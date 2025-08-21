Pilica+ przyspiesza: Polska wzmocni obronę powietrzną dzięki Tarnowskim Zakładom Mechanicznym?

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził 21 sierpnia Zakłady Techniczne "Tarnów" S.A spotykając się z kierownictwem firmy. Zakłady w Tarnowie mają w swojej ofercie szeroką gamę uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w której szczególną rolę odgrywają karabiny wyborowe i maszynowe, granatniki, moździerze, artyleryjskie i artyleryjsko-rakietowe zestawy przeciwlotnicze oraz sprzęt szkolno-treningowy. Utworzone w firmie Centrum Badawczo – Rozwojowe ma możliwość tworzenia nowoczesnych produktów dla wojska oraz służb mundurowych.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w zakładach realizowane są wielkie inwestycje, które obejmują nie tylko Pilica+, ale także systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w programach Narew i Wisła.

Radykalny wzrost przychodów i zatrudnienia

Wicepremier zwrócił uwagę na radykalny wzrost przychodów i dochodów zakładów, a także wzrost zatrudnienia. Obecnie w zakładach pracuje prawie tysiąc osób, co stanowi najlepszy wynik od dziesięcioleci. Do końca roku planowane jest zatrudnienie kolejnych 125 osób.

„Zakład nie jest największy w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, ale bardzo ważny, bo wyspecjalizowany i wymagający niezwykłej precyzji w produkcji. Miałem okazję obserwować tę precyzję podczas pracy doświadczonych i nowych pracowników, którzy tworzą bardzo zgraną drużynę – za co dziękuję” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Ustanowienie garnizonu Tarnów

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o ustanowieniu garnizonu Tarnów, co ma na celu lepszą organizację i zarządzanie wojskiem na terenie miasta i powiatów sąsiednich.

„Podjąłem również decyzję o ustanowieniu garnizonu Tarnów, z uwagi na rozwój jednostek wojskowych na terenie miasta Tarnowa i powiatów sąsiednich. Garnizon Tarnów pozwoli lepiej organizować i zarządzać wojskiem” – podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Budowa wielowarstwowej obrony powietrznej

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest w trakcie budowy wielowarstwowej obrony powietrznej, w której kluczową rolę odgrywają systemy takie jak Pilica+. Zaznaczył jednak, że pełna aktywacja systemu, integracja z systemem IBCS oraz budowa Tarczy Wschód to proces wieloletni.

„Jesteśmy w trakcie budowy wielowarstwowej obrony powietrznej państwa polskiego. Za chwilę pokażemy Pilicę+ – zestawy, które są montowane i tworzone tutaj, w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. Zanim jednak nastąpi pełna aktywacja systemu, integracja z systemem IBCS – mózgiem obrony powietrznej – oraz wybudowanie wszystkich elementów Tarczy Wschód, w tym systemów antydronowych, potrzebujemy czasu” – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Holenderskie Patrioty w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w grudniu br. do Polski trafią holenderscy żołnierze wraz z dwiema bateriami systemu obrony powietrznej Patriot.

„Od grudnia tego roku przez kolejne miesiące dwa zestawy systemów Patriot będą rozmieszczone w Polsce do ochrony polskiego nieba oraz wsparcia, które kierowane jest na Ukrainę. To jest wielki wysiłek dla Holandii. Holandia ma trzy tego typu zestawy Patriot, z czego dwa przekazuje Polsce. Wraz z tymi zestawami przybędą również żołnierze holenderscy – będzie ich 300 – a także systemy antydronowe” – dodał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz zwrócił także uwagę, że nasilają się prowokacje w związku z toczącymi się rozmowami pokojowymi.

"To pokazuje, jak bardzo ważna jest inwestycja w polski przemysł obronny i zbrojeniowy, w produkcję amunicji, którą rozpoczynamy na szeroką skalę, m. in. amunicji 155 mm. (…) To bardzo dobry efekt działań podjętych przez nasz rząd – inwestycji, które poczyniliśmy w przemysł zbrojeniowy, aby pieniądze polskich podatników przekazywane na bezpieczeństwo trafiały do polskich firm, tak jak tutaj, do Zakładów Mechanicznych w Tarnowie. I tutaj realizowane są wielkie inwestycje. To nie tylko Pilica +, ale także system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w programie Narew i programie Wisła. We wszystkich tych programach Zakłady Mechaniczne w Tarnowie uczestniczą".