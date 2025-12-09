Polska piechota wkracza w nową erę, przyjmując nowoczesne Bojowe Wozy Piechoty Borsuk.

Pierwsza partia 15 Borsuków trafiła do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, zastępując przestarzałe BWP-1.

Borsuk, z modułowym opancerzeniem i pełną pływalnością, to odpowiedź na unikalne potrzeby armii.

Historyczny moment dla polskiej armii: Borsuki w 15. GBZ

„Nowa era polskiej piechoty staje się faktem, bojowe wozy piechoty Borsuk trafiły do 15. Brygady Zmechanizowanej” przekazało w poniedziałek, 8 grudnia br. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego trafiła pierwsza partia 15 Bojowych Wozów Piechoty BWP Borsuk. To efekt realizacji umowy o wartości 6,57 mld zł zawartej z Hutą Stalowa Wola.

Umowa na pierwszą partię Borsuków zawarta w marcu 2025 r. uwzględnia dostawy łącznie 111 pojazdów, tym 4 prototypów. Już teraz mówi się o kolejnych kontraktach, które mają pokryć zapotrzebowanie polskiej armii na blisko 1200 wozów tego typu. Szybkie rozpoczęcie dostaw było możliwe dzięki temu, że HSW rozpoczęła produkcję jeszcze przed formalnym podpisaniem umowy, ponosząc ryzyko finansowe. Zamówienia obejmujące ponad tysiąc wozów oznaczają dla polskiego przemysłu obronnego wieloletnią produkcję i jeden z największych krajowych programów zbrojeniowych ostatnich lat.

Czym wyróżnia się Bojowy Wóz Piechoty Borsuk?

Borsuk powstał w odpowiedzi na wyjątkowe wymagania armii, łącząc modułowe opancerzenie i wysoką ochronę z pełną pływalnością. Projekt przeszedł rygorystyczne testy wojskowe i ostatecznie zyskał pozytywną ocenę, co pozwoliło rozpocząć produkcję seryjną. Nowe wozy zastąpią ponad 900 BWP-1, czyli konstrukcji z lat 60., które od dekad nie przechodziły modernizacji.

BWP Borsuk to pojazd gąsienicowy o masie do 30 ton, napędzany silnikiem MTU o mocy 720 KM. Dzięki hydropneumatycznemu zawieszeniu zachowuje wysoką mobilność w trudnym terenie i podczas pokonywania przeszkód wodnych. Zabiera trzyosobową załogę oraz sześcioosobowy desant.

Kluczowym elementem Borsuka jest bezzałogowa wieża ZSSW-30, wyposażona w armatę 30 mm, wyrzutnie pocisków Spike oraz karabin maszynowy 7,62 mm. Systemy obserwacyjne i kierowania ogniem zapewniają skuteczność w dzień i w nocy oraz świadomość sytuacyjną w pełnym zakresie 360 stopni.

Pierwsze Borsuki trafiły już do 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, odpowiedzialnej za ich wdrożenie i szkolenie. Harmonogram zakłada dostarczenie kolejnych 33 pojazdów w 2027 r. i zakończenie dostaw pierwszej partii do 2029 r. Równolegle planowane są umowy na wersje specjalistyczne, takie jak wozy dowodzenia Oset czy rozpoznawcze Żuk.