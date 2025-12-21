Nowa amunicja dla Skandynawii. BAE Systems wzmocni obronę Szwecji i Finlandii

oprac. Karolina Modzelewska
2025-12-21 8:00

BAE Systems zdobywa kolejne ważne kontrakty w Europie Północnej. Szwecja i Finlandia zamówiły zaawansowaną amunicję programowalną Bofors 3P kalibru 40 i 57 mm o łącznej wartości około 171 mln dolarów. Wspólny zakup ma wzmocnić zdolności obronne regionu i odpowiedzieć na rosnące zagrożenia w powietrzu i na morzu.

Nowa amunicja dla Skandynawii

i

Autor: BAE Systems/ Materiały prasowe

Firma BAE Systems podpisała dwa kontrakty o wartości około 171 mln USD na sprzedaż zaawansowanej amunicji Bofors 3P (odłamkowej, programowalnej, z zapalnikiem zbliżeniowym) kalibru 40 mm i 57 mm.

Wspólne zamówienie Szwecji i Finlandii

Kontrakt został sfinalizowany w ramach wspólnego zamówienia złożonego przez Szwedzką Administrację Materiałów Obronnych (FMV) i Dowództwo Logistyki Fińskich Sił Obronnych (FDF LOG COM). Szwedzkie Siły Zbrojne otrzymają amunicję kalibru 40 mm i 57 mm, a fińska Marynarka Wojenna otrzyma amunicję kalibru 57 mm, jako uzupełnienie swoich obecnych stanów magazynowych.

Ta najnowocześniejsza, uniwersalna i wielofunkcyjna amunicja jest odpowiednia do zwalczania takich celów jak: drony, pociski rakietowe, śmigłowce, roje łodzi, jednostki nawodne i cele lądowe.

Polecany artykuł:

Myśliwce KF-21 z nowym „szóstym zmysłem”. BAE Systems wyposaży je w kluczową te…

BAE Systems umacnia pozycję w Europie Północnej

„Jesteśmy zaufanym partnerem Szwecji i Finlandii, a ten wspólny zakup stanowi ważny krok w dalszym wzmacnianiu zdolności obronnych w regionie i zacieśnianiu współpracy dwustronnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa Europie” – powiedziała Lena Gillström, prezes BAE Systems Bofors. „Dostarczamy najnowocześniejsze rozwiązania, aby odpowiednio przygotować naszych klientów do sprostania przyszłym wyzwaniom”.

Amunicja będzie używana głównie w armatach Stridsfordon 90 oraz armatach morskich szwedzkich sił zbrojnych. Ponadto istniejące i przyszłe jednostki obrony powietrznej wyposażone w armaty przeciwlotnicze kalibru 40 mm będą mogły wykorzystywać tę amunicję do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń w powietrzu.

Na podstawie informacji prasowej BAE Systems.

Pierwszy w Polsce wywiad z Melindą Simmons, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce | GARDA
Portal Obronny SE Google News
SZWECJA
Obrona Powietrzna
FINLANDIA