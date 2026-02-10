Francja woduje pierwszy z nowych patrolowców typu Patrouilleur Hauturier

Program PH – nowe patrolowce dla Marine Nationale

Patrouilleur Hauturier to program budowy siedmiu nowych okrętów patrolowych zamówionych przez francuską agencję uzbrojenia DGA (fr. Direction Générale de l’Armement) w listopadzie 2023 roku jako następcy kilku typów wysłużonych jednostek pełniących zadania patrolowe i dozoru. Kontrakt obejmuje zarówno opracowanie projektu, jak i budowę serii okrętów, które mają zapewnić większą jednolitość floty, ułatwić logistykę oraz podnieść poziom dostępności operacyjnej w stosunku do obecnie wykorzystywanych platform. Prace nad jednostką wiodącą rozpoczęto w maju 2024 roku, a "Trolley de Prévaux" ma zostać przekazany do służby w bazie Brest w kwietniu 2027 roku po zakończeniu wyposażania, prób morskich i szkolenia załogi. Konsorcjum realizujące program tworzą trzy stocznie: PIRIOU, CMN i SOCARENAM, które odpowiadają za budowę kadłubów i montaż głównych systemów pokładowych, natomiast Naval Group pełni rolę głównego projektanta, integratora oraz dostawcy systemów walki i zarządzania. Dwie kolejne jednostki – "d’Estiennes d’Orves" oraz "Jeanne Bohec" – są już w budowie, z planowanymi wodowaniami odpowiednio na początek i koniec 2027 roku, natomiast ostatni okręt z pierwszej serii ma wejść do służby w 2030 roku, wieńcząc podstawowy etap przezbrajania francuskiej floty patrolowej.

Program PH wpisuje się w szerszy proces modernizacji komponentu nawodnego Marine Nationale, obejmujący (m.in.) wymianę starych jednostek patrolowych, wzmocnienie obecności na Atlantyku i Morzu Śródziemnym oraz zabezpieczenie francuskich interesów w wyłącznych strefach ekonomicznych. Nowe okręty mają być wykorzystywane do dozoru żeglugi, ochrony infrastruktury krytycznej na morzu, monitorowania rybołówstwa, wsparcia działań organów porządku publicznego, a także do udziału w operacjach sojuszniczych i unijnych związanych z bezpieczeństwem morskich szlaków transportowych. Dzięki zwiększonej autonomii i nowoczesnym systemom obserwacji patrolowce typu PH przejmą część zadań dotychczas wykonywanych przez bardziej wyspecjalizowane jednostki, co pozwoli na bardziej optymalne zarządzanie flotą.

Parametry i wyposażenie nowych jednostek

Nowe patrolowce typu Patrouilleur Hauturier mierzą 92 metry długości, mają wyporność około 2400 ton i osiągają prędkość przekraczającą 21 węzłów. Zasięg wynoszący około 6000 mil morskich oraz 30 dni autonomii pozwala na długotrwałe patrole bez konieczności częstego zawijania do portów, co jest istotne zarówno przy działaniach na Atlantyku, jak i w rejonach zamorskich lub podczas operacji międzynarodowych. Każda jednostka może przyjąć na pokład do 84 osób, wliczając załogę etatową oraz dodatkowy personel, na przykład grupy inspekcyjne czy zespoły abordażowe.

Wyposażenie okrętów obejmuje radar obserwacji nawodnej i powietrznej Thales NS54 4D AESA oraz sonar kadłubowy BLUEWATCHER przeznaczony do obserwacji podwodnej. Główne uzbrojenie stanowi armata RAPIDFire kalibru 40 mm, zdolna do zwalczania celów nawodnych, powietrznych i bezzałogowych, wzbogacona o zdalnie kierowany system obrony bezpośredniej okrętu SIMBAD RC oraz systemy przeciwdziałania bezzałogowym statkom powietrznym. Okręty zaprojektowano na 35‑letni cykl życia z docelową dostępnością operacyjną na poziomie około 300 dni w roku, co ma zwiększyć efektywność wykorzystania floty i umożliwić utrzymanie wysokiego tempa patroli przy ograniczonej liczbie jednostek.​

Nazewnictwo i perspektywy rozbudowy serii

Nazwy większości okrętów typu PH będą upamiętniały osoby zasłużone dla Republiki Francuskiej w okresie II wojny światowej zarówno na lądzie jak i na morzu.

Ustawa planowania obronnego Francji na lata 2024–2030 przewiduje możliwość zamówienia kolejnych trzech jednostek typu PH, co zwiększyłoby liczbę patrolowców tego typu do dziesięciu i umożliwiło pełniejsze pokrycie potrzeb Marine Nationale w zakresie dozoru morskiego. Rozbudowa serii pozwoliłaby ujednolicić flotę patrolową wokół jednej, nowoczesnej platformy, a także zoptymalizować proces szkolenia załóg, zaopatrzenia oraz wsparcia technicznego. Docelowo francuskie siły morskie mają dysponować flotą patrolowców odpowiadających współczesnym wymaganiom w zakresie nadzoru nad strefą ekonomiczną, ochrony szlaków żeglugowych i wsparcia operacji międzynarodowych, przy jednoczesnym odciążeniu fregat i innych okrętów bojowych od części zadań patrolowych.