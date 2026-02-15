Inwestycje KNDS w Niemczech. Nowe fabryki i czołgi nowej generacji

Podczas spotkania z dziennikarzami w Monachium, prezes KNDS, Jean-Paul Alary, przedstawił ambitne plany rozwojowe firmy. Kluczowym elementem strategii jest zainwestowanie ponad miliarda euro w niemieckie oddziały w nadchodzących latach, przy czym większość tej kwoty ma zostać wydatkowana jeszcze w tym i przyszłym roku. Inwestycje obejmą tworzenie nowych zakładów produkcyjnych, najprawdopodobniej w formule brownfield, czyli poprzez modernizację i adaptację już istniejących obiektów przemysłowych.

Doskonałym przykładem tej strategii jest niedawne przejęcie przez KNDS zakładu firmy Alstom w Görlitz, któremu groziło zamknięcie. Fabryka, zlokalizowana tuż przy granicy z Polską, zostanie przekształcona w nowoczesny ośrodek produkujący komponenty do pojazdów opancerzonych, takich jak czołgi Leopard 2, transportery Boxer czy kołowe haubice RCH 155. Ta decyzja nie tylko ratuje miejsca pracy, ale także wpisuje się w szerszy plan zwiększenia suwerenności produkcyjnej w Europie.

Plany giełdowe i strategiczna koncentracja

KNDS, którego współwłaścicielami są państwo francuskie oraz niemiecka rodzina Wegmann, planuje w tym roku wejść na giełdę. Spółka rozważa podwójny debiut na parkietach w Paryżu i Frankfurcie, co ma na celu pozyskanie dodatkowego kapitału na dalszy rozwój. Prezes Alary podkreślił jednak, że ostateczny termin może zależeć od warunków rynkowych. Jednocześnie zapewnił, że firma pozostanie wierna swojej specjalizacji i będzie koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu systemów lądowych.

Wyzwania produkcyjne i przyszłość europejskiej obrony

Głównym wyzwaniem, przed którym stoi obecnie KNDS, jest konieczność dynamicznego zwiększenia mocy produkcyjnych. W tym celu firma zamierza znacząco rozszerzyć automatyzację procesów. Jako przykład sukcesu w tej dziedzinie, Alary wskazał potrojenie w ostatnich latach produkcji na potrzeby francuskiego programu Scorpion. W planach jest również rozbudowa i dywersyfikacja łańcucha dostaw – dla niektórych pojazdów, jak transporter Boxer, kwalifikowanych będzie kilku dostawców kluczowych podzespołów, co ma zwiększyć odporność na ewentualne zakłócenia.

KNDS pozycjonuje się jako lider w kluczowych europejskich programach obronnych, w tym w projekcie Głównego Systemu Walki Lądowej (MGCS). Jean-Paul Alary wyraził gotowość do objęcia przywództwa w tym długoterminowym przedsięwzięciu, jednocześnie apelując o przyspieszenie prac. W perspektywie krótko- i średnioterminowej firma ma już gotowe propozycje, takie jak: Nowocześniejszy czołg podstawowy o zwiększonej ochronie i sile ognia, który mógłby w przyszłości zostać zintegrowany z systemem MGCS oraz ulepszenia w dziedzinie artylerii.

Cyfryzacja i systemy bezzałogowe – nowe pole bitwy

Zarząd KNDS dostrzega rosnące znaczenie technologii cyfrowych. Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i systemy bezzałogowe stają się kluczowymi elementami nowoczesnego pola walki. Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój tzw. współpracy między systemami załogowymi i bezzałogowymi (Manned-Unmanned Teaming).

Aby utrzymać pozycję wiodącego integratora systemów, KNDS nawiązuje strategiczne partnerstwa z firmami technologicznymi, takimi jak Helsing i TYTAN Technologies, a także inwestuje w innowacyjne podmioty. Przykładem jest nabycie udziałów w estońskiej firmie Milrem Robotics, która jest jednym z liderów w dziedzinie bezzałogowych pojazdów lądowych.

Globalny gracz w niestabilnych czasach

Prezes Alary spodziewa się utrzymania wysokiego poziomu wydatków na obronność w Europie w nadchodzących latach, nawet w przypadku osiągnięcia zawieszenia broni na Ukrainie. Zmieniające się otoczenie bezpieczeństwa i rosnące zagrożenia wymuszają modernizację sił zbrojnych. KNDS, obecny w dziewięciu krajach Europy i obsługujący 24 siły zbrojne na kontynencie, ma również silną pozycję w obu Amerykach, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Południowo-Wschodniej i zamierza utrzymać tę globalną obecność.