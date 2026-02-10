Testy w locie przyspieszą dostawy Viper Shield. Polska również czeka na ten system

L3Harris intensywnie testuje Viper Shield – cyfrowy system WRE dla F-16.

System ma wzmocnić zdolności defensywne i ofensywne F-16, zwiększając ich przeżywalność.

Modułowa budowa i technologia COTS obniżają koszty i upraszczają modernizacje.

Polska, wśród siedmiu państw, wybrała Viper Shield dla modernizacji swoich F-16 Block 52+.

Producent informuje, że prowadzi zaawansowane testy w powietrzu systemu Viper Shield, który ma stanowić nową jakość w walce radioelektronicznej (WRE) samolotów F-16. Faza testów, realizowana pod nadzorem Sił Powietrznych USA (USAF) na jedno- i dwumiejscowych wersjach L3Harris intensywnie testuje swój cyfrowy system walki radioelektronicznej (WRE) Viper Shield na samolotach F-16, co ma przyspieszyć jego wdrożenie i dostarczyć myśliwcom nowych funkcjonalności. Jest to istotne w obecnej dobie szybkiego rozwoju środków walki elektronicznej. ch F-16, potwierdza skuteczność i niezawodność tego cyfrowego rozwiązania w rzeczywistych warunkach operacyjnych.

Czym jest Viper Shield

Viper Shield to system walki radioelektronicznej, który ma wzmacniać zarówno zdolności defensywne, jak i ofensywne użytkowników myśliwców F-16. Co istotne, jest to system w pełni cyfrowy („all-digital”), zaprojektowany tak, aby maksymalnie zwiększyć przeżywalność samolotu i skuteczność misji. Ma modułową budowę, co oznacza, że jego komponenty (tzw. LRU - line-replaceable units) można wymieniać w w warunkach polowych. Korzysta przy tym z technologii komercyjnej (COTS), co obniża koszty i upraszcza modernizacje w przyszłości.

Viper Shield ma umożliwić wydłużenie żywotność operacyjną myśliwców F-16 i dostosowanie maszyn do wyzwań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się pola walki. Zintegrowane możliwości obrony pozwalają na pełną współpracę z pozostałymi systemami pokładowymi i duży poziom automatyzacji, co umożliwia pilotom skupienie się na wykonywaniu zadań.

Travis Ruhl, Dyrektor ds. Międzynarodowego Rozwoju Biznesu L3Harris, podkreśla, że systematyczne testy laboratoryjne, symulacje oraz próby w locie potwierdzają funkcjonalność i niezawodność Viper Shield. Dostarczenie pierwszej produkcyjnej wersji oprogramowania otwiera drogę do końcowego etapu programu testowego i ostatecznego wdrożenia, co ma zapewnić pilotom F-16 przewagę technologiczną na lata.

Viper Shield został już wybrany przez siedem państw, w tym również Polskę. Wybór systemu AN/ALQ-254 Viper Shield od L3Harris Technologies jest elementem programu modernizacji polskich myśliwców F-16. Głównym celem wprowadzenia Viper Shield jest wzmocnienie zdolności operacyjnych obecnie użytkowanych myśliwców F-16 Block 52+.