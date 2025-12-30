Francuska Marynarka Wojenna i DGA przeprowadziły udany test zmodernizowanego pocisku nuklearnego ASMPA-R.

Ćwiczenie "Retro 2025" symulowało realny nalot strategiczny, potwierdzając gotowość morskiego komponentu odstraszania nuklearnego Francji.

Pocisk ASMPA-R to naddźwiękowy manewrujący pocisk o zwiększonym zasięgu i odporności na zakłócenia, przenonoszy przez myśliwce Rafale.

Jakie są strategiczne konsekwencje tego testu dla bezpieczeństwa Europy i francuskiego odstraszania nuklearnego?

Przebieg ćwiczenia „Retro 2025”

28 grudnia francuskie siły zbrojne poinformowały o pełnym sukcesie ćwiczenia marynarki wojennej o kryptonimie Retro 2025. Kluczowym elementem tej operacji był start z lotniskowca myśliwca Rafale M należącego do 11 Flotylli, który przeprowadził skomplikowany i wielogodzinny „rajd nuklearny”. Cała misja została zaprojektowana tak, aby w stopniu maksymalnym odzwierciedlać realia współczesnego pola walki.

Załoga musiała pokonać zaplanowaną trasę, unikając wykrycia i symulując przełamanie zaawansowanych systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Kulminacyjnym momentem lotu było odpalenie pocisku ASMPA-R który, choć pozbawiony głowicy bojowej, przeszedł pełną procedurę startową. Sukces tego testu miał potwierdzić przygotowanie i gotowość operacyjną francuskiego lotnictwa marynarki wojennej.

Ewolucja i możliwości technologiczne pocisku ASMPA-R

Pocisk ASMPA-R, czyli Air-Sol Moyenne Portée Amélioré Rénové (Zmodernizowany i Ulepszony System Powietrze-Ziemia Średniego Zasięgu), stanowi fundament powietrznego komponentu francuskiej strategii odstraszania atomowego. Jest to głęboko zmodernizowana wersja naddźwiękowego pocisku manewrującego ASMP wprowadzonego do służby w 1986 roku, zastępując we francuskim arsenale jądrowym bomby jądrowe AN-22 i AN-52. Był to znaczny postęp jeśli chodzi o możliwości penetracji obrony powietrznej przeciwnika. Dekadę później Francja wprowadziła zmodernizowaną wersję ASMP-A, natomiast w 2016 roku ogłoszono rozpoczęciem programu ASMPA-R (rénové – fr. odnowiony).

Modernizacja oznaczona literą „R” nie była jedynie kosmetyczną zmianą. Zrealizowano ją aż do pierwszego testu w 2021 roku, aby rakieta mogła sprostać wyzwaniom stawianym przez nowoczesne systemy przeciwlotnicze. Inżynierowie z koncernu MBDA skoncentrowali się na wydłużeniu zasięgu ponad 500 km oraz istotnym zwiększeniu jego zdolności do penetracji systemów obrony powietrznej typu A2/AD.

Nowa wersja charakteryzuje się nie tylko zwiększonym zasięgiem, ale przede wszystkim implementacją nowoczesnych systemów naprowadzania, które wykazują ogromną odporność na próby zakłócania elektronicznego. Dodatkowo obniżono sygnaturę radarową, która sprawia, że rakieta jest znacznie trudniejsza do wykrycia przez wrogie stacje radiolokacyjne. ASMPA-R otrzymał też nową głowicę termojądrową TNA (Tête Nucléaire Aéroportée) o mocy regulowanej od 100 do 300 kT.

Sercem tej konstrukcji jest silnik odrzutowy typu ramjet, który pozwala rakiecie utrzymać naddźwiękową prędkość przekraczającą Mach 3 na całej długości lotu. Dzięki temu oraz możliwości zaplanowania trasy lotu pocisk o zasięgu ponad 500 kilometrów staje się niezwykle trudnym celem do przechwycenia, zapewniając nosicielowi utrzymanie bezpiecznego dystansu.

Pocisk ASMPA-R jest relatywnie nowy i dość nowoczesny, ale ma pełnić swoją funkcję do połowy przyszłej dekady. W tym czasie do służby ma trafić nowy, hipersoniczny pocisku czwartej generacji oznaczony ASN4G (fr. Air-Sol Nucléaire de 4ème Génération), który będzie przenoszony przez samoloty bojowe 6. generacji. Obecnie pociski ASMPA-R są przenoszone przez należące do francuskiego lotnictwa maszyny Dassault Rafale B oraz należące do marynarki wojennej samoloty pokładowe Dassault Rafale M.

Strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa Europy

Francja pozostaje obecnie jedynym państwem Unii Europejskiej, które dysponuje całkowicie suwerennym systemem broni jądrowej. Udany test przeprowadzony przez samolot operujący z lotniskowca Charles de Gaulle ma dwa kluczowe wymiary.

W aspekcie technicznym potwierdza on, że morskie lotnictwo strategiczne jest w stanie precyzyjnie uderzyć w dowolny cel znajdujący się w zasięgu floty. W wymiarze geopolitycznym jest to natomiast czytelny komunikat skierowany do społeczności międzynarodowej, podkreślający wiarygodność francuskiej „tarczy” nuklearnej.

Francuska strategia odstraszania niezmiennie opiera się na dwóch filarach: Strategicznym Lotnictwie Sił Powietrznych oraz Oceanicznych Siłach Strategicznych, czyli okrętach podwodnych z rakietami balistycznymi. Sukces ćwiczenia Retro 2025 udowadniają, że oba te komponenty pozostają gotowe do działania.