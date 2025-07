Ukraina i Rosja wracają do stołu negocjacyjnego. Czy Turcja doprowadzi do przełomu?

Ukraina i Rosja ponownie siądą do rozmów w Stambule w środę (23 lipca), w kolejnej rundzie negocjacji, która ma na celu znalezienie rozwiązania konfliktu. Będzie to już trzecie spotkanie przedstawicieli obu państw od początku roku. Mimo to, Kreml wyraża sceptycyzm co do możliwości osiągnięcia przełomu, podkreślając, że celem Rosji jest realizacja jej własnych interesów i celów.

i Autor: Shutterstock & AP Photo Stambul