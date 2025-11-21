Pierwszy z szesnastu. Pilica wzmocni polskie niebo

21 listopada na terenie w 34. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w przekazaniu pierwszego, seryjnego Przeciwlotniczego Systemu Rakietowo - Artyleryjskiego Pilica. Stanowi on pierwszy z szesnastu seryjnych systemów, które zgodnie z umową zawartą pomiędzy Agencją Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ Pilica+, zostaną dostarczone do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok wcześniej pozyskanych i dostosowanych 6 baterii.

Jak mówił wicepremier:

"Jesteśmy w Bytomiu, w jednostce, która dba o nasze bezpieczeństwo. To moment przekazania zestawów PILICA, uzbrojenia niezwykle ważnego, który wchodzi w skład budowy wielowarstwowej obrony powietrznej. Przekazujemy kolejne 6 zestawów w projekcie PILICA. We wszystkich obszarach budujemy zintegrowaną obronę powietrzną, dlatego zakupiliśmy system zarządzania, jakim jest IBCS. Jesteśmy drugim po USA państwem, które dysponuje tym systemem. Dzisiaj w Bytomiu przekazujemy kolejne zestawy w programie PILICA. Jestem z tego bardzo dumny i dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili. To jest pozytywna kontynuacja. (…) Wiem, że jesteśmy wśród niezwykłych żołnierzy służących tu w Bytomiu, w dywizjonie. Bardzo dobrze przygotowanych. To wszystko składa się na silne wojska budujące obronę powietrzną, a tego bardzo potrzebujemy. Dobrego sprzętu i dobrze wyszkolonych żołnierzy. (…) To jest poważne zadanie, to jest jeden z największych wydatków kiedy podsumujemy program Wisła, Narew i Pilica, a już niedługo do nich dojdzie kolejny dotyczący obrony przeciwdronowej - wielki program i bardzo innowacyjny, który będzie wzorem dla innych państw"

Jak mówił dalej: "Pozytywna kontynuacja programów zbrojeniowych jest konieczna. Dziś jesteśmy wśród niezwykłych żołnierzy. Służących i bardzo dobrze przygotowanych do służby. To wszystko składa się na silne wojska i odpowiednio wyposażone".

Jak zauważył:

"Program Wisła, Narew i Pilica to najważniejsze programy a wkrótce kolejny wielki program związany z obroną przed dronami. Bardzo innowacyjny. Wkrótce będziemy go realizować i będzie wzorem dla innych państw. Dziś wyzwanie obrony powietrznej jest najbardziej wymagające, złożone i wymagające dużych nakładów finansowych".

Kosiniak-Kamysz podziękował PGZ i spółkom za produkcję i dostawy sprzętu, dostawy elementów Pilica.

"Mamy wiele wyzwań, ale te związane z obroną powietrzną jest najdroższym, najtrudniejszym i najbardziej wymagającym. (…) Wyzwań wiele dlatego dziękuję PGZ i przedstawicielom spółek za wyprodukowanie i dostarczenie zgodnie z harmonogramem sprzętu, który będzie chronił polskiej przestrzeni powietrznej. Dziękuję za skuteczność i gratuluje wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego momentu" - mówił wicepremier W. Kosiniak-Kamysz.

Dostawy zestawów rakietowo-artyleryjskich Pilica są efektem umowy z 24 listopada 2016 r., zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia, a Konsorcjum PGZ-PILICA. Wartość umowy wynosi 727,7 mln złotych brutto.

Pilica jest częścią wielowarstwowej obrony powietrznej budowanej w Wojsku Polskim. Obronę powietrzną polskiej armii tworzą m.in. systemy:

Poprad (rakietowy system przeciwlotniczy bardzo krótkiego zasięgu);

Pilica+ (rakietowo-artyleryjski system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu w skład którego wchodzi zestaw Pilica);

Narew (system przeciwlotniczy krótkiego zasięgu);

Wisła (system przeciwlotniczy średniego zasięgu, stanowi najwyższe piętro obrony powietrznej WP).

Pilica i Pilica+ to przeciwlotnicze systemy bardzo krótkiego i krótkiego zasięgu. Odpowiadają one za zwalczanie m.in. dronów, śmigłowców, samolotów czy pocisków manewrujących na dystansie do odpowiednio 6,5 i około 25 km. Wśród ich zadań należ wymienić m.in. ochronę np. lotnisk, infrastruktury krytycznej, zgrupowań wojsk czy osłonę baterii systemu Wisła (Patriot).

Przeciwlotniczy System Rakietowo-Artyleryjski PILICA stanowi integralny element Zestawu Rakietowo-Artyleryjskiego PILICA+ powstającego w ramach konsorcjum PGZ-Pilica+, którego liderem jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ). Docelowo systemy Pilica+ mają zostać doposażone w brytyjskie pociski przeciwlotnicze CAMM

System jest rozwinięciem podstawowej wersji PSR-A Pilica i został zaprojektowany jako najniższy szczebel warstwowej obrony powietrznej Polski. Wykorzystuje armatę przeciwlotniczą kalibru 23 mm i pociski przeciwlotnicze Piorun. Jego zadaniem jest ochrona wojsk oraz infrastruktury krytycznej przed zagrożeniami powietrznymi, takimi jak samoloty, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne czy pociski manewrujące. W bieżącym roku przekazano już dwa systemy w wersji dostosowanej, obecnie przekazywany jest pierwszym, nowym systemem. Zgodnie z harmonogramem umowy w tym roku planowane jest przekazanie jeszcze jednego seryjnego systemu PSR-A Pilica.

System tworzą: Stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz 2 pojazdy amunicyjne i 2 pojazdy transportowe.