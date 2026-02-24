F-22 Raptor i MQ-20 Avenger w jednej formacji. USA testują technologię przyszłych wojen

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-02-24 13:59

Amerykańskie Siły Powietrzne przeprowadziły przełomowe ćwiczenie z udziałem myśliwca F-22 Raptor i bezzałogowca MQ-20 Avenger. W trakcie lotu pilot F-22 dowodził dronem w czasie rzeczywistym, sprawdzając w praktyce koncepcję współpracy załogowych i bezzałogowych maszyn w warunkach zagrożenia.

Siły Powietrzne USA we współpracy z firmą General Atomics przeprowadziły w bazie Edwards Air Force Base demonstrację współdziałania myśliwca 5. generacji z dronem. W roli maszyny dowodzącej wystąpił F-22 Raptor, który kierował lotem i zadaniami wykonywanymi przez MQ-20 Avenger.

Pilot wydaje rozkaz, dron wykonuje misję

Podczas testu pilot F-22 Raptor kierował dronem MQ-20, wydając mu polecenia dotyczące m.in. manewrów taktycznych, lotu w ramach patrolu bojowego oraz reagowania na symulowane zagrożenia. Test był częścią programu rozwoju tzw. MUM-T, czyli współpracy między załogowymi a bezzałogowymi statkami powietrznymi. Obie platformy połączono poprzez taktyczne łącze danych, a F-22 - jako samolot dowodzenia - korzystał z interfejsu Autonodyne Bashi Pilot Vehicle Interface, który umożliwia przekazywanie krótkich, taktycznych poleceń zamiast klasycznego zdalnego sterowania. 

„Cenimy sobie bezbłędne wykonanie tej misji z wykorzystaniem zaawansowanych rządowych systemów autonomicznych” - przekazał David R. Alexander, prezes General Atomics Aeronautical Systems Inc. „Pokaz ten uwzględniał integrację elementów misji oraz zdolność autonomii do wykorzystywania pokładowych sensorów w celu podejmowania samodzielnych decyzji i realizacji poleceń przekazywanych z F-22” - dodał.

Warto przypomnieć, że podobny test odbył się w październiku 2025 r., kiedy F-22 i MQ-20 współdziałały z wykorzystaniem systemu łączności BANSHEE i architektury GRACE. To oprogramowanie umożliwia instalację dodatkowych modułów w F-22 oraz tworzenie nowych interfejsów dla pilotów.

F-22 Raptor pełni w tym programie rolę tzw. platformy referencyjnej, z którą USAF planuje na początkowym etapie łączyć drony Collaborative Combat Aircraft (CCA), działające jako „lojalni skrzydłowi”. Mają one w przyszłości zwiększać zasięg rozpoznania, poprawiać przeżywalność pilotów i wykonywać misje, które obecnie wiążą się z dużym ryzykiem.

MQ-20 Avenger

i

Autor: General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) / Materiały prasowe

Polecany artykuł:

Rekordowy strzał F-22 i tajemnice AMRAAM. Dlaczego Pentagon testuje granice zas…

F-22 jako „rozgrywający” pola walki

F-22 Raptor pozostaje jednym z najpotężniejszych myśliwców przewagi powietrznej. Standardowo przenosi sześć pocisków AIM-120 AMRAAM, dwa AIM-9 Sidewinder, jest też wyposażony w działko M61A2 kal. 20 mm. To jednak platforma kosztowna i nieliczna (USAF dysponuje około 185 F-22 z czego blisko 177 jest operacyjnych), dlatego USAF dąży do ograniczenia ryzyka jej użycia w gęsto nasyconej obronie przeciwlotniczej. W opisywanym modelu współpracy między statkami załogowymi i bezzałogowymi F-22 pełni rolę dowódcy i „rozgrywającego”, natomiast zadania wysokiego ryzyka mogą przejmować bezzałogowce takie jak właśnie MQ-20.

MQ-20 Avenger ma ładowność całkowitą około 3 tys. kg, a wewnętrzna komora pozwala na przenoszenie 1600 kg uzbrojenia lub sensorów. Dron może przenosić m.in. pociski AGM-114 Hellfire oraz bomby kierowane GBU-12, GBU-49, GBU-31/32 JDAM, GBU-38 czy GBU-39. Może być też wyposażony w sensory elektrooptyczne, systemy SIGINT, pakiety walki elektronicznej oraz przekaźniki łączności. W praktyce pozwala mu to pełnić trzy główne role: wysuniętego nosiciela uzbrojenia precyzyjnego, węzła rozpoznawczego działającego w obszarach podwyższonego ryzyka oraz powietrznego przekaźnika danych wspierającego sieciocentryczne operacje.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

US Air Force
F-22 Raptor
DRON
bezzałogowiec