Trwają ćwiczenia Pégase 25. Francuskie lotnictwo w Polsce

Ćwiczenie Pégase 25 są szeroko zakrojoną operacją francuskich Sił Powietrznych i Kosmicznych, których głównym celem jest demonstracja zdolności szybkiego, dalekosiężnego i autonomicznego rozmieszczania sił powietrznych w Europie. Tegoroczna edycja, rozpoczęta 22 kwietnia obejmuje trzy państwa: Szwecję, Polskę i Chorwację. Stanowi odejście od wcześniejszych edycji skupiających się na regionie Indo-Pacyfiku i pokaz chęci demonstracji francuskich zdolności partnerom europejskim w dobie zmieniającej się sytuacji na arenie międzynarodowej, szczególnie w Europie.

W ramach Pégase 25 francuskie siły powietrzne skierowały na ćwiczenia:​

Sześć myśliwców wielozadaniowych Dassault Rafale B, z których część pochodzi z 4. Skrzydła Myśliwskiego (4e Escadre de Chasse) stacjonującego w bazie Saint-Dizier, będącego częścią komponentu strategicznych sił powietrznych Francji.

Dwa samoloty transportowe Airbus A400M Atlas, zdolne do przewozu ciężkiego sprzętu wojskowego oraz personelu

Jeden samolot tankowania powietrznego Airbus A330 MRTT Phénix, umożliwiający przedłużenie zasięgu operacyjnego myśliwców poprzez tankowanie w locie

Francuskie lotnictwo rozpoczęło swoje działania w Szwecji, gdzie stacjonowały w bazie lotniczej Luleå. Następnym przystankiem ich zgrupowania była Polska. Myśliwce Rafale operowały z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w bazie Poznań-Krzesiny, a samoloty transportowe i tankowiec z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, wspólnie ćwicząc i wymieniając doświadczenia z naszymi pilotami na czele z F-16.

Wybór tych trzech państw nie był przypadkowy, mają one strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa całego regionu, będąc symetrycznie rozmieszczonym na każdej flance: Północ-Szwecja, Centrum (Wschód) - Polska, Południe-Chorwacja. Takie rozmieszczenie pokazuje również, jak Francja postrzega podział współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego oraz kto odgrywa kluczową rolę w danym regionie. Jednocześnie pokazuje kto, jest istotnym partnerem w danym regionie dla Francji w NATO.

Pobyt francuskich sił powietrznych na terytorium Polski, trwający od 25 do 29 kwietnia, był szczególnie istotnym elementem ćwiczenia. Polska stanowiła główny punkt ciężkości tej operacji. Pokazuje to istotną, żeby nie powiedzieć strategiczną rolę Polski oraz samego partnerstwa pomiędzy Warszawą a Paryżem, oraz kluczową rolę, jaką Polska odgrywa w systemie obronnym NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Podczas tej fazy ćwiczeń, francuskie myśliwce Dassault Rafale B, operowały z bazy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Natomiast samoloty transportowe Airbus A400M Atlas, znane ze swojej wyjątkowej zdolności przewożenia dużych ilości żołnierzy oraz ciężkiego sprzętu wojskowego, oraz wielozadaniowy tankowiec powietrzny Airbus A330 MRTT Phénix stacjonowały w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu, będącej strategicznym ośrodkiem logistycznym dla operacji NATO w Europie Środkowej.

Podczas pobytu w Polsce francuskie jednostki przeprowadziły szereg intensywnych i złożonych misji treningowych wspólnie z polskimi pilotami, wykorzystując infrastrukturę wojskową i przestrzeń powietrzną nad zachodnią oraz centralną częścią kraju. Ćwiczenia obejmowały misje rozpoznawcze, symulacje ataków powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, a także zadania związane z szybką reakcją na zmieniające się warunki pola walki. Zastosowanie samolotów A330 MRTT pozwoliło na realistyczne przećwiczenie tankowania w locie, co stanowi kluczową umiejętność dla zwiększenia zasięgu oraz elastyczności strategicznej sił NATO na wschodniej flance.

Dodatkowo, obecność francuskich sił powietrznych stanowiła unikalną okazję dla polskich sił zbrojnych do dokładnego zapoznania się z możliwościami technicznymi samolotów Airbus A400M oraz A330 MRTT. Jest to szczególnie istotne, gdyż Polska rozważa dalszą rozbudowę i modernizację swoich sił powietrznych, a tego typu doświadczenia mogą mieć wpływ na przyszłe decyzje dotyczące zakupów nowoczesnych platform powietrznych.

Na szerszym tle ćwiczenie Pégase 25 stanowi kluczowy element realizacji nowoczesnej doktryny NATO, znanej jako Agile Combat Employment (ACE). Zakłada ona szybkie, elastyczne oraz skuteczne rozmieszczenie sił powietrznych w różnych regionach operacyjnych, co zwiększa odporność strategiczną Sojuszu na wypadek potencjalnych konfliktów. Francja, poprzez realizację tej operacji w Polsce, jasno komunikuje swoją gotowość oraz zdolność do błyskawicznego wsparcia sojuszników, co jest niezwykle istotne w kontekście obecnych wyzwań geopolitycznych. Teraz francuscy piloci przeniosą się do Chorwacji, co będzie zwieńczeniem ćwiczeń.