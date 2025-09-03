MBDA przekazała Polsce pierwsze pociski CAMM i wyrzutnie dla systemu PILICA+

Polska otrzymała pierwsze pociski CAMM i wyrzutnie dla systemu obrony powietrznej krótkiego zasięgu PILICA+ od MBDA.

Dostarczone elementy to klucz do utworzenia pierwszej jednostki ogniowej PILICA+, która zostanie zintegrowana z polskimi systemami dowodzenia i radarami.

System PILICA+ wzmocni obronę powietrzną Polski jako element zintegrowanej sieci, uzupełniając systemy WISŁA i NAREW.

Dostawy w ramach programu PILICA+

MBDA dostarczyła do Polski pierwsze pociski CAMM oraz seryjne wyrzutnie przeznaczone do systemu PILICA+. To pierwsza kluczowa dostawa od podpisania kontraktu w kwietniu 2023 roku. Wcześniej zakończono wspólny program integracyjny, w którym istotną rolę odegrał polski przemysł obronny, w tym spółka PIT-RADWAR.

Elementy pierwszej jednostki ogniowej

Dostarczone wyrzutnie i pociski CAMM stanowią podstawowe komponenty potrzebne do utworzenia pierwszej jednostki ogniowej PILICA+. W skład systemu wejdą także radar Bystra oraz system dowodzenia Zenit C2 produkcji PIT-RADWAR.

Po przyjeździe do Polski wyrzutnie zostaną poddane dalszym pracom: w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia wykonane będzie malowanie kamuflażowe, integracja z pojazdami Jelcz oraz instalacja polskich radiostacji. Następnie sprzęt trafi do Sił Zbrojnych RP.

Szkolenie żołnierzy i współpraca z polskim przemysłem

MBDA zapowiedziała uruchomienie programu szkoleniowego dla polskich jednostek obrony przeciwlotniczej. Wspólne działania z przemysłem zbrojeniowym w Polsce mają przygotować żołnierzy do wdrożenia systemu do służby.

Jim Price, dyrektor zarządzający MBDA ds. Polski, podkreślił, że dostawa stanowi istotny kamień milowy we współpracy polsko-brytyjskiej. Zaznaczył również, że projekt PILICA+ oraz równolegle rozwijany system NAREW są dowodem na zacieśniającą się współpracę między przemysłami obronnymi obu państw.

PILICA+ jako część zintegrowanej obrony powietrznej

PILICA+ należy do największych europejskich programów zakupu systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu w NATO. Sprzęt dostarczony przez MBDA i PGZ zostanie zintegrowany z polskim systemem dowodzenia i krajowymi radarami.

System będzie pełnił rolę wewnętrznej warstwy zintegrowanej sieci obrony powietrznej, uzupełniając wyższe poziomy – system WISŁA oraz średniego zasięgu NAREW. Dzięki temu Polska znacząco wzmacnia swoje zdolności obronne i bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Za komunikatem MBDA