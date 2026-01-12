Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa 2026. Jakie są stawki, terminy i wymagania?

Wojsko Polskie rozpoczyna nabór: 6300 zł za 27 dni szkolenia

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa w 2026 roku pozostaje jednym z ciekawszych programów dla osób rozważających związanie swojej przyszłości z mundurem. Ochotnicy biorący udział w 27-dniowym szkoleniu podstawowym mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 6300 zł brutto. Dla osób poniżej 26. roku życia kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że otrzymują oni pełną stawkę „na rękę”.

Oprócz atrakcyjnego uposażenia, Wojsko Polskie zapewnia uczestnikom pełne, bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie w jednostce oraz umundurowanie i niezbędne wyposażenie. Program szkolenia obejmuje naukę taktyki, strzelectwa, podstaw walki wręcz oraz obsługi nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Harmonogram turnusów DZSW na rok 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zaplanowało na 2026 rok łącznie dziewięć turnusów szkolenia podstawowego, realizowanych w ponad 70 lokalizacjach w całej Polsce. Każdy turnus trwa blisko cztery tygodnie i kończy się uroczystą przysięgą wojskową. Ich terminy są następujące:

Turnus I - rozpoczyna się 12 stycznia i trwa do 7 lutego 2026 r.,

Turnus II - rozpoczyna się 9 lutego i trwa do 7 marca 2026 r.,

Turnus III - rozpoczyna się 9 marca i trwa do 4 kwietnia 2026 r.,

Turnus IV - rozpoczyna się 4 maja i trwa do 30 maja 2026 r.,

Turnus V - rozpoczyna się 8 czerwca i trwa do 4 lipca 2026 r.,

Turnus VI - rozpoczyna się 13 lipca i trwa do 8 sierpnia 2026 r.,

Turnus VII - rozpoczyna się 17 sierpnia i trwa do 12 września 2026 r.,

Turnus VIII - rozpoczyna się 28 września i trwa do 24 października 2026 r.,

Turnus IX - rozpoczyna się 16 listopada i trwa do 12 grudnia 2026 r.

Korzyści i wymagania dla kandydatów

Ukończenie szkolenia podstawowego to dopiero pierwszy krok. Ochotnicy mają możliwość kontynuowania przygody z wojskiem w ramach szkolenia specjalistycznego, które trwa do 11 miesięcy. W tym czasie żołnierze mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia, takie jak prawo jazdy kategorii C, C+E czy D, a także kwalifikacje operatorów maszyn i sprzętu specjalistycznego.

Warto zaznaczyć, że kandydaci chcący dołączyć do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej muszą spełniać określone wymogi formalne:

Posiadać obywatelstwo polskie oraz wiek co najmniej 18 lat;

Posiadać nieposzlakowaną opinię i nie być karanym za przestępstwo umyślne;

Cieszyć się zdolnością fizyczną i psychiczną do służby wojskowej;

Posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie.

Osoby zainteresowane służbą mogą składać wnioski w Wojskowych Centrach Rekrutacji (WCR) lub przez portal zostanzolnierzem.pl. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 800 180 110.