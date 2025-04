27 marca doszło do historycznego wydarzenia, bowiem to po latach oczekiwań na nowe bojowe wozy piechoty doczekaliśmy się podpisania umowy na pierwsze 111 sztuk bojowych wozów piechoty Borsuk, które zastąpią leciwe BWP-1. Dla wojska jest to historyczna umowa, ponieważ zmienia fundamentalnie wojska zmechanizowane.

W czasie podpisywania umowy redakcja Portalu Obronnego miała zaszczyt odwiedzić Hutę Stalowa Wola (HSW), gdzie produkuje się BWP Borsuk i porozmawiać z Wiesławem Szymczakiem, członkiem zarządu, dyrektorem ds. produkcji i logistyki.

Jak powiedział w czasie rozmowy Wiesław Szymczak, pierwsze egzemplarze trafią do wojska w końcówce tego roku i to będzie kilkanaście egzemplarzy, a kolejne w przyszłym roku.

„Natomiast następne wynikają z cyklu wykonawstwa od momentu zamówienia materiałów, czyli półtora roku, dwa lata. Niestety tak to teraz jest”.

Jak dodaje Szymczak:

„Agencja Uzbrojenia na pewno będzie zamawiała kolejne wyroby jeśli będą zadowoleni z jakości tych, które produkujemy i tych, które przekażemy do naszego wojska. To zależy wszystko od Agencji Uzbrojenia, oni mają swoje prognozy i plany. My będziemy się dostosowywali do ich planów”.

Jeśli chodzi o możliwości produkcyjne HSW, to jak powiedział Wiesław Szymczak:

"My nie chcemy ujawniać ilości produkowanych wyrobów, bo to jest wiedza, która jest właściwe potrzebna nam i naszym klientom, czyli armii. Natomiast powiem, że w tej chwili rozwijamy swój potencjał i możliwości produkcyjne, kończmy budowę czterech nowych hal, które pozwolą nam zwiększyć produkcję tych wyrobów na razie dwu potem trzykrotnie. Docelowo to będą spore ilości. My będziemy dostosowywali nasz potencjał produkcyjny do zamówień Agencji Uzbrojenia ewentualnie potencjalnych zamówień, które mogą w przyszłości wypłynąć niekoniecznie tylko z Polski”.