Konferencja ekspercka „SAFE i co dalej…?” odbędzie się 11 lutego, w hotelu Bellotto w Warszawie. Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE, z dofinansowaniem 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. Jak te środki wpłyną na polską obronność i przemysł zbrojeniowy? O tym między innymi porozmawiają goście konferencji. Jej organizatorem jest Portal Obronny.

„SAFE i co dalej…?”. Konferencja Portalu Obronnego

O szansach i zagrożeniach programu SAFE – mechanizmu finansowego uruchomionego przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie obronności państw członkowskich, a także jego wpływie na rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego porozmawiają eksperci podczas konferencji „SAFE i co dalej…?” organizowanej przez Portal Obronny w warszawskim hotelu Bellotto.

Konferencja „SAFE i co dalej…?” zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnych założeń programu SAFE, omówienie mechanizmów jego wdrażania oraz wymiana wiedzy na temat kierunków wsparcia dla krajowych przedsiębiorstw.

Kosiniak-Kamysz i Sobkowiak-Czarnecka wśród gości konferencji

Konferencję rozpocznie swoim wystąpieniem wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Następnie wysłuchamy Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Z Sobkowiak-Czarnecką porozmawia również Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego. Rozmowę moderowaną „SAFE: Szanse i zagrożenia?” zakończy sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Będą to otwarte pytania z sali do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

Konrad Gołota uczestnikiem konferencji „SAFE i co dalej…?”

Podczas konferencji „SAFE i co dalej…?” swoje wystąpienie będzie miał też wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Będzie on jednym z gości panelu „Program SAFE a rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego”. W dyskusji, którą moderować będzie Karolina Modzelewska, redaktor prowadząca Portalu Obronnego, będą uczestniczyć:

  • Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych 
  • Małgorzata Darowska, koordynator ds. europejskich GRUPY WB
  • Mateusz Ciesielski, Head Of Business Development, DataWalk
  • Tomasz Zakrzewski, przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności, Pracodawcy RP.

Gdzie oglądać konferencję Portalu Obronnego?

Transmisję z konferencji można będzie oglądać na kanale Portalu Obronnego na YouTube od godz. 9. Wydarzenie będziemy szeroko relacjonować na portalobronny.pl oraz w mediach społecznościowych serwisu. Zapraszamy!

