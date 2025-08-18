Jak wyjaśnia prezes Mularczyk, firma od lat rozwija zarówno nowe technologie, jak i możliwości produkcyjne. Obecnie jest w tym zakresie niemal całkowicie oparta na produktach własnych lub krajowych, sprowadzając jedynie niezbędne surowce i półprodukty. Dzięki temu w ostatnich latach, korzystając z rosnącego zainteresowania, nie tylko ze strony polskiego wojska i służb, Maskpol kilkukrotnie zwiększył swoje obroty.

Jeśli chodzi o technologię, to jak pochwalił się prezes Maskpolu - „do wojska, właśnie w tym roku zostanie dostarczona najnowsza kamizelka, która osiągnęła klasę odporności K4, a powierzchnia ochrony żołnierza wzrośnie ponad dwukrotnie”. Co oznacza klasa K4? Jest to odporność na przebicie pociskiem 7,62 BZ, czyli rosyjską amunicją przeciwpancerno-zapalającą, stosowaną w karabinkach Kałasznikowa. Jak wyjaśnia Wojciech Mularczyk – „jest to jeden z najbardziej wrednych pocisków, mówiąc kolokwialne”.

Natomiast odporność kamizelek, ale też hełmów i innych typów wyposażenia ochronnego, testowana jest przez Maskpol na bieżąco, z wykorzystaniem własnych laboratoriów i stanowisk testowych. Pozwala to rozwijać i sprawdzać nowe rozwiązania, ale też testować na bieżąco jakoś produkcji. Produkcji która rośnie, nie tylko w zakresie ilości, ale też gabarytów. Dlatego m.in. zainwestowano w nowe autoklawy do pradukcji płyt ceramicznych. Między innymi tych naprawdę dużych, stosowanych w modułach opancerzenia najnowszego Bojowego Wozu Piechoty BWP Borsuk.

Sa one wytwarzane przez Maskpol we współpracy z firm prywatną i stanowią jeden z nowych kierunków rozwoju. Więcej na temat nowych kierunków nowych produktów, ale też kolejnych, ulepszonych wariantów znanych rozwiązań, takich jak kamizelki ROK, można dowiedzieć się oglądając wywiad, do czego zachęcam. Można też poznać pewne zapowiedzi tego, co Maskpol pokaże podczas wrześniowego salonu przemysłu zbrojeniowego MSPO w Kielcach.