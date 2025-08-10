Próba przed Świętem Wojska Polskiego. Wisłostrada znów sceną wielkiej defilady

Co się działo podczas próby?

Próba przed obchodami Święta Wojska Polskiego zaczęła się od sobotnich przelotów, gdy nad Wisłostradą w godz. 11:30–13:30 pojawiały się formacje lotnicze ćwiczące układy pokazów powietrznych. Wieczorem i w nocy w godz. 23:00-5:30 przeprowadzono dwa przejazdy treningowe sprzętu, a wczesnym rankiem kolejne przejścia pododdziałów pieszych. Na próbie pojawili się wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że hasłem tegorocznej defilady jest „dziękujemy za waszą służbę”. Organizacja takiego wydarzenia to ogromne wyzwanie logistyczne i organizacyjne dla tysięcy żołnierzy. Gen. Wiesław Kukuła dodał, że celem defilady jest pokazanie transformacji, jaką przechodzą polskie siły zbrojne. „W trakcie defilady będziemy prezentować zarówno tarczę, jak i miecz” - mówił, podkreślając, że jest to zgodne ze strategią przygotowania państwa do obrony i odstraszania potencjalnych agresorów.

„Próba generalna przed wielką defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego za nami. Pokażmy wszystkim, jak zmienia się nasza armia, która stanie się najnowocześniejszą i najlepiej zorganizowaną w Europie. W najbliższy piątek spotkajmy się – w Warszawie, nad Bałtykiem, w naszych miejscowościach lub przed ekranami. Świętujmy razem z naszymi żołnierzami, świętujmy razem dla Polski” – podkreślił szef MON.

W trakcie próby na Wisłostradzie widoczne były kolumny sprzętu wojskowego, które testowały tempo przejazdu oraz manewrowanie przy ograniczonej szerokości jezdni. Wśród sprzętu można było dostrzec m.in. czołgi Abrams, czołgi K2, armatohaubice K9, armatohaubice Krab, bojowe wozy piechoty Borsuk, wyrzutnie rakietowe HIMARS, systemy Gladius, transportery opancerzone Kleszcz, systemy Baobab-K, czy transportery opancerzone Cougar.

Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia

Centralne obchody, zaplanowane na godz. 12:00, będą złożone z uroczystego apelu, defilady lądowej na Wisłostradzie i równoległej parady morskiej u wybrzeży Helu. MON zapewnia łączoną transmisję na żywo, dostępną na telebimach w rejonie uroczystości, w telewizji i internecie.

Według Władysława Kosiniaka-Kamysza tegoroczna defilada najprawdopodobniej będzie największą w historii. W trakcie wydarzenia zaprezentowanych zostanie około 300 jednostek najnowocześniejszego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Wojska Polskiego, 50 statków powietrznych i 20 okrętów na wodzie. Udział w nim weźmie blisko 4000 żołnierzy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, w tym m.in. 1. Warszawska Brygada Pancerna, Strzelcy Podhalańscy, 6. Brygada Powietrznodesantowa, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Drugie tyle żołnierzy będzie zabezpieczać wydarzenie. Weźmie w nim udział także około 100 żołnierzy z wojsk i struktur sojuszniczych. Na defiladzie pojawią się przedstawiciele armii Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Rumunii, a także reprezentacje Wielonarodowej Dywizji Północny - Wschód oraz Eurokorpusu.

Defilada inna niż wszystkie poprzednie

W tym roku szczególną uwagę poświęcono Marynarce Wojennej. Oprócz parady morskiej na Helu, jednostki MW operujące na lądzie, w tym Morska Jednostka Rakietowa wyposażona w pociski przeciwokrętowe Naval Strike Missile, zaprezentują się na czele defilady pojazdów w Warszawie. Jej przedstawicieli można było zobaczyć już na próbie.

Po raz pierwszy w historii w defiladzie wezmą udział żołnierze z Australii, a ich samolot wczesnego ostrzegania E-7A Wedgetail pojawi się podczas powietrznej części pokazu. Tradycyjnie, obecni będą także żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Rumunii z natowskiej grupy bojowej z Orzysza, a także oddziały francuskie.