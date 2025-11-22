Viper Shield. Zaawansowany system walki elektronicznej dla F-16 wchodzi do produkcji

Viper Shield w niskoseryjnej produkcji

Po szczegółowym Production Readiness Review (PRR), który jest kompleksowym procesem oceny, obejmujący różne aspekty programu, takie jak integralność projektu, procesy produkcyjne, protokoły kontroli jakości oraz logistyka łańcucha dostaw, L3Harris uzyskało zgodę na uruchomienie niskoseryjnej produkcji Viper Shield. To - jak podkreśla firma - plasuje program lata przed konkurencją. Przegląd potwierdził pełną gotowość projektu, procesów wytwórczych i łańcucha dostaw, co jest kluczowe w programach realizowanych w ramach Foreign Military Sales.

„Ma to na celu dostarczenie najbardziej zaawansowanego pakietu walki elektronicznej (EW) globalnej flocie F-16 - na kilka lat przed jakimkolwiek konkurencyjnym systemem. Podczas gdy inne firmy mogą składać deklaracje dotyczące swoich systemów w fazie rozwoju, Viper Shield firmy L3Harris wyróżnia się jako jedyny zaawansowany system EW dla F-16, który jest już produkowany i gotowy, by sprostać wyzwaniom roku 2027” - można przeczytać w komunikacie firmy.

Pułkownik Michael Rigoni, kierownik programu walki elektronicznej w Biurze Programu Systemów F-16 w bazie Wright-Patterson w Ohio, ocenił, że system ma kluczowe znaczenie dla współczesnego pola walki. „Ochrona sojuszników w środowisku widma elektromagnetycznego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania globalnego bezpieczeństwa i stabilności” – podkreślił. „Sukces L3Harris w PRR umożliwia przejście Viper Shield do niskoseryjnej produkcji początkowej, a pełna produkcja spodziewana jest w pierwszym kwartale 2026 r. To dowód na zaangażowanie firmy w dostarczanie pilotom myśliwców F-16 na całym świecie wysokiej jakości systemu walki elektronicznej, zdolnego sprostać tym wyzwaniom” - dodał.

Walka radioelektroniczna na nowym poziomie

Jak informuje L3Harris, Viper Shield jest jedynym zaawansowanym systemem WRE dla F-16, który został w pełni sfinansowany przez państwa partnerskie i który jest dostępny również w wersji podwieszanej w formie zasobnika. Rozwiązanie to ma zwiększać elastyczność operacyjną i obniżać koszty eksploatacji dla użytkowników międzynarodowych.

Ed Zoiss, prezes działu Space and Airborne Systems w L3Harris, podkreślił, że program posiada szerokie wsparcie sojuszników. „Viper Shield to system wspierany międzynarodowo, obecnie produkowany dla siedmiu państw, a kolejny klient zasobnikowej wersji ma dołączyć wkrótce. To czyni go najlepszym wyborem dla wszystkich krajów eksploatujących F-16 Fighting Falcon” - zaznaczył. „Nawet Stany Zjednoczone - zarówno jednostki liniowe, jak i Gwardia Narodowa - mogłyby odnieść ogromne korzyści z tego programu finansowanego w ramach FMS” - dodał.

Pozytywny wynik przeglądu PRR otworzył drogę do produkcji 219 zestawów dla siedmiu partnerów. Firma zapewnia, że nowi użytkownicy mogą natychmiast wejść w ustabilizowaną linię produkcyjną z już wdrożonymi procesami kontroli jakości. L3Harris podkreśla również gotowość swojego łańcucha dostaw do obsługi produkcji na dużą skalę. Trwają dalsze testy mające potwierdzić skuteczność systemu w wymagających warunkach operacyjnych.

Co to Viper Shield?

Viper Shield to system walki radioelektronicznej, który ma wzmacniać zarówno zdolności defensywne, jak i ofensywne użytkowników myśliwców F-16. Co istotne, jest to system w pełni cyfrowy („all-digital”), zaprojektowany tak, aby maksymalnie zwiększyć przeżywalność samolotu i skuteczność misji. Ma modułową budowę, co oznacza, że jego komponenty (tzw. LRU - line-replaceable units) można wymieniać w terenie. Korzysta przy tym z technologii komercyjnej (COTS), co obniża koszty i upraszcza modernizacje w przyszłości. Viper Shield ma umożliwić wydłużenie żywotność operacyjną myśliwców F-16 i dostosowanie maszyn do wyzwań współczesnego, dynamicznie zmieniającego się pola walki.

Na rozwiązanie postawiła również Polska, która dążąc do utrzymania przewagi technologicznej w obronności, postawiła na rozwiązania w zakresie walki radioelektronicznej. Wybór systemu AN/ALQ-254 Viper Shield od L3Harris Technologies jest elementem programu modernizacji polskich myśliwców F-16. Głównym celem wprowadzenia Viper Shield jest wzmocnienie zdolności operacyjnych obecnie użytkowanych myśliwców F-16 Block 52+.