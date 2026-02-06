Wiceszef GRU postrzelony w Moskwie. Kim jest generał Aleksiejew i co wiemy o zamachu?

Do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym przy Szosie Wołokołamskiej, położonej na północno-zachodnich obrzeżach Moskwy. Według relacji rosyjskich mediów, cytujących rzeczniczkę Komitetu Śledczego Federacji Swietłanę Pietrienko, sprawca oddał kilka strzałów w kierunku generała Władimira Aleksiejewa, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Świadkowie podają, że do ataku doszło około godziny 7 rano czasu moskiewskiego (5 czasu polskiego), gdy Aleksiejew wychodził z mieszkania i zmierzał w stronę windy. „Aleksiejew miał zostać trafiony w plecy kilkoma strzałami”, informują media, podkreślając, że lekarze obecnie walczą o życie generała. Ten incydent wstrząsnął rosyjskimi kręgami wojskowymi i politycznymi, wzbudzając pytania o bezpieczeństwo wysokich rangą urzędników w stolicy.

Kim jest Władimir Aleksiejew? Kluczowa postać rosyjskiego wywiadu

Generał Władimir Aleksiejew to postać o znaczącym wpływie w strukturach rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Od 2011 roku pełnił funkcję pierwszego zastępcy szefa GRU, Igora Kostiukowa. Jego kariera wojskowa obfituje w kluczowe wydarzenia. Był jednym z głównych negocjatorów podczas próby puczu, której podjął się Jewgienij Prigożyn, założyciel najemniczej Grupy Wagnera, w czerwcu 2023 roku. Jak przypomniała agencja AFP, Aleksiejew „wykazał się w trakcie działań zbrojnych w Syrii, gdzie Rosja wspierała reżim Baszara al-Asada”. Za swoje zasługi został odznaczony prestiżowym Orderem Bohatera Rosji.

Jego nazwisko nie jest obce również na arenie międzynarodowej. BBC przypomniała, że Unia Europejska objęła Aleksiejewa sankcjami w związku z oskarżeniami, że GRU stało za zamachem w Salisbury w Wielkiej Brytanii w 2018 roku. Wówczas celem ataku, przeprowadzonego z użyciem środka trującego nowiczok, był były oficer rosyjskiego wywiadu Siergiej Skripal i jego córka Julia.

Fala zamachów na rosyjskich wojskowych: Kontekst ataku na Aleksiejewa

Zamach na generała Władimira Aleksiejewa wpisuje się w szerszy kontekst serii ataków na wysokich rangą rosyjskich wojskowych, które nasiliły się od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Agencja Reutera zwróciła uwagę, że „od początku inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę, czyli od 2022 r., przeprowadzono wiele zamachów na rosyjskich wojskowych wysokiej rangi”. Co istotne, do części z tych ataków przyznały się ukraińskie służby specjalne, co sugeruje możliwy związek z trwającym konfliktem.

Wśród ofiar wcześniejszych zamachów wymienia się m.in. Faniła Sarwarowa, odpowiedzialnego za system szkolenia rosyjskiej armii, który zginął w grudniu 2025 roku w wyniku wybuchu improwizowanego ładunku wybuchowego ukrytego w jego samochodzie. Wcześniej, w grudniu 2024 roku, śmierć w zamachu poniósł także Igor Kiriłłow, dowódca wojsk obrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej. Te incydenty budzą poważne obawy o stabilność i bezpieczeństwo w rosyjskich kręgach wojskowych, a także o możliwe konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny w Ukrainie.