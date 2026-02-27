Iran symuluje atak na replikę amerykańskiej bazy wojskowej. Pokaz siły czy ostrzeżenie?

Iran symuluje atak rakietowy na replikę amerykańskiej bazy w ZEA, wysyłając jasne ostrzeżenie.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zademonstrował zdolność do rażenia amerykańskich celów, używając prawdziwych pocisków.

Ten pokaz siły ma ostrzec ZEA przed konsekwencjami współpracy z USA i odpowiedzieć na rosnącą obecność militarną USA w regionie.

Iran wysłał USA ostrzeżenie?

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) przeprowadził dwudniowe ćwiczenia wojskowe, podczas których demonstracyjnie ostrzelał rakietami replikę amerykańskiej bazy lotniczej Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według indyjskiego dziennika „Times of India”, wydarzenie to nie było jedynie widowiskiem, lecz celowym ostrzeżeniem, mającym na celu uświadomienie, że regionalne centrum dowodzenia USA znajduje się w zasięgu irańskich możliwości. W potencjalnym konflikcie Teheran priorytetowo potraktowałby zniszczenie amerykańskich baz, unikając bezproduktywnej wymiany ognia.

W symulowanym ataku Irańczycy użyli prawdziwych, zaawansowanych pocisków, które zniszczyły utwardzone pasy startowe, schrony lotnicze i wzmocnione bunkry - obiekty identyczne z tymi, które znajdują się w prawdziwej bazie Al Dhafra. Baza ta, położona na południowy zachód od stolicy ZEA, Abu Zabi, pełni funkcję centralnego węzła 380. Ekspedycyjnego Skrzydła Lotniczego Sił Powietrznych USA i stacjonuje w niej około 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Replika bazy została zbudowana na poligonie Madinah w środkowym Iranie. IRGC wykorzystał zdjęcia satelitarne prawdziwej bazy i z detalami odwzorował każdy jej element, włącznie z oznaczeniami pasów startowych, co zostało ostentacyjnie udokumentowane przez irańskie media państwowe.

Al Dhafra: Cel ostrzeżenia dla ZEA

Wybierając Al Dhafra jako cel, IRGC wysłał również ostrzeżenie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Władze ZEA deklarują neutralność w konflikcie amerykańsko-irańskim, jednocześnie godząc się na stacjonowanie na swoim terytorium amerykańskich sił, które Teheran postrzega jako bezpośrednie zagrożenie.

Warto przypomnieć, że baza Al Dhafra już raz została zaatakowana w styczniu 2022 roku przez wspieranych przez Iran jemeńskich rebeliantów Huti, którzy bezskutecznie ostrzelali ją pociskami balistycznymi.

Rosnące napięcie w regionie: Odpowiedź na obecność USA

Stany Zjednoczone od tygodni wzmacniają obecność militarną wokół Iranu, gromadząc tam największe siły od inwazji na Irak w 2003 roku. Prezydent Donald Trump wielokrotnie groził Iranowi interwencją militarną, jeżeli nie uda się zawrzeć porozumienia w sprawie programu atomowego i rakietowego Teheranu. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), utworzony krótko po rewolucji islamskiej w 1979 roku, jest kluczową siłą militarną Iranu, działającą niezależnie od regularnej armii i posiadającą znaczące wpływy w polityce wewnętrznej i gospodarce kraju. Od 2019 roku Stany Zjednoczone uznają IRGC za organizację terrorystyczną.