Polskie radiostacie w BWP Borsuk? Wiceminister Bejda odpowiada posłom

Kwestia wyposażenia Sił Zbrojnych RP, a w szczególności najnowszych platform bojowych, w systemy łączności budzi stałe zainteresowanie opinii publicznej i parlamentarzystów. W odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13658) posłów Przemysława Wiplera i Krzysztofa Szymańskiego z Konfederacji, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Paweł Bejda, szczegółowo odniósł się do planów dotyczących produkcji i pozyskiwania radiostacji, w tym tych z polskich zakładów Radmor S.A.

W uzasadnieniu posłów mogliśmy przeczytać:

"W dniu 13 kwietnia 2025 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Paweł Bejda, działając w Pańskim imieniu, udzielił odpowiedzi na interpelację posła Marcina Horały nr 9024 dotyczącą wyboru radiostacji dla bojowych wozów piechoty BORSUK. Powołując się na wymagania Sił Zbrojnych RP, wiceminister Bejda poinformował, że w ramach pracy rozwojowej BWP Borsuk pierwotnie planowano wyposażenie tych pojazdów w polskie radiostacje produkowane przez Radmor SA".

Posłowie zwrócili uwagę, że:

"Jednakże później zmieniono te wymagania w taki sposób, aby polskie radiostacje zostały usunięte z Borsuków i zastąpione zagranicznymi radiostacjami L3Harris. W efekcie decyzji kierownictwa MON od 2028 r. pojazdy Borsuk mają być wyposażane w radiostacje zagraniczne, a nie krajowe. Najbardziej niepokojące są wyjaśnienia przedstawione przez wiceministra Bejdę, które doprowadziły do decyzji o rezygnacji z polskich radiostacji".

Jak możemy przeczytać dalej:

"Głównym powodem zastąpienia radiostacji Radmor urządzeniami L3Harris miała być konieczność zapewnienia interoperacyjności z czołgami Abrams i K2. Tymczasem okazało się, że jedna ze spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA – Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej SA – podjęła współpracę z firmą L3Harris w celu stworzenia konkurencji dla polskiej firmy Radmor SA. Kierownictwo L3Harris zapowiada już, że wspólnie z PGZ/CTM będzie dostarczać polskiej armii nawet 6000 radiostacji RF-9820S Widmo rocznie, które mają zastępować kolejne polskie radiostacje, w tym modele Radmor Perad. Pragniemy przypomnieć Panu Premierowi, że firma Radmor SA od blisko 80 lat stanowi fundament polskiej radiokomunikacji wojskowej, a od ponad 20 lat dostarcza Siłom Zbrojnym RP powszechnie używane radiostacje R-3501 oraz całą rodzinę F@STNET. To w Radmorze ulokowano polską część najważniejszego europejskiego programu radiokomunikacji – ESSOR (European Secure Software-defined Radio), rozwijanego wspólnie z Włochami, Francją, Hiszpanią, Niemcami i Finlandią, jako przeciwwagę dla polityki uzależniania państw NATO od rozwiązań amerykańskich. Od listopada ubiegłego roku program ESSOR wszedł w IV fazę realizacji".

Zauważają oni, że:

"Zakłady Radmor SA w Gdyni – także dzięki środkom budżetowym – opracowały system COMP@N, w ramach którego powstała pierwsza w pełni polska radiostacja certyfikowana przez SKW i dopuszczona do przetwarzania informacji niejawnych. W planach jest rozszerzenie rodziny radiostacji COMP@N o rozwiązania implementujące efekty programu ESSOR. Pierwsze dostawy zostały już zrealizowane na potrzeby programów WISŁA i PILICA, a w najbliższych tygodniach mają ruszyć dostawy dla programu NAREW. W 2026 r. Radmor planuje rozpocząć produkcję kolejnych dwóch typów radiostacji: plecakowej oraz pokładowej (pojazdowej). Ponadto firma przygotowuje się do wielkoskalowej produkcji radiostacji PERAD 5010 przewidzianej jako radiostacja osobista w ramach projektu TYTAN".

Posłowie w swojej interpelacji zadali następujące pytania

Polskie Stronnictwo Ludowe od lat deklaruje poparcie dla wspierania krajowych zakładów zbrojeniowych, także prywatnych. Czy w związku z tym oraz z faktem certyfikacji systemów łączności Radmor przez SKW, co czyni je jedynymi gwarantami bezpiecznej łączności w Siłach Zbrojnych RP, podejmie Pan decyzję o przywróceniu systemów łączności i radiostacji Radmor do programu BWP Borsuk, tak aby zakłady w Gdyni mogły dalej rozwijać tę polską technologię? Czy prawdą jest, że Pański resort planuje zakup kolejnych zagranicznych radiostacji RF-9820S Widmo firmy L3Harris – nawet do 6000 rocznie – zamiast zakupu polskich radiostacji Radmor Perad, biorąc tym samym pełną odpowiedzialność za zaniechanie rozwoju krajowych rozwiązań i zmarnowanie dorobku polskich inżynierów realizowanego również ze środków budżetowych? Mając na uwadze, że polskie radiostacje Radmor jako jedyne posiadają certyfikaty SKW i są w całości produkowane pod nadzorem służb oraz zgodnie z wymaganiami wojska, dlaczego MON nadal kupuje radiostacje zagraniczne – w tym L3Harris – odbierając w ten sposób przyszłość polskim pracownikom i krajowej technologii? Czy ma Pan świadomość, że brak certyfikatu SKW oraz brak pełnej wiedzy o architekturze radiostacji L3Harris może oznaczać analogiczne ryzyka, jakie wiążą się z systemami typu Pegasus, gdzie tzw. końcówki znajdują się poza kontrolą polskich służb, a dostęp do urządzeń może być potencjalnie realizowany w sposób nieautoryzowany? Czy jako wicepremier i minister obrony narodowej podejmie Pan działania na szczeblu rządowym w związku z faktem, że zagraniczna firma L3Harris wykorzystuje państwowe zakłady PGZ/CTM do promowania własnych produktów kosztem polskiego producenta – firmy Radmor SA z Gdyni?

Kryteria doboru sprzętu: interoperacyjność na pierwszym miejscu

W oficjalnym stanowisku resortu obrony narodowej podkreślono, że dobór radiostacji dla wojska uwarunkowany jest przede wszystkim ich przeznaczeniem oraz wymaganiami operacyjnymi. Siły Zbrojne RP pozyskują sprzęt, który spełnia konkretne normy i posiada niezbędne certyfikaty, niezależnie od kraju pochodzenia producenta.

Szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia radiowe wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa teleinformatycznego wydane lub uznawane przez polskie władze bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych. Jest to standardowa procedura, która gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych na współczesnym polu walki.

"Siły Zbrojne RP (SZ RP) pozyskują radiostacje spełniające wymagania operacyjne i funkcjonalne oraz posiadające wymagane certyfikaty niezależnie od kraju producenta. Dobór radiostacji uwarunkowany jest ich przeznaczeniem. Urządzania radiowe wykorzystywane w SZ RP do przetwarzania informacji niejawnej spełniają wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego, posiadają stosowne certyfikaty, wydane lub uznawane na mocy przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1209) przez krajową władzę bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno sprzętu producentów krajowych, jak i zagranicznych" - czytamy w odpowiedzi na interpelacje.

System łączności w BWP "Borsuk": mariaż polskiej i zagranicznej technologii

Jednym z najistotniejszych punktów odpowiedzi MON jest kwestia systemów łączności dla nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty "Borsuk", który stanowi fundament modernizacji wojsk zmechanizowanych. Zgodnie z informacją przekazaną przez wiceministra Bejdę, w programie "Borsuk" będą stosowane zarówno radiostacje produkcji RADMOR S.A., jak i producenta zagranicznego.

"W programie BORSUK będą stosowane zarówno radiostacje produkcji RADMOR S.A., jak i producenta zagranicznego, co zapewni interoperacyjność z istniejącymi w Siłach Zbrojnych RP środkami radiowymi w platformach bojowych, a także w ramach współpracy sojuszniczej".

Na początku kwietnia pojawiła się nieoficjalna informacja, że na Borsukach mają być montowane amerykańskie radiostacje pokładowe L3Harris. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Obrony Narodowej na interpelację poselską z maja 2025 roku, pierwsze 18 pojazdów, wyposażone zostaną w polskie radiostacje firmy Radmor (model RRC-9311AP), co jest zgodne z pierwotnymi Założeniami Taktyczno-Technicznymi projektu rozwojowego. Od 19. pojazdu wzwyż, począwszy od 2028 roku, montowane będą radiostacje amerykańskiej firmy L3Harris, pracujące w pasmach UKF i KF, co dotyczy łącznie 93 pojazdów z pierwszej partii kontraktu podpisanego w marcu 2025 za 6,5 mld złotych.

Decyzja ta wynika z analiz MON, które podkreślają potrzebę zapewnienia interoperacyjności z istniejącymi systemami łączności w Siłach Zbrojnych RP, w tym z czołgami Abrams i K2, unifikacji środków radiowych, uproszczenia procesów planowania, organizacji, szkolenia i eksploatacji, a także dostępności i terminów dostaw.

Zielone światło dla polskich radiostacji PERAD i Comp@n

Jednocześnie MON zdementował, jakoby planowano pozyskanie innego modelu firmy L3Harris (RF-9820S), który był wymieniony w interpelacji poselskiej. Odpowiedź na interpelację przynosi również pozytywne informacje dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Wiceminister Paweł Bejda wyraźnie zaznaczył, że resort przewiduje wykorzystanie radiostacji PERAD oraz radiostacji Comp@n, obu produkowanych w kraju. Co więcej, ich pozyskanie jest już zaplanowane i realizowane.

"Wymieniony w interpelacji typ radiostacji firmy L3Harris (RF-9820S) dotychczas nie był planowany do pozyskania na rzecz SZ RP. Natomiast, przewiduje się wykorzystanie radiostacji PERAD oraz radiostacji Comp@n (obie produkcji krajowej), których pozyskanie jest zaplanowane oraz realizowane".

Radiostacja PERAD to cyfrowa radiostacja osobista, która ma zapewnić skuteczną łączność na poziomie drużyny.

to cyfrowa radiostacja osobista, która ma zapewnić skuteczną łączność na poziomie drużyny. Radiostacja Comp@n to z kolei programowalna radiostacja doręczna (SDR - Software Defined Radio), oferująca szerokie możliwości konfiguracji i pracy w różnych pasmach częstotliwości.

MON a PGZ: Jasny podział kompetencji

Wiceminister odniósł się również do kwestii działań promocyjnych spółek wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Wyjaśnił, że MON nie ingeruje w kompetencje i plany biznesowe krajowych spółek zbrojeniowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nadzór właścicielski nad podmiotami przemysłu zbrojeniowego, w tym nad zawieraniem przez nie kontraktów, należy do Ministra Aktywów Państwowych. Rolą MON jest definiowanie wymagań operacyjnych i technicznych dla sprzętu, który ma trafić na wyposażenie żołnierzy.

"W odniesieniu do działań promocyjnych Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wchodzących w jej skład spółek informuję, że MON nie ingeruje w kompetencje i plany biznesowe krajowych spółek i zawieranych przez ich zarządy kontraktów, w tym promocyjnych, z podmiotami zagranicznymi. Zgodnie – bowiem - z przepisami ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 125) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 301), właściwość dotycząca wykonywania praw z akcji i udziałów (a więc nadzór) w spółkach Skarbu Państwa, w tym w podmiotach przemysłu zbrojeniowego, należy do Ministra Aktywów Państwowych".