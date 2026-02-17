Polskie moździerze i karabiny dla Afryki. Wielki sukces eksportowy PGZ

Marcin Idzik, Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. odpowiedzialny za działania sprzedażowe w Grupie PGZ, podkreśla, że zawarty kontrakt eksportowy jest dowodem na rosnące zaufanie rynków do sprawdzonych i dojrzałych rozwiązań. „Afrykański Klient poszukiwał niezawodności, prostoty oraz wysokiej skuteczność sprzętu – to cechy, które od lat definiują systemy uzbrojenia powstające w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A.” – zaznacza Idzik. To już kolejny sukces PGZ na kontynencie afrykańskim, po wcześniejszych dostawach karabinków MSBS GROT wraz z celownikami DCM-1 i LDK-4 do tego samego regionu. Nowe zamówienie stanowi ważny krok w umacnianiu pozycji polskiego przemysłu obronnego i otwarciu drzwi do dalszej współpracy.

Sprawdzone w boju: moździerze LMC i karabiny Alex

Kluczowym atutem tarnowskich systemów moździerzowych, które wyróżniają je na tle konkurencji, jest ich pozytywna weryfikacja w warunkach realnych działań bojowych na Ukrainie. Tam potwierdziły swoją wysoką skuteczność, odporność oraz przydatność w intensywnych operacjach wojskowych. Doświadczenie i opinie z pola walki przełożyły się na wysoką ocenę systemu przez operatorów i użytkowników, co z kolei zwiększa zainteresowanie tym sprzętem ze strony innych klientów zagranicznych. Integralnym elementem zawartej umowy są również dostawy karabinów wyborowych Alex .338 Lapua Magnum oraz wielkokalibrowych karabinów wyborowych WKW-50.

✍️ #podpisane | Dzieje się 😎 @PGZ_pl z kolejnym kontraktem eksportowym! ✅ Na początku lutego podpisaliśmy umowę na dostawy moździerzy LMC i karabinów snajperskich Alex-338 oraz wielkokalibrowych karabinów wyborowych WKW-50 produkcji ZM #Tarnów wraz z amunicją do jednego z… pic.twitter.com/TwpNB3RMtC— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) February 17, 2026

Szczegóły techniczne i zastosowanie

Alex .338 Lapua Magnum to karabin wyborowy ceniony za bardzo wysoką precyzję, stabilność strzału oraz prostą i intuicyjną obsługę. Zastosowany w jego konstrukcji hamulec wylotowy redukuje odrzut o blisko 60%, co znacząco poprawia kontrolę broni, skraca czas powrotu na cel i zwiększa komfort pracy snajpera. Wielkokalibrowy karabin wyborowy WKW-50, kalibru 12,7×99 mm NATO, jest przeznaczony do zadań wymagających maksymalnej skuteczności i siły oddziaływania. Charakteryzuje się wysoką precyzją, niezawodnością oraz skutecznym systemem redukcji odrzutu. Dzięki zastosowanej amunicji oraz wysokiej energii kinetycznej, karabin może być również wykorzystywany do neutralizowania lekko opancerzonych pojazdów oraz zwalczania nisko lecących celów. Lekki moździerz piechoty LMC kalibru 60,7 mm charakteryzuje się maksymalnym zasięgiem do około 1300 m. Wbudowany celownik cyfrowy umożliwia precyzyjne określenie odległości do celu i szybkie wprowadzenie parametrów strzelania, co przekłada się na sprawne i powtarzalne prowadzenie ognia bezpośredniego.

Polska innowacja na rynkach międzynarodowych

Karabiny wyborowe z Tarnowa są już na wyposażeniu Wojska Polskiego oraz Sił Zbrojnych Ukrainy, gdzie są cenione jako precyzyjne i niezawodne systemy wsparcia ogniowego. Lekki Moździerz Piechoty LMC, najnowsza konstrukcja tarnowskich specjalistów, debiutuje w siłach zbrojnych na kontynencie afrykańskim, potwierdzając rosnącą pozycję polskich technologii obronnych na rynkach międzynarodowych. Ten sukces jest świadectwem skutecznej realizacji strategii eksportowej Grupy PGZ i umacnia jej pozycję jako jednego z wiodących dostawców broni lekkiej i systemów wsparcia w regionie.