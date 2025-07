Niemcy zwiększają wsparcie dla Ukrainy. 8,5 mld euro w budżecie na 2026 rok

30 lipca 2025 roku niemiecki rząd przyjął projekt budżetu na 2026 rok, który przewiduje wydatki na poziomie 520,5 mld euro, z czego 8,5 mld euro ma zostać przeznaczonych na wsparcie Ukrainy. To wzrost o 3,5% w porównaniu z bieżącym rokiem, co podkreśla rosnące zaangażowanie Berlina w pomoc dla Kijowa. Projekt obejmuje także średnioterminowy plan finansowy do 2029 roku.

Decyzja ta wpisuje się w szerszy kontekst unijnej polityki wobec Rosji. Tego samego dnia UE przedłużyła sankcje na Rosję, wprowadzone w 2014 roku po aneksji Krymu, do 31 stycznia 2026 roku. Sankcje obejmują ograniczenia w handlu, finansach, technologiach i transporcie, co ma na celu dalsze osłabienie rosyjskiej gospodarki i wsparcie Ukrainy w jej wysiłkach obronnych.

Dotychczasowa pomoc Niemiec dla Ukrainy

Do 2025 roku Berlin przekazał Ukrainie pomoc finansową i militarną wartą miliardy euro. W 2023 roku Niemcy dostarczyły sprzęt wojskowy, w tym systemy obrony powietrznej Patriot, czołgi Leopard 2 oraz amunicję, a w lipcu 2025 roku Niemcy zobowiązały się przekazać kolejne swoje systemy Patriot. Do połowy 2025 roku Niemcy przekazały Ukrainie ok. 48 mld euro pomocy, z czego 15,6 mld euro stanowiła pomoc wojskowa (w tym dostawy sprzętu, szkolenia i finansowanie). Niemcy aktywnie wspierają także ukraińskich uchodźców, przyjmując ponad milion osób od początku wojny.

Niemcy do tej pory dostarczyły:

Czołgi Leopard 2A6;

Czołgi Leopard 1A5;

Wozy Marder;

Samochody opancerzone Dingo 2;

Pojazdy Wisent 1 MC do usuwania min;

Pojazdy Bergepanzer 2 (wozy zabezpieczenia technicznego);

Pojazd mostowy Biber;

Haubice PzH 2000 - Wraz z Holandią (W lipcu 2022 roku Niemcy zatwierdziły sprzedaż Ukrainie 100 haubic PzH 2000 za 1,7 mld euro)

Haubice Zuzana 2 – sfinansowane przez Niemcy, Danię i Norwegię;

Wyrzutnie MARS II;

Wyrzutnie HIMARS;

Zestwy IRIS-T SLS/SLM z ponad 650 pociskami;

3 baterie Patriot – dostarczone w latach 2023–2024, z ponad 320 pociskami;

System Skynex;

Systemy przeciwlotnicze Gepard;

Granatniki Panzerfaust 3;

RGW 90;

Miny przeciwpancerne (w tym DM-22);

Drony rozpoznawcze;

Radary TRML-4D;

Amunicja: Ponad 700 000 sztuk (w tym 14 000 w 2025 roku), 650 pocisków IRIS-T, 320 Patriot, 60 000 do Gepard.

Znaczenie nowego budżetu

Zatwierdzenie 8,5 mld euro na 2026 rok to sygnał, że Niemcy pozostają liderem w europejskim wsparciu dla Ukrainy. Środki te mają zostać przeznaczone na pomoc militarną, odbudowę infrastruktury oraz wsparcie gospodarcze. Jak zauważył ambasador Ukrainy w Niemczech, Ołeksij Makejew, w Berlinie zmienia się także nastawienie wobec członkostwa Ukrainy w NATO, co może otworzyć nowe możliwości współpracy.

Nie brakuje jednak głosów krytycznych. Część niemieckich polityków, takich jak Alice Weidel z AfD, uważa, że przeznaczanie tak dużych sum na Ukrainę odbywa się kosztem potrzeb wewnętrznych. Pojawiły się wypowiedzi wyrażające niezadowolenie z decyzji o zakupie rakiet Patriot dla Ukrainy za 5 mld euro.

Wspólna produkcja uzbrojenia

Ambasador Ukrainy w Niemczech, Ołeksij Makejew, wypowiedział się na temat zaawansowanych rozmów między Ukrainą a Niemcami dotyczących wspólnej produkcji uzbrojenia. W rozmowie z portalem Europejska Prawda, Makejew poinformował, że Berlin przechodzi na nowy etap wsparcia wojskowego dla Ukrainy, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także współpracę przemysłową.

Podkreślił, że rozmowy dotyczą produkcji różnych rodzajów uzbrojenia, w tym dronów i potencjalnie rakiet dalekiego zasięgu. Makejew wskazał, że Ukraina posiada własne systemy uzbrojenia o większym zasięgu niż niemieckie rakiety Taurus, choć mogą one być mniej skuteczne. Dodał, że zorganizowano już spotkania między ukraińskimi i niemieckimi producentami, co ma na celu rozwój wspólnych projektów.

Ambasador zaznaczył również, że Niemcy przygotowują się do przekazania Ukrainie ósmego systemu obrony powietrznej IRIS-T, co potwierdził w mediach społecznościowych 25 lipca 2025 roku.

Temat rakiet Taurus pozostaje kluczowy w negocjacjach. Ukraina wielokrotnie apelowała o ich przekazanie, ale Berlin pozostaje powściągliwy. Makejew zauważył, że rozmowy w tej sprawie trwają, a postępy są widoczne, choć analitycy, jak Ołeh Katkow z Defense Express, wątpią w możliwość dostarczenia tych pocisków, wskazując, że Niemcy przedłużają jedynie żywotność istniejących zapasów do 2045 roku.