Przyszłość Rosomaków zabezpieczona do 2064 roku. MON ujawnia szczegóły

Kluczowa dla polskiej armii i przemysłu zbrojeniowego nowa umowa licencyjna na transportery opancerzone Rosomak została oficjalnie zawarta w zeszłym roku.

Rosomak, bazujący na fińskiej konstrukcji Patria AMV, od ponad dwóch dekad stanowi trzon wojsk zmechanizowanych i jest jednym z podstawowych pojazdów bojowych Wojska Polskiego. Umowa zabezpiecza więc możliwość dalszej eksploatacji i rozwoju platformy, która sprawdziła się w warunkach bojowych, m.in. podczas misji w Afganistanie.

Poseł Andrzej Śliwka z PiS 22 stycznia 2026 roku złożył interpelację poselską nr 14803 do ministra obrony narodowej w sprawie nowej umowy licencyjnej pomiędzy spółką Rosomak SA będącą częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej a spółką Patria Oyj dotyczącej produkcji transporterów opancerzonych Rosomak.

Jak napisał w uzasadnieniu:

"W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje na temat zawarcia nowej umowy licencyjnej pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową SA (Rosomak SA) a fińską spółką Patria Oyj dotyczącej dalszej produkcji licencyjnej transporterów opancerzonych Rosomak na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Transportery Rosomak od lat stanowią jeden z podstawowych elementów wyposażenia Wojsk Lądowych, a ich dalsza produkcja, modernizacja oraz rozwój zdolności przemysłowych w tym zakresie mają istotne znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa państwa, jak i dla utrzymania potencjału krajowego przemysłu obronnego".

W związku z tym zadał następujące pytania:

W jaki sposób Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza wykorzystać nową umowę licencyjną pomiędzy spółką Rosomak SA PGZ a spółką Patria Oyj w najbliższych latach, w szczególności w kontekście planów modernizacji i rozwoju Sił Zbrojnych RP? Kiedy Ministerstwo Obrony Narodowej planuje złożyć pierwsze zamówienie na transportery opancerzone Rosomak realizowane na warunkach nowej umowy licencyjnej? Jaką liczbę transporterów opancerzonych Rosomak Ministerstwo Obrony Narodowej planuje zamówić w ramach nowej umowy licencyjnej, z uwzględnieniem planów średnio- i długoterminowych? Czy nowa umowa licencyjna przewiduje rozszerzenie zakresu produkcji, transferu technologii lub zwiększenie udziału krajowych podmiotów w łańcuchu dostaw, a jeśli tak – w jakim zakresie?

Jak możemy przeczytać w odpowiedzi sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy:

"Zawarta 17 grudnia 2025 r. umowa pomiędzy spółką Rosomak S.A. a fińską spółką Patria Oyj przedłuża licencję na produkcję transporterów opancerzonych Rosomak do 31 grudnia 2034 r., natomiast licencję na modernizację i utrzymanie niniejszych pojazdów - do końca 2064 r. Ministerstwo Obrony Narodowej planuje wykorzystywać potencjał produkcyjny spółki Rosomak S.A. będącej częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej, uwzględniając potrzeby wynikające z rozwoju Sił Zbrojnych RP, stosownie do założeń aktualnie opracowywanego Planu Modernizacji Technicznej SZ na lata 2025-2039, który jest dokumentem niejawnym".

Jak dodał Bejda:

"Resort obrony narodowej pozyskuje sprzęt wojskowy zgodnie z centralnymi planami rzeczowymi (oznaczonymi odpowiednią klauzulą bezpieczeństwa), zawierającymi dane ilościowe i informacje dotyczące czasu pozyskania. Ze względu na niejawny charakter ww. dokumentów informacje w nich zawarte nie mogą być udostępniane publicznie".

Potencjał modernizacyjny i przyszłe wersje KTO Rosomak

Licencja na modernizację aż do 2064 roku otwiera szerokie perspektywy rozwoju. Polska spółka zyskała dużą autonomię w zakresie wprowadzania ulepszeń. Wśród potencjalnych kierunków modernizacji wymienia się m.in. integrację z nowymi systemami uzbrojenia, łączności oraz zwiększenie odporności balistycznej i przeciwminowej.

Już teraz realizowane są kluczowe projekty rozwojowe:

Rosomak z wieżą ZSSW-30 : Wojsko Polskie już otrzymuje pierwsze egzemplarze Rosomaków z nowoczesnym, polskim Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30, opracowanym przez konsorcjum Huty Stalowa Wola i WB Electronics. Wieża ta, uzbrojona w armatę 30 mm oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, znacząco zwiększa siłę ognia transportera.

: Wojsko Polskie już otrzymuje pierwsze egzemplarze Rosomaków z nowoczesnym, polskim Zdalnie Sterowanym Systemem Wieżowym ZSSW-30, opracowanym przez konsorcjum Huty Stalowa Wola i WB Electronics. Wieża ta, uzbrojona w armatę 30 mm oraz wyrzutnię przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR, znacząco zwiększa siłę ognia transportera. Rosomak-L (Long) : Rosomak-L, charakteryzuje się większą wypornością i ładownością. Pierwsze umowy na dostawy tej wersji w latach 2027-28 już zostały zawarte.

: Rosomak-L, charakteryzuje się większą wypornością i ładownością. Pierwsze umowy na dostawy tej wersji w latach 2027-28 już zostały zawarte. Wersje specjalistyczne: Portfolio Rosomak S.A. obejmuje już liczne warianty, takie jak Wozy Ewakuacji Medycznej (WEM), wozy dowodzenia, rozpoznania technicznego (WRT) czy wozy rozpoznania skażeń. Nowa umowa ułatwi rozwój kolejnych, dostosowanych do specyficznych potrzeb armii.