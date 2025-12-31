Nowe Węzły Teleinformatyczne za 1,7 mld zł. Agencja Uzbrojenia podpisała kluczową umowę na łączność

30 grudnia 2025 roku, w siedzibie Agencji Uzbrojenia, pułkownik Piotr Paluch złożył podpis pod umową z konsorcjum polskich firm: TELDAT oraz SILTEC. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowoczesnych systemów łączności, które trafią na wyposażenie jednostek w najbliższych latach. Kontrakt o łącznej wartości ok. 1,7 mld zł brutto obejmuje zakup:

101 Węzłów Teleinformatycznych w wersji kontenerowej,

32 Węzłów Teleinformatycznych w wersji przenośnej.

Dostawy sprzętu mają rozpocząć się w 2027 roku i potrwają w kolejnych latach, systematycznie zwiększając potencjał Sił Zbrojnych RP.

Łączności nigdy za mało w #WojskoPolskie. Pułkownik Piotr Paluch podpisał dziś umowę na kolejne Węzły Teleinformatyczne w wersji przenośnej (32 WTi) i kontenerowej (101 WTi) konsorcjum @TELDAT_PL i #SILTEC za kwotę ok. 1,7 mld zł. Dostawy są przewidziane od 2027 roku.Węzły… pic.twitter.com/iu0cztXTrT— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) December 30, 2025

Czym są Węzły Teleinformatyczne i dlaczego są tak kluczowe?

Mówiąc najprościej, Węzły Teleinformatyczne to mobilne centra danych i komunikacji, stanowiące cyfrowy system nerwowy armii na poziomie taktycznym. Ich głównym zadaniem jest zabezpieczenie pod względem teleinformatycznym stanowisk dowodzenia – od szczebla batalionu, aż po dywizję. W praktyce oznacza to stworzenie bezpiecznej, utajnionej i odpornej na zakłócenia sieci, która umożliwia dowódcom skuteczne kierowanie podległymi wojskami.

Główne funkcje Węzłów Teleinformatycznych to:

Zapewnienie bezpiecznej i szyfrowanej komunikacji głosowej oraz wideo.

Umożliwienie szybkiej i pewnej wymiany danych niejawnych

Dostarczanie kluczowych usług IT, takich jak poczta elektroniczna, współdzielenie plików czy dostęp do systemów dowodzenia i baz danych.

Wersja kontenerowa i przenośna – mobilność na współczesnym polu walki

Zamówienie obejmuje dwa typy węzłów, co jest odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby jednostek wojskowych.

Wersja kontenerowa jest przeznaczona do budowy rozbudowanych stanowisk dowodzenia na wyższych szczeblach, np. dywizji czy brygady. Zapewnia ona większą wydajność i możliwość podłączenia większej liczby użytkowników i systemów.

jest przeznaczona do budowy rozbudowanych stanowisk dowodzenia na wyższych szczeblach, np. dywizji czy brygady. Zapewnia ona większą wydajność i możliwość podłączenia większej liczby użytkowników i systemów. Wersja przenośna charakteryzuje się znacznie większą mobilnością i krótszym czasem przygotowania do pracy. Jest idealnym rozwiązaniem dla dynamicznie przemieszczających się batalionów i mniejszych pododdziałów, które muszą szybko zorganizować punkt dowodzenia w dowolnym terenie.

TELDAT i SILTEC – polskie technologie dla polskiej armii

Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum złożone z dwóch polskich firm o ugruntowanej pozycji w sektorze obronnym. TELDAT to bydgoska spółka, która jest liderem w dziedzinie projektowania i produkcji zaawansowanych systemów teleinformatycznych dla wojska, znana m.in. z rozwoju systemu zarządzania polem walki BMS JAŚMIN. SILTEC z kolei specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego.