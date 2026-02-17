Polski plan inwestycyjny w ramach SAFE. Jest zielone światło

Państwa UE zatwierdziły 17 lutego 2026 r. polski plan inwestycyjny w ramach programu obronnego SAFE, przyznając Polsce 43,7 mld euro w formie nisko oprocentowanych pożyczek.

Środki z programu SAFE mają być przeznaczone na realizację 139 projektów mających na celu unowocześnienie polskiej armii i redukcję zależności od uzbrojenia spoza Europy.

Program SAFE ma również na celu wsparcie i rozwój europejskiego przemysłu obronnego, poprzez wymóg produkcji większości sprzętu wojskowego w Europie.

Zatwierdzenie polskiego planu inwestycyjnego

Zatwierdzenie planu przez państwa członkowskie UE kończy proces formalny, otwierając drogę do realizacji 139 projektów ujętych na polskiej liście. Program SAFE (Support for Armed Forces in Europe) ma na celu wspieranie krajów Unii w unowocześnianiu ich sił zbrojnych oraz redukcję zależności od uzbrojenia spoza Europy, w szczególności ze Stanów Zjednoczonych. Całkowita pula środków w ramach programu SAFE wynosi 150 mld euro.

Wsparcie dla europejskiego przemysłu obronnego

Program SAFE ma również na celu stymulowanie rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. Większość sprzętu wojskowego, na który przeznaczone są środki z pożyczek, ma być produkowana na terenie Europy. Jest to kluczowy element strategii Unii Europejskiej, mający na celu zwiększenie autonomii strategicznej państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa.

Kraje objęte programem

Oprócz Polski, we wtorek zatwierdzono również plany inwestycyjne dla siedmiu innych państw członkowskich. Są to: Estonia, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Słowacja i Finlandia. Wspólne działanie w ramach programu SAFE podkreśla zacieśnianie współpracy obronnej w obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych.

Mechanizm SAFE był ostatnio tematem konferencji przygotowanej przez Portal Obronny, która odbyła się 11 lutego 2026 r. w warszawskim hotelu Bellotto. W jej trakcie m.in. wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, oraz pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka opowiadali o mechanizmie i odpowiadali na najważniejsze pytania na jego temat.