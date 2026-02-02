Kwalifikacja Wojskowa 2026. Prawie 250 tysięcy nłodych osób przed komisjami

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2007 roku, a także starszych roczników (2002–2006), którzy dotychczas nie posiadali określonej kategorii zdolności do służby wojskowej. Obowiązek stawiennictwa obejmuje również osoby uznane w poprzednich latach za czasowo niezdolne do służby.

Do kwalifikacji wzywane są także kobiety posiadające kwalifikacje przydatne w wojsku. Chodzi tu o specjalistki w dziedzinach takich jak medycyna, psychologia czy teleinformatyka. Ponadto, przed komisjami stają ochotnicy od 18 roku życia oraz osoby do 60 roku życia z nieuregulowanym stosunkiem do służby wojskowej. To szerokie spektrum osób, które w różny sposób mogą przyczynić się do wzmocnienia potencjału obronnego kraju.

Przebieg kwalifikacji wojskowej

Samo stawiennictwo przed komisją ma charakter administracyjny, jednak jego przebieg świadczy o tym, jak poważnie państwo podchodzi do planowania swoich zasobów obronnych. Podczas kwalifikacji sprawdzana jest tożsamość stawających, a następnie przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne. Na ich podstawie określana jest zdolność do służby wojskowej.

Kluczowym elementem jest również założenie ewidencji wojskowej, która stanowi podstawę do dalszych działań w zakresie obronności. Uczestnicy kwalifikacji otrzymują także szczegółowe informacje na temat możliwości podjęcia dobrowolnej służby wojskowej. To ważny moment, ponieważ dla wielu młodych ludzi to właśnie podczas kwalifikacji po raz pierwszy dowiadują się o dostępnych ścieżkach kariery w Wojsku Polskim, takich jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, terytorialna służba wojskowa, szkolnictwo wojskowe czy zawodowa służba wojskowa.

Odpowiedzialność i przyszłość w mundurze

Kwalifikacja wojskowa nie jest dniem, w którym staje się żołnierzem. Jest to jednak dzień, w którym młody obywatel otrzymuje potwierdzenie, że od tej chwili jest częścią systemu odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa. Dla części z nich może to być również początek drogi do służby w Wojsku Polskim.

Informacje przekazywane podczas kwalifikacji mogą stać się impulsem do podjęcia decyzji o związaniu swojej przyszłości z mundurem. Dla blisko 250 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce kwalifikacja wojskowa będzie więc nie tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale także symbolicznym krokiem w dorosłość, który otwiera nowe perspektywy i możliwości.

Na podstawie komunikatu prasowego Sztab Generalny Wojska Polskiego