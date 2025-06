Pierwsze śmigłowce Apache dla Wojska Polskiego już w przyszłym tygodniu. Kosiniak-Kamysz: "Absolutny priorytet"

Spis treści

Szef MON zapowiedział podczas konferencji prasowej w Dęblinie, że w przyszłym tygodniu wybierze się do Inowrocławia, gdzie odebrane zostaną pierwsze Apache dla Wojska Polskiego. Przypomniał, że realizacja zamówienia odbywa się na podstawie kontraktu podpisanego w ubiegłym roku, a uzupełnionego o leasing w tym roku.

Szkolenia pilotów i upraszczanie procedur

Jak mówił Kosiniak-Kamysz, wojsko ma do przeszkolenia „ogromną rzeszę” pilotów, a procedury szkoleniowe są aktualnie upraszczane.

„Potrzebujemy na pewno personelu dla śmigłowców bojowych Apache (...) i do tego potrzebujemy śmigłowców szkolno-bojowych. To będzie stanowiło absolutny priorytet” - stwierdził.

Leasing jako rozwiązanie pomostowe

Śmigłowce przekazane zostaną Polsce w ramach zawartych w lutym w 56. Bazie Lotniczej w Latkowie pod Inowrocławiem umów - Stany Zjednoczone przekażą Wojsku Polskiemu do użytkowania osiem śmigłowców AH-64D Apache. Te śmigłowce dotrą do Polski przed zamówionymi w zeszłym roku 96 sztukami Apache'y w najnowocześniej wersji AH-64E, i pozwolą m.in. na uprzednie rozpoczęcie szkoleń załóg i obsługi technicznej.

Leasing śmigłowców ma stanowić tzw. rozwiązanie pomostowe - czyli zapobieżenie sytuacji, w której stary sprzęt zostanie wycofany z użycia, a zamówiony nowy nie zostanie jeszcze wdrożony; dostawy zamówionych dla polskiej armii "docelowych" 96 maszyn mają bowiem rozpocząć się dopiero w 2028 roku.

Śmigłowiec AH-64D został wprowadzony w latach 90., znany jako Apache Longbow, charakteryzuje się radarem AN/APG-78 Longbow nad wirnikiem, umożliwiającym wykrywanie celów w trudnych warunkach. Wersja D wyposażona jest w starsze systemy awioniki, w tym cyfrowe wyświetlacze kokpitu i systemy zarządzania walką. Wyposażony jest w standardowy zestaw uzbrojenia (działo M230 30 mm, rakiety Hellfire, pociski niekierowane) i systemy celownicze TADS/PNVS. Śmigłowiec jest wyposażony w silniki General Electric T700-GE-701C o mocy około 1890 KM każdy. AH-64D ma ograniczone możliwości integracji z sieciocentrycznymi systemami bojowymi.

Umowa na śmigłowce Apache

Umowa na zakup 96 śmigłowców AH-64E dla Wojska Polskiego została podpisana w sierpniu 2024 r. Oprócz zakupu maszyn obejmuje ona również pakiet szkoleniowy, logistyczny, w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i wsparcie techniczne, a także zapas amunicji i części zamiennych. Zamówienie obejmuje również kompleksową dostawę środków bojowych i części zamiennych.

Pozyskane śmigłowce uderzeniowe trafią do 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, gdzie zastąpią przestarzałe i postradzieckie śmigłowce szturmowe z rodziny Mi-24. Można tutaj mówić o epokowej zmianie, ponieważ AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Co istotne, po zakończeniu dostaw Polska stanie się drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie.

Zakupione AH-64E zaczną pojawiać się w Polsce w 2028 r. Zanim jednak do tego dojdzie, piloci będą mieli do swojej dyspozycji śmigłowce AH-64D wyleasingowane od Amerykanów. Umowa w tej sprawie została zawarta w lutym br. i uwzględniała osiem maszyn. Jest to rozwiązanie pomostowe, pozwalające Wojsku Polskiemu na nabycie umiejętności potrzebnych do obsługi docelowych wersji, czyli AH-64E. Zgodnie z zapowiedzią ministra obrony, Władysława Kosiniaka-Kamysza, pojawią się one w kraju już 16 czerwca

AH-64E Apache Guardian co to jest?

AH-64E Apache Guardian to najnowsza wersja legendarnego amerykańskiego śmigłowca bojowego, który od dekad uchodzi za jeden z najbardziej śmiercionośnych systemów uzbrojenia pola walki. Opracowany przez Boeinga i wprowadzony do służby jako następca wcześniejszych wersji AH-64D, model E reprezentuje nową generację lotniczej siły ognia, stworzoną z myślą o działaniach w warunkach nowoczesnego, wielodomenowego pola walki. Śmigłowiec ten nieprzypadkowo został wybrany przez Polskę – łączy w sobie siłę rażenia, precyzję, elastyczność operacyjną i pełną interoperacyjność z armią USA oraz siłami NATO.

Apache Guardian w wersji AH-64E został zaprojektowany z myślą o walce w środowisku nasyconym systemami przeciwlotniczymi i elektronicznymi. Nowoczesna awionika, systemy samoobrony, zintegrowane czujniki i możliwość współpracy z bezzałogowcami to kluczowe elementy tej konstrukcji. Śmigłowiec wykorzystuje ulepszone silniki T700-GE-701D, które zapewniają mu większy zasięg i lepsze osiągi – prędkość maksymalna sięga około 293 km/h, a zasięg operacyjny to blisko 480 kilometrów. AH-64E może działać bez wsparcia nawet przez kilka godzin, wykonując misje bojowe, rozpoznawcze i eskortowe.

Na pokładzie śmigłowca znalazły się zaawansowane systemy zarządzania polem walki, dzięki którym Apache może nie tylko skutecznie wykrywać i niszczyć cele, ale też koordynować działania z innymi jednostkami – zarówno powietrznymi, jak i lądowymi, w tym np. czołgami Abrams, czy myśliwcami F-35, które również nabyła Polska. Zmodernizowany radar Longbow umożliwia wykrycie do 256 celów jednocześnie i jednoczesne śledzenie wielu z nich, nawet w trudnych warunkach pogodowych czy przy zakłóceniach elektronicznych. Co ważne, wersja E może również przekazywać dane do dronów i odbierać od nich informacje, co radykalnie zwiększa świadomość sytuacyjną załogi.