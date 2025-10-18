Polska stawia na drony. Nowa spółka Hornet-Polskie Drony stworzy bezzałogowe systemy uzbrojenia

Kluczowym elementem tej inicjatywy jest podpisanie warunkowej umowy między Boryszew S.A. a Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL). Na mocy tej umowy, ITWL nabył 52 proc. udziałów w spółce celowej Hornet – Polskie Drony Sp. z o.o., natomiast Boryszew zachował 48 proc. Umowa ta wymaga jeszcze zgody Prezesa UOKiK, jednak ITWL uzyskał już aprobatę Ministra Obrony Narodowej.

„Dzięki podpisanej dziś przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych umowie warunkowej z Grupą Boryszew, na zakup 52 proc. udziałów w spółce celowej Hornet – Polskie Drony, w II kwartale 2026 roku rozpoczniemy produkcję dronów” – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X. Podkreślił również, że priorytetem rządu jest budowa zdolności Wojska Polskiego w oparciu o krajowy przemysł, co „wypełnia to zobowiązanie i jednocześnie jest istotnym wsparciem dla polskiego bezpieczeństwa i gospodarki”.

Rola ITWL i Boryszew S.A.

Spółka Hornet – Polskie Drony ma się specjalizować w produkcji bezzałogowych systemów powietrznych uzbrojenia. Współpraca między ITWL a Boryszewem opiera się na podziale ról:

Boryszew zapewni finansowanie badań, rozwoju i produkcji próbnej, a także wydzierżawi teren w Sochaczewie, gdzie ma odbywać się produkcja.

ITWL wniesie do spółki swoje know-how w zakresie BPSU, co jest kluczowe dla rozwoju zaawansowanych technologii dronowych.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej Hornet – Polskie Drony planowane jest na II kwartał 2026 roku, co oznacza intensywne prace przygotowawcze w najbliższych latach.

Znaczenie dla polskiego bezpieczeństwa

Inwestycja w krajową produkcję dronów bojowych ma strategiczne znaczenie dla wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa. Drony, jako nowoczesne narzędzia pola walki, odgrywają coraz większą rolę w konfliktach zbrojnych, oferując przewagę taktyczną i operacyjną. Rozwijanie własnych zdolności produkcyjnych w tym obszarze uniezależnia Polskę od zagranicznych dostawców i pozwala na dostosowanie technologii do specyficznych potrzeb Wojska Polskiego. To także impuls dla rozwoju krajowej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze wysokich technologii.

„Rozwój przemysłu dronowego to jeden z elementów budowania fundamentów polskiego bezpieczeństwa” – podsumował Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając długoterminową wizję rządu w kwestii obronności.