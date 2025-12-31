Nowe Węzły Teleinformatyczne za 1,7 mld zł. Agencja Uzbrojenia podpisała kluczową umowę na łączność

30 grudnia 2025 roku, w siedzibie Agencji Uzbrojenia, pułkownik Piotr Paluch złożył podpis pod umową z konsorcjum polskich firm: TELDAT oraz SILTEC. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnych systemów łączności, które trafią na wyposażenie jednostek w najbliższych latach. Kontrakt o łącznej wartości ok. 1,7 mld zł brutto obejmuje zakup:
- 101 Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej,
- 32 Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej.
Dostawy sprzętu mają rozpocząć się w 2027 roku i potrwają w kolejnych latach, systematycznie zwiększając potencjał Sił Zbrojnych RP.
Czym są Węzły Teleinformatyczne i dlaczego są tak kluczowe?
Mówiąc najprościej, Węzły Teleinformatyczne to mobilne centra danych i komunikacji, stanowiące cyfrowy system nerwowy armii na poziomie taktycznym. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie pod względem teleinformatycznym stanowisk dowodzenia – od szczebla batalionu, aż po dywizję. W praktyce oznacza to stworzenie bezpiecznej, utajnionej i odpornej na zakłócenia sieci, która umożliwia dowódcom skuteczne kierowanie podległymi wojskami.
Główne funkcje Węzłów Teleinformatycznych to:
- Zapewnienie bezpiecznej i szyfrowanej komunikacji głosowej oraz wideo.
- Umożliwienie szybkiej i pewnej wymiany danych niejawnych
- Dostarczanie kluczowych usług IT, takich jak poczta elektroniczna, współdzielenie plików czy dostęp do systemów dowodzenia i baz danych.
Wersja kontenerowa i przenośna – mobilność na współczesnym polu walki
Zamówienie obejmuje dwa typy węzłów, co jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby jednostek wojskowych.
- Wersja kontenerowa jest przeznaczona do budowy rozbudowanych stanowisk dowodzenia na wyższych szczeblach, np. dywizji czy brygady. Zapewnia ona większą wydajność i możliwość podłączenia większej liczby użytkowników i systemów.
- Wersja przenośna charakteryzuje się znacznie większą mobilnością i krótszym czasem przygotowania do pracy. Jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie przemieszczających się batalionów i mniejszych pododdziałów, które muszą szybko zorganizować punkt dowodzenia w dowolnym terenie.
TELDAT i SILTEC – polskie technologie dla polskiej armii
Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum złożone z dwóch polskich firm o ugruntowanej pozycji w sektorze obronnym. TELDAT to bydgoska spółka, która jest liderem w dziedzinie projektowania i produkcji zaawansowanych systemów teleinformatycznych dla wojska, znana m.in. z rozwoju systemu zarządzania polem walki BMS JAŚMIN. SILTEC z kolei specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.