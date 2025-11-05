Czechoslovak Group (CSG) uruchomiła na Ukrainie licencjonowaną produkcję amunicji wielkokalibrowej, wspierając zdolności obronne kraju.

Ukraińska firma Ukrainian Armor będzie odpowiedzialna za proces produkcyjny, wykorzystując transfer technologii i wiedzy od CSG.

Początkowa zdolność produkcyjna wynosi 100 tys. pocisków 155 mm i 50 tys. amunicji 105 mm rocznie, z planami znacznego zwiększenia.

Licencja i transfer technologii

Produkcja amunicji wielkokalibrowej Czechoslovak Group już jest realizowana na Ukrainie. Za proces produkcyjny odpowiada ukraiński partner CSG: spółka Ukrajinśka Bronetechnika działająca pod marką Ukrainian Armor. Przedsiębiorstwo otrzymało od CSG licencję na wytwarzanie amunicji oraz transfer technologii i wiedzy niezbędnej do uruchomienia produkcji. To kolejny krok we współpracy przemysłów zbrojeniowych Republiki Czeskiej i Ukrainy, który pozwoli Ukrainie w większym stopniu zaopatrywać swoje siły zbrojne w amunicję pochodzącą z krajowej produkcji.

Rola CSG i ukraińskiego partnera

„Jesteśmy dumni z tego, że jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw zachodnich skutecznie dokonaliśmy transferu technologii produkcji amunicji do Ukrainy” - mówi David Chour, wiceprezes Czechoslovak Group. „CSG nie jest właścicielem żadnego zakładu produkcyjnego na terenie Ukrainy. Za proces przemysłowy w całości odpowiedzialny jest nasz ukraiński partner. Otrzymał on od nas licencję na produkcję amunicji oraz niezbędną wiedzę, zaś posiadana przez niego infrastruktura przemysłowa i zdolności technologiczne umożliwiły względnie szybkie uruchomienie produkcji” - wyjaśnia z kolei Andrej Čírtek, rzecznik prasowy CSG. „Nasza grupa nie wpływa na politykę cenową oraz wybór klienta przez podmiot produkujący amunicję. Czerpiemy korzyści z projektu poprzez opłaty licencyjne oraz dostawę kluczowych komponentów do produkcji, takich jak ładunki miotające, zapalniki czy zapłonniki” - dodaje.

Ukraiński partner samodzielnie wykonuje korpusy pocisków, elaborację materiałem kruszącym, montaż końcowy oraz testowanie amunicji. CSG dostarcza elementy o wysokiej wartości technologicznej i zapewnia wsparcie techniczne, aby zagwarantować jakość produktów i ich zgodność z dokumentacją techniczną CSG.

Zdolności produkcyjne i etapy wdrożenia

Początkowa zdolność produkcyjna ukraińskiego partnera wynosi 100 tys. pocisków artyleryjskich kal. 155 mm oraz 50 tys. sztuk amunicji kal. 105 mm rocznie. W kolejnych latach ta zdolność może zostać kilkukrotnie zwiększona. W pierwszej fazie połowa procesów produkcyjnych będzie realizowana na Ukrainie, a docelowo partner ma osiągnąć samodzielność na poziomie 80 proc. W ramach realizacji projektu stopniowo będzie także przekazywana zdolność do produkcji komponentów zapalników do amunicji.

„Ta współpraca to istotny krok w stronę wzmocnienia zdolności obronnych Ukrainy oraz dywersyfikacji źródeł dostaw. Każda pojedyncza wyprodukowana sztuka amunicji ma duże znaczenie dla obronności kraju” - mówi Vladyslav Belbas, prezes firmy Ukrainian Armor. „To przełomowe przedsięwzięcie dla Ukrainy, która dzięki współpracy z CSG po raz pierwszy w historii zyskuje zdolność do produkcji amunicji wielkokalibrowej na licencji zagranicznego podmiotu.” - podkreśla Wojciech Grzonka, prezes zarządu Czechoslovak Group Polska. „Analogiczna sytuacja miała miejsce w naszym kraju. Polskie firmy zbrojeniowe też uruchomiły produkcję amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm do haubic samobieżnych Krab dzięki współpracy technologicznej i licencyjnej z podmiotami wchodzącymi w skład CSG. Amunicja ta od wielu lat jest zamawiana przez Agencję Uzbrojenia, co dowodzi jej wysokiej jakości. Dzisiaj jest ona wytwarzana przez zakłady należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a skala produkcji stale rośnie. Jesteśmy gotowi do kontynuacji współpracy z PGZ oraz polskim przemysłem, jak i do rozszerzenia jej zakresu. Już jakiś czas temu zaproponowany został m.in. pełny transfer technologii i uruchomienie w Polsce produkcji rodziny amunicji artyleryjskiej VMK, która produkowana jest zgodnie z JBMoU, została scertyfikowana ze standardami NATO STANAG, a jej skuteczność została potwierdzona na praktycznie wszystkich rodzajach armatohaubic. Ale ten typ i kaliber amunicji to tylko jeden z obszarów potencjalnej współpracy w Polsce. Jesteśmy otwarci na współpracę w praktycznie każdym rodzaju i kalibrze amunicji. Nasza propozycja obejmuje też włączenie polskich fabryk w produkcję amunicji na potrzeby realizacji kontraktów eksportowych zawieranych przez CSG” - dodaje.

Znaczenie dla CSG i inicjatywy amunicyjnej

Dla grupy kapitałowej CSG uruchomienie produkcji licencyjnej w Ukrainie to krok w kierunku wzmocnienia pozycji na ukraińskim rynku zbrojeniowym i uzupełnienie aktywności w ramach czeskiej inicjatywy amunicyjnej. Ta inicjatywa pozostaje głównym kanałem dostaw amunicji wielkokalibrowej do Ukrainy, finansowanym przez koalicję państw-donatorów. „Ważny jest również fakt, że na strategiczną współpracę technologiczną z CSG zdecydowało się państwo broniące się przed brutalną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. To dowód na to, że jesteśmy grupą, której można zaufać, i która nie zawodzi nawet w obliczu najostrzejszych napięć geopolitycznych. Świadczy o tym również realizowana z powodzeniem tzw. czeska inicjatywa amunicyjna” - podkreśla Wojciech Grzonka.