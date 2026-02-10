Polska ma być największym beneficjentem programu SAFE, z dofinansowaniem 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro.

Konferencja "SAFE i co dalej...?" w Warszawie zgromadzi ekspertów, aby omówić wpływ tych środków na polską obronność i przemysł zbrojeniowy.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz pełnomocnik rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy przedstawią kluczowe informacje.

Jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą program SAFE dla Polski? Dowiedz się, oglądając transmisję z konferencji na YouTube Portalu Obronnego.

„SAFE i co dalej…?”. Konferencja Portalu Obronnego

O szansach i zagrożeniach programu SAFE – mechanizmu finansowego uruchomionego przez Unię Europejską, który ma na celu wsparcie obronności państw członkowskich, a także jego wpływie na rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego porozmawiają eksperci podczas konferencji „SAFE i co dalej…?” organizowanej przez Portal Obronny w warszawskim hotelu Bellotto.

Konferencja „SAFE i co dalej…?” zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, sektora prywatnego oraz ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem i przemysłem obronnym. Celem wydarzenia jest przedstawienie aktualnych założeń programu SAFE, omówienie mechanizmów jego wdrażania oraz wymiana wiedzy na temat kierunków wsparcia dla krajowych przedsiębiorstw.

Kosiniak-Kamysz i Sobkowiak-Czarnecka wśród gości konferencji

Konferencję rozpocznie swoim wystąpieniem wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Następnie wysłuchamy Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. Z Sobkowiak-Czarnecką porozmawia również Juliusz Sabak, redaktor prowadzący Portalu Obronnego. Rozmowę moderowaną „SAFE: Szanse i zagrożenia?” zakończy sesja pytań i odpowiedzi (Q&A). Będą to otwarte pytania z sali do Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej, pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy.

Konrad Gołota uczestnikiem konferencji „SAFE i co dalej…?”

Podczas konferencji „SAFE i co dalej…?” swoje wystąpienie będzie miał też wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Będzie on jednym z gości panelu „Program SAFE a rozwój krajowego przemysłu obronnego i strategicznego”. W dyskusji, którą moderować będzie Karolina Modzelewska, redaktor prowadząca Portalu Obronnego, będą uczestniczyć:

Konrad Gołota , wiceminister aktywów państwowych

, wiceminister aktywów państwowych Małgorzata Darowska , koordynator ds. europejskich GRUPY WB

, koordynator ds. europejskich GRUPY WB Mateusz Ciesielski , Head Of Business Development, DataWalk

, Head Of Business Development, DataWalk Tomasz Zakrzewski, przewodniczący Platformy Bezpieczeństwa i Obronności, Pracodawcy RP.

Gdzie oglądać konferencję Portalu Obronnego?

Transmisję z konferencji można będzie oglądać na kanale Portalu Obronnego na YouTube od godz. 9. Wydarzenie będziemy szeroko relacjonować na portalobronny.pl oraz w mediach społecznościowych serwisu. Zapraszamy!