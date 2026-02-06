PGZ i BAE Systems zacieśniają współpracę. Od amunicji 155 mm do systemów antydronowych

Porozumienie między Polską Grupą Zbrojeniową S.A. a BAE Systems stanowi kontynuację i rozszerzenie dotychczasowej współpracy, która rozpoczęła się od wspólnych działań w zakresie produkcji amunicji 155 mm. Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., celem jest „rozszerzenie tej kooperacji o kolejne obszary, które pozwolą wzmocnić naszą pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych”. Wspólne działania będą koncentrować się na poszukiwaniu nowych projektów, szczególnie w innowacyjnych sektorach, takich jak systemy lądowe, antydronowe i autonomiczne. To strategiczne podejście ma na celu budowanie silnych relacji partnerskich i wykorzystanie bogatego doświadczenia, które wnosi BAE Systems, jeden z największych koncernów zbrojeniowych na świecie.

Wzmacnianie bezpieczeństwa i gospodarki

Dyrektor zarządzający BAE Systems, David Williams, zaznaczył, że porozumienie umożliwi firmie „rozwijać naszą długoletnią obecność w Polsce i współpracować z PGZ w realizacji celów związanych z bezpieczeństwem i gospodarką”. Kluczowym elementem tej współpracy jest przyspieszenie zmian w obszarach wspólnych zainteresowań obu firm oraz rozwój krajowej bazy przemysłowej poprzez dzielenie się wiedzą i technologiami. Partnerstwo ma na celu wzmocnienie relacji między firmami i poszukiwanie efektywnych sposobów realizacji celów dla Polski, Wielkiej Brytanii i całego NATO. Porozumienie potwierdza wolę obu stron do nawiązania strategicznych relacji w wielu obszarach obronności, obejmujących działania na lądzie, w powietrzu, na morzu, w cyberprzestrzeni oraz w kosmosie, co przyniesie korzyści dla bezpieczeństwa całej Europy.

Rozwój zdolności produkcyjnych i innowacje

Ważnym krokiem w rozwoju współpracy było wybranie we wrześniu 2025 roku BAE Systems przez Polską Grupę Zbrojeniową S.A. jako dostawcy technologii produkcji amunicji wielkokalibrowej 155 mm. Ta decyzja jest przykładem innowacyjnego rozwiązania, które pozwala na wprowadzenie do portfolio PGZ nowego produktu i znaczący rozwój zdolności produkcyjnych w poszczególnych zakładach amunicyjnych.

Na podstawie komunikatu prasowego PGZ