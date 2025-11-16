Kolejna dostawa dla Wojska Polskiego. Armia z ponad 200 haubicami K9

Południowokoreańskie K9 dla polskiej armii

Polska armia rozbudowuje swoje zdolności artyleryjskie. Najnowsza dostawa 21 armatohaubic K9 dla 16. Dywizji Zmechanizowanej oraz Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu to kolejny krok w kierunku stworzenia jednej z najsilniejszych artylerii lądowych w Europie. Liczba południowokoreańskich K9 w polskich Siłach Zbrojnych przekroczyła już 200 egzemplarzy, a zgodnie z zapowiedziami wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, kolejne są w drodze.

Przekazanie 21 nowych K9 do 16. Dywizji Zmechanizowanej nie jest przypadkowe. To formacja odpowiedzialna za wschodnią flankę NATO, obejmującą strategiczne dla bezpieczeństwa rejony przygraniczne z Rosją i Białorusią. Każde kolejne wzmocnienie tej jednostki zwiększa zdolność do szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych i podnosi próg odstraszania w regionie. Jednocześnie część sprzętu trafiła do toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii. To właśnie tam żołnierze zdobywają kompetencje praktyczne, ucząc się obsługi i taktyki wykorzystania nowoczesnych systemów artyleryjskich.

16. Dywizja Zmechanizowana jest też jednostką, która korzysta z południowokoreańskich czołgów K2 Black Panther. Szef MON 13 listopada 2025 r. informował, że kolejne 20 czołgów K2 dla 16. Dywizji Zmechanizowanej dotarło do Polski. Dostawa ta była równoznaczna z realizacją pierwszej umowy wykonawczej na K2. Oznacza to, że Wojsko Polskie otrzymało komplet 180 południowokoreańskich czołgów, a w 16PDZ posiada obecnie trzy bataliony K2.

MON podkreśla, że dostawy K9 przebiegają zgodnie z harmonogramem, a kolejne partie sprzętu są już w przygotowaniu. Polska docelowo planuje nie tylko pozyskanie jeszcze większej liczby haubic, ale również rozwój zmodernizowanej wersji K9PL, dostosowanej do krajowych potrzeb, polskiej infrastruktury logistycznej oraz systemów dowodzenia.

‼️Kolejna w tym tygodniu dostawa sprzętu dla #WojskoPolskie. 21 haubic K9 trafiło do @16Dywizja oraz Centrum Szkolenia Wojsk Rakietowych i Artylerii w #Toruń. Mamy już ponad 200 haubic samobieżnych K9. Kolejne już wkrótce będą sukcesywnie trafiały na wyposażenie naszych jednostek…— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 16, 2025

Umowy na K9 Thunder

Pierwsze porozumienia dotyczące zakupu armatohaubic K9 Thunder zostały podpisane w lipcu 2022 r. jako reakcja na pilną potrzebę uzupełnienia zdolności artyleryjskich po przekazaniu części armatohaubic Krab Ukrainie. Ówczesny minister obrony, Mariusz Błaszczak podpisał umowę ramową na pozyskanie łącznie 672 haubic samobieżnych K9A1 i ich spolonizowanej wersji K9PL wraz z wozami towarzyszącymi, a także pakietem szkoleniowym i logistycznym, zapasem amunicji oraz wsparciem technicznym producenta.

Niedługo później, w sierpniu 2022 r. podpisano umowę wykonawczą o wartości 2,4 miliarda dolarów netto na pozyskanie 212 haubic K9 w wersji K9A1, których dostawy przewidziano na lata 2022-2026. Druga umowa wykonawcza o wartości 2,6 miliarda dolarów netto została natomiast podpisana w grudniu 2023 r. i obejmowała dostawę 6 haubic K9A1 w 2025 r. oraz 146 haubic w wersji K9PL w latach 2026–2027. Łącznie, na podstawie tych dwóch umów, Polska zamówiła 364 armatohaubice K9 - 218 w wersji K9A1 i 146 w wersji K9PL.

Wersja K9A1 to rozwinięcie bazowego wariantu o zmodernizowane systemy dowodzenia, GPS, cyfrową łączność i automatyzację celowania. Polska otrzymuje obecnie haubice w tej wersji, jednak równolegle trwają prace nad jej spolonizowaną odmianą, czyli wspomnianą wersją K9PL. Ma ona być produktem docelowym dla Sił Zbrojnych RP, co wiąże się z procesem transferu technologii i lokalnej produkcji. Plan ten ma kluczowe znaczenie w kontekście zabezpieczenia ciągłości dostaw, uniezależnienia się od zewnętrznych partnerów w razie konfliktu oraz rozwijania kompetencji polskiego przemysłu zbrojeniowego.