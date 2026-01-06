Karabinek Grot przechodzi modernizację do wersji A3, mającej poprawić ergonomię i funkcjonalność.

Wersja A3 będzie lżejsza o 300g, z krótszą lufą (14,5 cala) i nowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Nowa kolba, ulepszony system gazowy i kompatybilność z magazynkami AR-15 to kluczowe zmiany.

Dostawy A3 planowane są na 2026 rok, a Wojsko Polskie dąży do ujednolicenia uzbrojenia – sprawdź, co to oznacza dla żołnierzy!

"Przede wszystkim karabinek A3 ma być lżejszy od wersji A2 o 0,3 kg. Wynika to ze zmian konstrukcyjnych, które przedstawię. Może to wydawać się niewielkim zyskiem, te 300 g, ale dla żołnierza może to mieć całkiem duże znaczenie." – podkreśla Ppłk Jacek Włodarski, Zastępca Szefa Oddziału Sprzętu Wojskowego i Rozwoju, Dowództwo WOT.

Wśród innych istotnych zmian wymienia też nowy sposób zabezpieczania antykorozyjnego, który zwiększa twardość i odporność powieszchni, poprawione nakładki napinacza czy zmiany w układzie zamka i suwadła. Jednak nie są to najbardziej widoczne zmiany. Pierwsza z nich to adapter umożliwiajacy używanie komercyjnych kolb AR. Drugi, to zmiana długości lufy.

Lufa, tłumik, magazynek

"Lufa będzie krótsza, ponieważ do tej pory mieliśmy lufę 16-calową. W wersji A3 będzie to lufa 14,5 cala. I ta zmiana postulowana była przez wielu użytkowników. (...) Niby to tylko 4 cm, ale skrócenie broni o tę długość znacznie poprawia jej manewrowość, zwłaszcza w ciasnych lokacjach, czyli w terenie zabudowanym czy okopanym." – wyjaśnia ppłk Włodarski.

Dodatkowo, lufa została wyposażona w gwint umożliwiający montaż komercyjnych tłumików dźwięku. Jest to kolejny powód dla skrócenia lufy – aby ułatwić użycie broni z tłumikiem. Wydłużono też osłonę lufy oraz zmodyfikowano gniazdo magazynka i komora spustowa, aby umożliwić korzystanie z magazynków Magpul 3 generacji, standardowych dziś dla karabinków M4 czy HK416.

Opóźnienie dla unifikacji

Docelowo, Wojsko Polskie dąży do ujednolicenia uzbrojenia w rodzinie MSBS w wersji A3. Dlatego, choć producent zgłasza możliwość dostaw karabinka w wersji A2, podjęto decyzję o wstrzymaniu zakupów do czasu dostępności wersji najnowszej. Dostawy karabinków Grot w wersji A3 są planowane na drugie półrocze 2026 roku.

Podobnie sytuacja wygląda z karabinkiem bezkolbowym w tak zwanym układzie bullpup i subkarabikiem o lufie skróconek do 10 cali. Choć dokumentacja dla wersji A2 jest już zatwierdzona, Wojsko Polskie będzie czekać na wersję A3, której dostawy są przewidywane na początek 2027 roku. Chodzi o ujednolicenie ale też uniknięcie niepotrzebnej modernizacji.

"Dążymy do tego, żeby wszystkie Wasze uwagi, mówię Wasze tutaj siedzących, były przez producenta wysłuchane i wprowadzamy te zmiany w miarę możliwości” – podsumowuje swoje wystąpienie ppłk Jacek Włodarski, wskazując na ciągły rozwój i otwartość na sugestie użytkowników. Jak mówi - „Kiedy będzie wersja A4, popracujmy na wersji A3. Mam nadzieję, że wszystkie bolączki wersji A1, A2 zostaną wyeliminowane i wersję A4 może wprowadzimy za 10 lat... a jak nie, to może za 2. Także oczekujemy kolejnych uwag."