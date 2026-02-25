BWP Borsuk pokazał kły. Historyczne, pierwsze strzelania poligonowe

Zgodnie z komunikatem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, opublikowanym na platformie X 25 lutego, pierwsze strzelania poligonowe załóg BWP Borsuk to "milowy krok w stronę budowy nowoczesnych zdolności bojowych". Wydarzenie to, przeprowadzone przez żołnierzy 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, nie jest postrzegane jako rutynowe szkolenie, lecz jako symboliczny i praktyczny test nowego sprzętu w rękach doświadczonych wojskowych. W oficjalnym wpisie podkreślono, że "nowy sprzęt w rękach doświadczonych żołnierzy oznacza jedno: Wojsko Polskie konsekwentnie wzmacnia swoją siłę i skuteczność". Jak napisano:

"Załogi bojowych wozów piechoty Borsuk po raz pierwszy sprawdziły swoje umiejętności ogniowe w warunkach poligonowych. Żołnierze z 15 Brygady Zmechanizowanej zrealizowali premierowe strzelania, potwierdzając wysoki poziom wyszkolenia, profesjonalizm i pełną gotowość do działania. To nie tylko kolejne szkolenie - to milowy krok w stronę budowy nowoczesnych zdolności bojowych. Nowy sprzęt w rękach doświadczonych żołnierzy oznacza jedno: Wojsko Polskie konsekwentnie wzmacnia swoją siłę i skuteczność Tak wykuwa się potęga polskiej armii!"

Dla żołnierzy, którzy do tej pory użytkowali przestarzałe, poradzieckie wozy BWP-1, przeskok technologiczny jest ogromny. Pierwsze ostre strzelania potwierdziły, że załogi są w stanie w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnego systemu kierowania ogniem, co jest kluczowe dla efektywności na współczesnym polu walki.

15. Giżycka Brygada Zmechanizowana – Pionierzy nowej ery

Nieprzypadkowo to właśnie żołnierze 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego jako pierwsi otrzymali BWP Borsuk. Brygada ta, wchodząca w skład 16. Dywizji Zmechanizowanej, stacjonuje w strategicznie ważnym regionie północno-wschodniej Polski. Pierwsza partia 15 Borsuków trafiła do 1. Batalionu Zmechanizowanego w Orzyszu pod koniec 2025 roku. Harmonogram zakłada dostarczenie kolejnych 33 pojazdów w 2027 r. i zakończenie dostaw pierwszej partii do 2029 r. Równolegle planowane są umowy na wersje specjalistyczne, takie jak wozy dowodzenia Oset czy rozpoznawcze Żuk.

Pierwsza umowa wykonawcza, zawarta w marcu 2025 roku, opiewa na dostawę 111 Borsuków tym 4 prototypów. Już teraz mówi się o kolejnych kontraktach, które mają pokryć zapotrzebowanie polskiej armii na blisko 1200 wozów tego typu. Szybkie rozpoczęcie dostaw było możliwe dzięki temu, że HSW rozpoczęła produkcję jeszcze przed formalnym podpisaniem umowy, ponosząc ryzyko finansowe. Zamówienia obejmujące ponad tysiąc wozów oznaczają dla polskiego przemysłu obronnego wieloletnią produkcję i jeden z największych krajowych programów zbrojeniowych ostatnich lat. Realizacja całego programu, szacowana do 2035 roku, nie tylko zrewolucjonizuje potencjał bojowy wojsk zmechanizowanych, ale także stanowi potężny impuls dla polskiego przemysłu obronnego.

Jak mówił w rozmowie z Portalem Obronnym Arkadiusz Bąk, wiceprezes PGZ, BWP Borsuk ma stać się też "zwierzęciem eksportowym" PGZ. Jak przekonuje Arkadiusz Bak, produkcja dla polskiej armii nie jest zagrożona, a PGZ planuje zwiększenie zdolności produkcyjnych i współpracę z innymi firmami. "To jest rozbiegówka i te produkcje docelowo jest trzycyfrowa, to nie są kilkadziesiąt sztuk, tylko znacznie więcej." PGZ otwiera się też na współpracę z zagranicznymi partnerami, oferując produkcję sprzętu z ich udziałem oraz możliwość sprzedania licencji na budowę Borsuków za granicą.

BWP Borsuk – Nowa jakość w Wojsku Polskim

Bojowy Wóz Piechoty Borsuk, opracowany przez polskie konsorcjum z Hutą Stalowa Wola S.A. na czele, to fundament programu modernizacji technicznej Wojsk Lądowych. Jego wprowadzenie ma na celu całkowite zastąpienie wysłużonych BWP-1, które służyły w armii przez ponad 50 lat i nie przystają do realiów XXI wieku. Borsuk został zaprojektowany od podstaw, aby sprostać specyficznym polskim wymaganiom, łącząc dużą siłę ognia, wysoki poziom ochrony załogi oraz, co unikalne w tej klasie pojazdów, zdolność pływania.

Borsuk mierzy sobie 7,6 m długości, szerokość 3,4 m i 2,9 m wysokości wraz z wieżą. Masa pojazdu z dodatkowym opancerzeniem może sięgać 30 ton. Pancerz ma budowę modułową i jego masa, a więc również poziom ochrony, może być dostosowany do potrzeb bojowych. Moduły opancerzenia dodatkowego zwiększają też pływalność pojazdu.

Napęd Borsuka stanowi silnik wysokoprężny MTU 8V199 TE20 o mocy 720 KM połączony z przekładnią Perkins X300. Zawieszenie oparte jest na sześciu wahaczy hydropneumatycznych, na których osadzone jest 12 kół nośnych, co zapewnia bardzo dobra amortyzacja i płynną, komfortową dla załogi jazdę w terenie.

Bryła pojazdu jest w dużym stopniu pochodną wymogów pływalności i przestrzeni niezbędnej do przewiezienia 6 żołnierzy z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem oraz trzyosobowej załogi, złożonej z dowódcy, operatora uzbrojenia i kierowcy. Cała dziewiątka kryje się w najsilniej opancerzonej części pojazdu, czyli w kadłubie, gdyż zastosowano w Borsuku wieżę bezzałogową ZSSW-30 stworzoną również przez polski przemysł obronny w konsorcjum składającego się z Huty Stalowa Wola S.A oraz WB Electronics S.A.

Wieża jest uzbrojona w armatę automatyczną kalibru 30 mm, dwie wyrzutnie przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike i karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. Uzbrojenie jest w pełni stabilizowane i współpracuje z systemem obserwacyjno-celowniczym, który wykorzystuje elementy Sztucznej Inteligencji. Ogień można prowadzić równie skutecznie w dzień i w nocy, podczas jazdy, a nawet w czasie pokonywania przeszkód wodnych.