Polska przyspiesza zakup systemów antydronowych. Koniec z barierami

Piotr Miedziński
2025-09-30 16:26

Rada Ministrów podjęła decyzję o znaczącym przyspieszeniu procedur pozyskiwania systemów dronów i antydronowych. Jak poinformował rzecznik rządu, Adam Szłapka, Ministerstwo Obrony Narodowej zyska większą swobodę w zakupach, co ma wzmocnić zdolności obronne państwa w obliczu rosnącego zagrożenia działaniami hybrydowymi.

Koniec z długą biurokracją. MON usprawnia pozyskiwanie bezzałogowców i systemów antydronowych dla Sił Zbrojnych

Autor: Zespół Komunikacji Sztab Generalny Wojska Polskiego/ Materiały prasowe

Decyzja rządu o przyspieszeniu procedur dotyczących pozyskiwania systemów dronów i antydronowych jest bezpośrednią odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie. Jak podkreślił rzecznik rządu, Adam Szłapka, „Ministerstwo Obrony Narodowej, podejmując decyzję w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych dodatkowych barier instytucjonalnych”. To oznacza, że minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz oraz resort będą mogli sprawniej reagować na potrzeby obronności kraju.

Projekt zapisu protokolarnego, przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, został rozpatrzony we wtorek (30 września) i dotyczy zwiększenia zdolności obronnej państwa, w tym przed działaniami hybrydowymi.

MSPO Kielce - Marcin Kubica (WB Group)

Incydenty z dronami: Niepokojące sygnały z regionu

Potrzeba wzmocnienia obrony antydronowej jest szczególnie widoczna w kontekście ostatnich wydarzeń. Polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony w nocy z 9 na 10 września, podczas ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Drony stanowiące bezpośrednie zagrożenie zostały zestrzelone, co pokazuje realność zagrożenia.

Podobne incydenty miały miejsce również w innych krajach regionu:

  • Norwegia;
  • Szwecja;
  • Dania;

W Danii, w ostatnim tygodniu, odnotowano niezidentyfikowane przeloty dronów nad lotniskami w Kopenhadze i Aalborgu, a także nad kilkoma obiektami wojskowymi. Premierka Danii Mette Frederiksen nazwała te zdarzenia „atakami hybrydowymi”, co dodatkowo podkreśla wagę problemu.

