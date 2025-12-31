Nowe Węzły Teleinformatyczne za 1,7 mld zł. Agencja Uzbrojenia podpisała kluczową umowę na łączność

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2025-12-31 9:45

Agencja Uzbrojenia podpisała kluczową umowę na dostawę nowoczesnych Węzłów Teleinformatycznych (WTi) dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości blisko 1,7 mld zł, zawarty z polskim konsorcjum firm TELDAT i SILTEC, to strategiczny krok w kierunku budowy cyfrowego i sieciocentrycznego pola walki. Dostawy zaawansowanego sprzętu rozpoczną się w 2027 roku.

Wojsko Polskie inwestuje w cyfrową przyszłość. Kontrakt na Węzły Teleinformatyczne za 1,7 mld zł

i

Autor: Agencja Uzbrojenia / Materiały prasowe

30 grudnia 2025 roku, w siedzibie Agencji Uzbrojenia, pułkownik Piotr Paluch złożył podpis pod umową z konsorcjum polskich firm: TELDAT oraz SILTEC. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnych systemów łączności, które trafią na wyposażenie jednostek w najbliższych latach. Kontrakt o łącznej wartości ok. 1,7 mld zł brutto obejmuje zakup:

  • 101 Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej,
  • 32 Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej.

Dostawy sprzętu mają rozpocząć się w 2027 roku i potrwają w kolejnych latach, systematycznie zwiększając potencjał Sił Zbrojnych RP. 

Czym są Węzły Teleinformatyczne i dlaczego są tak kluczowe?

Mówiąc najprościej, Węzły Teleinformatyczne to mobilne centra danych i komunikacji, stanowiące cyfrowy system nerwowy armii na poziomie taktycznym. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie pod względem teleinformatycznym stanowisk dowodzenia – od szczebla batalionu, aż po dywizję. W praktyce oznacza to stworzenie bezpiecznej, utajnionej i odpornej na zakłócenia sieci, która umożliwia dowódcom skuteczne kierowanie podległymi wojskami.

Główne funkcje Węzłów Teleinformatycznych to:

  • Zapewnienie bezpiecznej i szyfrowanej komunikacji głosowej oraz wideo.
  • Umożliwienie szybkiej i pewnej wymiany danych niejawnych 
  • Dostarczanie kluczowych usług IT, takich jak poczta elektroniczna, współdzielenie plików czy dostęp do systemów dowodzenia i baz danych.

Wersja kontenerowa i przenośna – mobilność na współczesnym polu walki

Zamówienie obejmuje dwa typy węzłów, co jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby jednostek wojskowych.

  • Wersja kontenerowa jest przeznaczona do budowy rozbudowanych stanowisk dowodzenia na wyższych szczeblach, np. dywizji czy brygady. Zapewnia ona większą wydajność i możliwość podłączenia większej liczby użytkowników i systemów.
  • Wersja przenośna charakteryzuje się znacznie większą mobilnością i krótszym czasem przygotowania do pracy. Jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie przemieszczających się batalionów i mniejszych pododdziałów, które muszą szybko zorganizować punkt dowodzenia w dowolnym terenie.

Polecany artykuł:

TELDAT na MSPO 2025. Zaawansowana platforma JAŚMIN i technologie kwantowe dla o…

TELDAT i SILTEC – polskie technologie dla polskiej armii

Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum złożone z dwóch polskich firm o ugruntowanej pozycji w sektorze obronnym. TELDAT to bydgoska spółka, która jest liderem w dziedzinie projektowania i produkcji zaawansowanych systemów teleinformatycznych dla wojska, znana m.in. z rozwoju systemu zarządzania polem walki BMS JAŚMIN. SILTEC z kolei specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Polecany artykuł:

Nowa era komunikacji w wojsku. WZŁ-1 S.A. dostarcza przełomowe Aparatownie Łącz…
Portal Obronny SE Google News
ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
Agencja Uzbrojenia