez wiele krajów, w tym USA, Polskę i Koreę Południową, służy do zwalczania samolotów, dronów, pocisków manewrujących oraz rakiet balistycznych krótkiego i średniego zasięgu. Patriot jest kluczowym elementem zintegrowanej obrony powietrznej w ramach NATO.

Jego sercem jest wielofunkcyjny radar z układem fazowanym, który nieprzerwanie skanuje przestrzeń powietrzną, wykrywając i śledząc dziesiątki celów jednocześnie, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Radar ten, o imponującym zasięgu, umożliwia precyzyjne naprowadzanie pocisków, co zapewnia wysoką skuteczność w dynamicznych scenariuszach bojowych.

Patriot wykorzystuje różne typy pocisków przechwytujących, dostosowane do specyfiki celów. Starsze wersje były skuteczne głównie przeciwko samolotom, ale nowsze, jak pociski PAC-3, zostały zaprojektowane z myślą o neutralizacji rakiet balistycznych. Najnowsze warianty, takie jak PAC-3 MSE, oferują lepszą manewrowość i większy zasięg, co pozwala na zwalczanie bardziej zaawansowanych zagrożeń. Pociski są wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni, które można szybko rozmieścić i skonfigurować, a każda z nich obsługuje kilka pocisków, co zapewnia elastyczność w reagowaniu na ataki z różnych kierunków.

Centralnym elementem systemu jest stanowisko dowodzenia, które integruje dane z radaru, zarządza identyfikacją celów i koordynuje odpalanie pocisków. To zaawansowane centrum umożliwia współpracę z innymi systemami obrony, takimi jak THAAD czy Aegis, tworząc zintegrowaną sieć obrony powietrznej. Cały system jest wysoce mobilny, transportowany na ciężarówkach, co pozwala na szybkie przemieszczanie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb operacyjnych.