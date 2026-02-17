Budowa schronów w Polsce rusza na masową skalę. Plan MSWiA, fundusze i mapa miejsc ukrycia

Podstawą dla realizacji Programu OLiOC jest szczegółowa inwentaryzacja obiektów ochronnych, przeprowadzona w ubiegłym roku przez Państwową Straż Pożarną. Zidentyfikowano blisko 4,5 tys. budowli, a na ich bazie stworzono innowacyjne narzędzie „Gdzie się ukryć”. Jak podkreślił minister Marcin Kierwiński, „2025 rok poświęciliśmy na pełną inwentaryzację obiektów, za co dziękuję Państwowej Straży Pożarnej. Wiemy, gdzie warto inwestować, a gdzie należy szukać innych rozwiązań”.

Rząd wprowadził również nowe regulacje, które mają na celu szersze wykorzystanie architektury cywilnej w systemie ochrony ludności. Oznacza to, że nie tylko specjalnie budowane schrony będą służyć jako miejsca schronienia.

„Wprowadziliśmy również nowe regulacje, aby każdy nowy budynek wielorodzinny lub użyteczności publicznej, posiadający parking podziemny, mógł służyć jako miejsce tymczasowego schronienia” – zaznaczył szef MSWiA.

Finansowanie i inwestycje: Miliardy na bezpieczeństwo

Na realizację zadań związanych z obiektami zbiorowej ochrony, czyli modernizacją, adaptacją lub budową nowych schronów, rząd przeznaczył 2,4 mld zł na rok 2026. Środki te umożliwią przeprowadzenie gruntownych remontów, wzniesienie nowych budowli ochronnych oraz przygotowanie niezbędnych zasobów dla ludności w miejscach schronienia.

Szczególne wsparcie otrzyma Dolny Śląsk, gdzie w latach 2025-2026 na zadania z Programu OLiOC trafi łącznie 680 mln zł. Jak poinformowała wiceminister Magdalena Roguska, w 2026 roku region ten otrzyma ponad 380 mln zł, przeznaczone m.in. na budowę schronów.

„To ogromne środki, które widać między innymi w zakupionym sprzęcie. To pojazdy terenowe, wozy ratowniczo-gaśnicze, specjalistyczny ekwipunek osobisty dla strażaków oraz łodzie ratunkowe. To wszystko jest niezbędne, aby mieszkańcy Dolnego Śląska i całego kraju mogli czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji” – podkreśliła Magdalena Roguska.

Odporność społeczna i rozwój służb ratowniczych: Klucz do skutecznej ochrony

Doświadczenia z ostatnich lat, w tym z powodzi w 2024 roku, jasno pokazują, że sama infrastruktura to nie wszystko. Kluczowa dla bezpieczeństwa jest sprawność służb ratowniczych oraz świadomość i edukacja obywateli. Budowanie odporności społecznej i gotowości na kryzysy staje się priorytetem.

Wiceminister Magdalena Roguska podkreśliła, że

„Budujemy odporność społeczną i gotowość na kryzysy, ponieważ obecny czas wymaga od nas przygotowania na trudne scenariusze. Przykład Dolnego Śląska, Ziemi Kłodzkiej i powodzi z 2024 roku pokazuje, że takie zdarzenia mogą stać się rzeczywistością. Zagrożenia dotykające różne regiony Polski muszą być dla nas sygnałem do konsekwentnego wzmacniania lokalnej odporności i sprawności służb”.

Inwestycje w sprzęt i infrastrukturę idą więc w parze z działaniami edukacyjnymi, mającymi na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe.

Uproszczenie procedur: Szybsza i efektywniejsza realizacja programu

W celu usprawnienia wdrażania Programu OLiOC, MSWiA pracuje nad nowelizacją ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Zmiany te mają na celu uproszczenie procedur zakupowych oraz przyspieszenie realizacji kolejnych, pięcioletnich programów. Minister Marcin Kierwiński wyraził nadzieję, że projekt zmian trafi pod obrady Sejmu już na najbliższym posiedzeniu.

„Projekt ten konsumuje doświadczenia zebrane w pierwszym roku wdrażania przepisów. Chcemy szybko przejść na system planowania pięcioletniego oraz uprościć procedury zakupowe” – podsumował szef MSWiA.

To dążenie do efektywności ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i skutecznego budowania narodowej odporności.

Wdrażane zmiany i inwestycje mają na celu stworzenie kompleksowego systemu ochrony ludności, który będzie w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Nowoczesna sieć schronów i miejsc schronienia, połączona z dobrze przygotowanymi służbami i świadomym społeczeństwem, ma zapewnić Polsce bezpieczeństwo w obliczu różnorodnych zagrożeń.