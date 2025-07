Francuskie drony będą produkowane na Ukrainie. Zełenski ogłasza przełom w produkcji obronnej

Spis treści

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o przełomowej decyzji francuskich firm.

„Jesteśmy gotowi rozszerzyć wspólną produkcję obronną. Jest decyzja francuskich firm o rozpoczęciu produkcji dronów w Ukrainie i to jest bardzo cenne.”

W czerwcu 2025 roku minister obrony Sébastien Lecornu ogłosił, że francuski gigant motoryzacyjny Renault, we współpracy z firmą zbrojeniową, uruchomi linie produkcyjne dronów na Ukrainie. Bezzałogowce te mają służyć zarówno ukraińskim, jak i francuskim siłom zbrojnym, wspierając wymianę doświadczeń w zakresie taktyki i projektowania dronów. Inicjatywa ta wynika z potrzeby przyspieszenia dostaw dronów dla francuskiej armii, która dysponuje jedynie 3 tysiącami sztuk w porównaniu do planowanych przez Ukrainę 4,5 miliona w 2025 roku.

Inne firmy także chcą rozwijać współprace dronową z Ukrainą

Ukraińska firma Frontline zawarła strategiczne porozumienie z niemiecką spółką Quantum Systems, specjalizującą się w produkcji dronów. Umowa, sfinalizowana w lipcu 2025 roku, przewiduje nabycie przez Quantum Systems 10% udziałów w Frontline, z możliwością zwiększenia do 25% w ciągu roku. Partnerstwo ma na celu zwiększenie produkcji dronów na Ukrainie oraz integrację z europejskim ekosystemem obronnym, łącząc ukraińskie doświadczenie bojowe z niemieckimi technologiami.

29 maja 2025 roku Ukraina i Niemcy podpisały porozumienia o wspólnej produkcji uzbrojenia, w tym systemów dronowych, co potwierdził prezydent Zełenski po spotkaniu z kanclerzem Friedrichem Merzem. W lipcu 2025 roku Niemcy sfinansowały produkcję ponad 500 dronów dalekiego zasięgu (An-196, o zasięgu do 1200 km i ładowności 50 kg), które były już wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. To pierwsza umowa dotycząca finansowania produkcji zbrojeniowej na terytorium Ukrainy przez Niemcy, co podkreśla strategiczne wsparcie Berlina dla Kijowa.

Ghana wyraziła gotowość do finansowania produkcji dronów dla ukraińskich Sił Zbrojnych, co jest częścią szerszego wsparcia międzynarodowego dla ukraińskiego przemysłu obronnego. Szczegóły dotyczące skali i rodzaju wsparcia nie zostały upublicznione, ale inicjatywa ta wpisuje się w globalny trend inwestowania w ukraińskie technologie militarne.

Rumunia planuje rozmowy z Ukrainą w sprawie wspólnej produkcji dronów, z zamiarem sprzedaży ich innym krajom europejskim. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rumunię komponentów opracowanych przez ukraińskich specjalistów oraz potencjalną budowę fabryki, prawdopodobnie w Braszowie. Drony te miałyby wzmocnić rumuńską armię, a nadwyżki trafić na eksport, co odzwierciedla rosnącą integrację ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego z Europą.

Wielka Brytania w lipcu 2025 roku rozpoczęła „megaprojekt” wspólnej produkcji z Ukrainą, finansując zakup dronów produkowanych w brytyjskich zakładach na potrzeby ukraińskiej armii. Po zakończeniu wojny obie strony mają dzielić się wyprodukowanymi maszynami. Norwegia i Dania również negocjują wspólne projekty, a Czarnogóra ogłosiła współpracę z USA w celu produkcji dronów dla Ukrainy.

W lipcu Ukraina podpisała z amerykańską firmą Swift Beat porozumienie o współpracy przy produkcji dronów. Zełenski w wywiadzie dla „New York Post” informował, że rozmawia z Trumpem o „dużej” umowie, w ramach której USA zakupiłyby ukraińskie drony, sprawdzone w warunkach bojowych, w zamian za sprzedaż amerykańskiej broni Ukrainie. Zełenski zaznaczył, że amerykańska armia potrzebuje ukraińskich technologii dronowych, aby wzbogacić swój arsenał. W rozmowie z telewizją Newsmax wyraził gotowość do wymiany: Ukraina chce kupować unikalne amerykańskie uzbrojenie, takie jak systemy obrony powietrznej THAAD, zdolne do zwalczania pocisków balistycznych.

W 2025 roku Ukraina planuje produkcję 2,5 miliona dronów, w tym 200 tysięcy miesięcznie, dzięki projektowi „Linia Dronów”, który obejmuje elitarne jednostki specjalizujące się w operacjach z użyciem dronów kamikadze i bombardujących.

Wsparcie Francji – wdzięczność Ukrainy

Zełenski wyraził wdzięczność Francji i prezydentowi Macronowi za wsparcie.

„Jestem osobiście wdzięczny Francji, prezydentowi Macronowi i panu Barrotowi za wsparcie, które odczuwamy od pierwszych dni wojny na pełną skalę. Dziękuję za solidarność z naszym narodem!”

Rozmowy o obronie powietrznej i integracji z UE

Podczas spotkania omówiono także inne kluczowe kwestie. Rozmawiano o sankcjach wobec Rosji i negocjacjach w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Strony omówiły także kwestie dotyczące pomocy wojskowej, zwłaszcza zapotrzebowania Ukrainy na komponenty obrony powietrznej, szkoleń ukraińskich żołnierzy i wyników spotkań w formule Ramstein.