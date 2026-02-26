Ocena zagrożeń przez gen. Kukułę

Gen. Wiesław Kukuła ocenił Federację Rosyjską jako egzystencjalne zagrożenie dla Polski, podkreślając trzy wektory jej działań: niezmienne intencje powstrzymania NATO, operacjonalizację siły militarnej oraz wykorzystywanie okien możliwości geopolitycznych. „Federacja Rosyjska pozostaje dla Polski egzystencjonalnym zagrożeniem. Pomimo że jest spowolniona, konsekwentnie reorganizuje swoje siły, adoptując doświadczenia agresji na Ukrainę oraz budując potencjał do konwencjonalnego konfliktu z NATO” - stwierdził szef SGWP. Wojna na Ukrainie spowalnia Rosję, ale nie zatrzymuje jej przygotowań do wojny z NATO.

Osiągnięcia Sił Zbrojnych RP w 2025 roku

Rok 2025 to największa transformacja Sił Zbrojnych w historii, z realizacją zadań konstytucyjnych w niesprzyjającym środowisku bezpieczeństwa. „Gdybym miał scharakteryzować miniony rok i nasze działania tylko jednym zdaniem bez wahania odpowiedziałbym, że był to rok, w którym Siły Zbrojne RP zrealizowały swoje konstytucyjne zadania jednocześnie realizując największą w historii państwa transformację Sił Zbrojnych” - podsumował gen. Kukuła.

Kluczowe efekty to „konsekwentny wzrost liczebności Sił Zbrojnych, osiągnięcie przez 2. Korpus Polski zdolności do dowodzenia operacjami narodowymi i sojuszniczymi, osiągnięcie gotowości przez pierwszy moduł systemu Patriot, zbudowanie potencjału wykorzystania wybranych wniosków z wojny na Ukrainie, powierzenie polskim oficerom dowodzenia Sojuszniczym Dowództwem Połączonym w Brunssum, czy też osiągnięcie kolejnych kryteriów umożliwiających przystąpienie przez Polskę do programu Nuclear Sharing”.

Głównymi wyzwaniami pozostają synchronizacja gotowości bojowej z transformacją, wolniejsze tempo modernizacji oraz nieadekwatny system dowodzenia. „Naszym zasadniczym wyzwaniem jest niższe niż oczekiwane w stosunku do naboru personelu tempo modernizacji technicznej” - wskazał generał, wymieniając potrzebę właściwego finansowania i nowego systemu dowodzenia zgodnego z NATO. Dodatkowe determinanty to wyszkolone rezerwy i zdolności przemysłu zbrojeniowego.

Nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych 2025-2039

W 2025 roku Sztab Generalny Wojska Polskiego opracował nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039, który zakłada budowę sił wysokiej gotowości liczących ok. 500 tys. żołnierzy, rozwój systemów dalekiego precyzyjnego rażenia i zmianę podejścia do odstraszania wroga. Jak podkreślił szef SGWP: „Zrealizowanie programu umożliwi Wojsku Polskiemu zwyciężanie i zwielokrotnianie siły Polski poprzez utrzymanie zdolności do odstraszania naszego wroga i budowanie warunków do bezpiecznego rozwoju państwa oraz właściwego miejsca Polski w regionie” - zapowiedział generał podczas odprawy.

Program zmienia podejście do odstraszania, stawiając na systemy dalekiego precyzyjnego rażenia zamiast kosztownych systemów antydostępowych. „Jego myślą przewodnią jest zmiana paradygmatu w naszym podejściu do odstraszania. Zniechęcanie przeciwnika do agresji nie tyle poprzez dalszy rozwój niezwykle kosztownych systemów antydostępowych, ale raczej poprzez większe nasycenie wojsk systemami dalekiego precyzyjnego rażenia” - dodał.

Rok 2026 rozpocznie wieloletnią, systemową odbudowę rezerw wysokiej gotowości. „Siły Zbrojne w etacie pokojowym w 2039 będą siłami wysokiej gotowości, których liczebność wyniesie około 500 tysięcy żołnierzy z uwzględnieniem planowanej do powołania nowej formy służby wojskowej – rezerwy wysokiej gotowości” - podkreślił szef SGWP.

Gen. Kukuła w trakcie swojego wystąpienia nawiązał też do tradycji polskiej kultury strategicznej, zapowiadając skonstruowanie „Nowego Urządzenia Polskiego”, które zapewni suwerenność i bezpieczeństwo. Cytując gen. Tadeusza Rozwadowskiego: „Niech wszyscy wiedzą, że zwyciężać będziemy”. Program ma umożliwić Wojsku Polskiemu zwycięstwo w potencjalnym konflikcie konwencjonalnym z NATO.