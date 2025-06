Kosiniak-Kamysz: O 100 latach szkoły „Orląt” oraz śmigłowcach Apache

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, znana jako „Szkoła Orląt”, świętuje w tym roku 100-lecie istnienia Od 1925 roku, najpierw w Grudziądzu, a od 1927 w Dęblinie, kształci polskich pilotów wojskowych. W 2025 roku obchody jubileuszu obejmują piknik lotniczy, pokazy F-16 i samolotów Hercules, konferencje oraz międzynarodowe spotkania lotników. To hołd dla tradycji i nowoczesności polskiego lotnictwa.

100 lat szkoły Orląt

Jak mówił w czasie konferencji w Dęblinie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz:

„Bardzo ważne miejsce na mapie Polski, centrum lotnictwa w Polsce, szkolenia, śmigłowce, samoloty, ale teraz i drony i budowa armii dronów to, co jest dla nas absolutnym priorytetem (…) Szkoła „Orląt” zwiększa nabór teraz 1800 studentów, podchorążych – 1134. I 658 cywilów, którzy studiując na LAW tutaj w Dęblinie. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Wszystkim bardzo dziękuje, to jest nasza duma, to jest nasza siła, nasza odporność".

Śmigłowce Apache już wkrótce

Minister nie zapomniał także wspomnieć o śmigłowcach Apache, które przylecą do Polski już w przyszłym tygodniu:

„I dobre informacje w przyszłym tygodniu będę w Inowrocławiu, będziemy odbierać pierwsze polskie Apache, które realizujemy na podstawie kontraktu podpisanego w ubiegłym roku, uzupełnianego o leasing w tym roku, żeby polscy piloci się szkolili. Mamy do przeszkolenia ogromną rzeszę [przyp. red. pilotów], upraszczamy te procedury szkolne, zwiększamy możliwości".

Śmigłowce przekazane zostaną Polsce w ramach zawartych w lutym w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem umów - Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania osiem śmigłowców AH-64D Apache. Te śmigłowce dotrą do Polski przed zamówionymi w zeszłym roku 96 sztukami Apache'y w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.

Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony; dostawy zamówionych dla polskiej armii "docelowych" 96 maszyn mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych.

Pozyskane śmigłowce uderzeniowe trafią do 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gdzie zastąpią przestarzałe i postradzieckie śmigłowce szturmowe z rodziny Mi-24. Można tutaj mówić o epokowej zmianie, ponieważ AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Co istotne, po zakończeniu dostaw Polska stanie się drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie.

Zakupione AH-64E zaczną pojawiać się w Polsce w 2028 r. Zanim jednak do tego dojdzie, piloci będą mieli do swojej dyspozycji śmigłowce AH-64D wyleasingowane od Amerykanów. Umowa w tej sprawie została zawarta w lutym br. i uwzględniała osiem maszyn. Jest to rozwiązanie pomostowe, pozwalające Wojsku Polskiemu na nabycie umiejętności potrzebnych do obsługi docelowych wersji, czyli AH-64E.