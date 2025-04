Cała rodzina Borsuka to aż 11 wariantów. Nowoczesny system dla wojsk zmechanizowanych

Przy projektowaniu BWP Borsuk nie zapomniano również o wersjach specjalistycznych tego wozu. To one tworzą cały system, w którym każdy poszczególny pojazd uzupełnia się, swoimi unikalnymi zdolnościami. Łącznie razem z wersją podstawową zaplanowano aż 11 wariantów na bazie Borsuka, których do Wojska Polskiego ma trafić łącznie około 1400 egzemplarzy.