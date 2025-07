Spis treści

Zełenski powiedział, że jego ostatnie rozmowy z Trumpem dotyczyły umowy, która pomogłaby obu krajom wzmocnić swoją technologię lotniczą. Ukraińskie drony są w stanie uderzać w cele znajdujące się nawet 1300 km w głąb terytorium Rosji. W jednej z najbardziej imponujących operacji w tym konflikcie, 117 ukraińskich dronów zniszczyło dziesiątki rosyjskich bombowców stacjonujących w czterech bazach wojskowych w całym kraju, w ramach operacji „Pajęczyna”.

„Amerykanie potrzebują tej technologii i musicie ją mieć w swoim arsenale” – powiedział Zełenski w wywiadzie udzielonym The Post w środę (16 lipca).

Doświadczenie Ukrainy kluczowe

Ukraiński przywódca powiedział, że drony są kluczowym narzędziem, które pozwoliło jego krajowi walczyć z rosyjską inwazją przez ponad trzy lata.

„Będziemy gotowi podzielić się tym doświadczeniem z Ameryką i innymi europejskimi partnerami” – powiedział.

Dodał, że Ukraina prowadzi również rozmowy z Danią, Norwegią i Niemcami.

Wcześniej, bo w wywiadzie dla kanału telewizyjnego Newsmax, prezydent Ukrainy powiedział, że Stany Zjednoczone są zainteresowane zakupem dronów produkowanych na Ukrainie. Według niego jest to współpraca korzystna dla obu stron, ponieważ Amerykanie wykazali zainteresowanie ukraińskimi dronami.

"Istnieje wiele dronów, które posiadamy tylko my. Rozmawiamy o tym z prezydentem Trumpem. Powiedziałem mu, że naprawdę chcę kupić od was rzeczy, które macie tylko wy. A on odpowiedział, że Ameryka chce kupić ukraińskie drony... Naprawdę chcę, aby Ameryka pomogła nam chronić nasze niebo. To bardzo ważne" - powiedział Zełenski.

Jednocześnie Ukraina jest zainteresowana amerykańskimi systemami obrony powietrznej zdolnymi do zestrzeliwania nawet pocisków balistycznych, w szczególności systemów typu THAAD.

Według New York Post potencjalny kontrakt może mieć kluczowe znaczenie dla modernizacji armii USA i wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego. Specjaliści od dronów oraz przedstawiciele władz alarmują, że technologie bezzałogowe Stanów Zjednoczonych pozostają w tyle za osiągnięciami Rosji i Chin. Podkreślają, że amerykańscy żołnierze nie są wystarczająco przeszkoleni w operowaniu dronami ani w przeciwdziałaniu bezzałogowym systemom używanym przez potencjalnych przeciwników. Problem jest o tyle poważny, że jak informował „Times”, podczas czterodniowego testu zorganizowanego w zeszłym miesiącu na Alasce przez Departament Obrony, żołnierzom i prywatnym kontrahentom wielokrotnie nie udało się zestrzelić prototypowych dronów. Część dronów w ogóle nie wystartowała, a jeden z tych, które mogły latać, trafił w niewłaściwy cel.

Ukraina lider w produkcji dronów

Ukraina stała się jednym z globalnych liderów w rozwoju i masowej produkcji wojskowych dronów, osiągając wysoki poziom innowacyjności w tej dziedzinie. Ukraińskie bezzałogowce to nie tylko narzędzia do rozpoznania czy ataku, ale także wszechstronne, modułowe konstrukcje wykorzystywane w różnorodnych rolach od dronów szturmowych, przez maszyny przypominające śmigłowce, po morskie platformy bezzałogowe zdolne do zwalczania celów na wodzie i w powietrzu.

Dzięki połączeniu wsparcia rządu, prywatnych inwestycji oraz doświadczeń zdobytych na polu walki, Ukraina rozwija technologię dronów w sposób unikalny na skalę międzynarodową. Kluczowe znaczenie ma tu praktyczne testowanie sprzętu w realiach wojny, co pozwala na szybkie dostosowywanie konstrukcji do potrzeb frontu. W 2025 roku ponad 200 ukraińskich przedsiębiorstw, zarówno dużych, jak i małych, zaangażowanych jest w produkcję różnorodnych typów dronów, od tanich modeli FPV po zaawansowane systemy dalekiego zasięgu, takie jak Sokół-3000 czy Liutyi. Rozwój ten wspierany jest przez dynamicznie rosnący sektor prywatny, który współpracuje z rządem i zagranicznymi partnerami w ramach inicjatyw takich jak Koalicja Dronowa.

W efekcie Ukraina produkuje miliony dronów rocznie, w tym setki tysięcy maszyn dalekiego zasięgu, które zmieniają dynamikę konfliktu z Rosją, umożliwiając precyzyjne ataki na strategiczne cele w głębi terytorium wroga. Innowacje, takie jak zastosowanie sztucznej inteligencji, nawigacji wizualnej i systemów odpornych na zagłuszanie, stawiają ukraińskie drony wśród najbardziej zaawansowanych na świecie, inspirując nawet kraje NATO do adaptacji podobnych rozwiązań.

Przyszłe porozumienia

W czwartek Zełenski ogłosił nieokreślone przyszłe porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, które, jak powiedział, wzmocnią jego kraj, występując w parlamencie w celu przedstawienia nowego rządu.

Inwestycje USA w drony

W przyszłorocznym wniosku budżetowym USA dotyczącym obrony i bezpieczeństwa narodowego zwiększono wydatki na małe drony częściowo ze względu na doświadczenia zdobyte podczas wojny Rosji na Ukrainie, gdzie bezzałogowe statki powietrzne okazały się integralną częścią niedrogich, ale bardzo skutecznych działań bojowych. Sekretarz Obrony USA Pete Hegseth wydał niedawno nowe zarządzenie mające na celu „ograniczenie biurokracji” związanej z produkcją dronów w USA. Pentagon podkreśla, że Stany Zjednoczone muszą dotrzymywać kroku rozwojowi w obliczu gwałtownego wzrostu produkcji dronów wojskowych na całym świecie.

„Przybyliśmy tu, żeby odbudować armię i dostosować jej potencjał do współczesnych zagrożeń” – powiedział sekretarz obrony. „Podczas gdy nasi przeciwnicy wyprodukowali przed nami miliony tanich dronów, my tkwiliśmy w gąszczu biurokracji, a teraz to już przeszłość”.

Hegseth ogłosił to za pomocą filmu, w którym występują drony wyprodukowane przez Neros, kalifornijski startup, który testował i rozwijał swoją technologię na Ukrainie. Firma ta ma w tym roku dostarczyć Kijowowi 6000 bezzałogowych statków powietrznych.

W czasie swojej wizyty na Ukrainie, Keith Kellogg wraz z ministrem przemysłu strategicznego Hermanem Smetaninem i doradcą prezydenta Ołeksandrem Kamyszynem odwiedzili kilka ukraińskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących systemy bezzałogowe. Po wizycie w zakładzie produkującym drony specjalny przedstawiciel prezydenta USA zaapelował do amerykańskich firm zbrojeniowych o dostosowanie się do wyzwań na platformie X:

"Widziałem na własne oczy, jak ukraińskie drony są tworzone i rozwijane. Niesamowite innowacje, zwłaszcza w dziedzinie dronów. Są liderem w nowej erze działań wojennych. Ich szybkość innowacji i zdolność do zmian są imponujące. Nasz przemysł obronny powinien zwrócić na to uwagę i dostosować się" - napisał Kellogg.

Co ciekawe 16 lipca został zaprezentowany przez Pentagon dron LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System). Prezentacja drona odbyła się pod nadzorem sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha, co podkreśla znaczenie projektu dla amerykańskiej strategii obronnej. Dron jest określany jako "amerykański Shahed" ze względu na podobieństwa w konstrukcji i zastosowaniu.

Został zaprojektowany jako odpowiedź na irański dron Shahed-136, oferując niskokosztową, ale skuteczną platformę do działań militarnych. Szacowana cena jednostkowa wynosi 30-40 tysięcy dolarów, co czyni go znacznie tańszym od wielu innych wojskowych dronów, takich jak MQ-9 Reaper (kosztujący ok. 64 mln USD). Dron charakteryzuje się modularną architekturą, umożliwiającą dostosowanie do różnych misji, takich jak rozpoznanie, precyzyjne uderzenia czy zadania komunikacyjne. Jest zdolny do lotów na duże odległości i przenoszenia ładunków wybuchowych, podobnie jak Shahed-136. LUCAS przeszedł już testy i jest gotowy do produkcji seryjnej, a wkrótce ma trafić do uzbrojenia armii USA.

Toured some of Ukraine's defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025

Jakie drony może zaproponować Ukraina USA?

Ukraina, jako jeden z globalnych liderów w produkcji i innowacjach w dziedzinie dronów wojskowych, ma potencjał, by zaoferować USA zaawansowane systemy bezzałogowe dalekiego zasięgu, które wyróżniają się skutecznością, niskim kosztem i zdolnością do działania w trudnych warunkach bojowych. Ukraina planuje wyprodukować 30 000 dronów dalekiego zasięgu w 2025 roku, co pokazuje zdolność do masowej produkcji.

Ukraina na swoim wyposażeniu ma takie bezzałogowce jak:

Sokół-3000

Ukraina opracowała dron o zasięgu do 3000 km, zdolny do atakowania celów strategicznych, takich jak bazy lotnicze czy obiekty przemysłowe w głębi Rosji. Ten model, testowany w 2025 roku, wyposażony jest w zaawansowane systemy sztucznej inteligencji (AI) i nawigację odporną na zagłuszanie GPS, co odpowiada wymaganiom amerykańskiego projektu Artemis, który kładzie nacisk na odporność na wojnę elektroniczną (EW). Dzięki dużej ładowności (do 300 kg) i precyzji, Sokół-3000 mógłby być atrakcyjny dla USA jako tania alternatywa dla drogich pocisków manewrujących, zdolna do precyzyjnych ataków na odległe cele.

Liutyi (Luty)

Dron kamikaze o zasięgu około 1000 km, z ładownością do 50 kg, jest już wykorzystywany w atakach na rosyjskie rafinerie i składy amunicji. Jego zaletą jest niski koszt (ok. 200 000 USD, w porównaniu do milionów za pociski manewrujące) oraz możliwość integracji z różnymi systemami naprowadzania, w tym AI do autonomicznego rozpoznawania celów. Liutyi.

Beaver (Bóbr)

Kolejny dron kamikaze o zasięgu do 1000 km, wykorzystywany w operacjach takich jak Pajęczyna w czerwcu 2025 roku, gdzie zaatakowano rosyjskie bazy lotnicze. Beaver jest tani, łatwy w produkcji i zdolny do przenoszenia ładunków o masie 20–30 kg. Jego prostota konstrukcji i możliwość szybkiego skalowania produkcji (Ukraina produkuje dziesiątki tysięcy takich dronów rocznie) czynią go bardzo atrakcyjnym produktem.

Ukrjet UJ-22 Airborne

Ten dron o zasięgu 800 km, z ładownością do 20 kg, jest wszechstronny – może przenosić bomby lotnicze lub pełnić funkcje rozpoznawcze. Jego konstrukcja oparta na klasycznym układzie lekkiego samolotu sprawia, że jest łatwy w obsłudze i niezawodny. UJ-22 sprawdził się w atakach na Moskwę i inne cele w Rosji, co pokazuje jego potencjał w misjach dalekiego zasięgu.

Drony-nosiciele (Mothership Drones, np. GOGOL-M)

Ukraińskie firmy, takie jak Strategy Force Solutions, rozwijają drony-nosiciele, które przenoszą mniejsze drony FPV na odległość do 300 km, umożliwiając precyzyjne ataki na cele takie jak stacje radarowe czy pojazdy pancerne. Systemy te, wyposażone w AI do autonomicznego naprowadzania. Ich koszt to ok. 10 000 USD za misję i jest znacznie niższy niż tradycyjnych systemów rakietowych.

PD-2 (Ukrspecsystems)

Choć pierwotnie zaprojektowany jako dron rozpoznawczy, PD-2 o zasięgu do 1000 km może być adaptowany do misji uderzeniowych. Ma zdolności do działania w trudnych warunkach, w tym przy braku sygnału GPS, oraz wysoka niezawodność w misjach ISR (wywiad, obserwacja, rozpoznanie) szczególnie w kontekście misji rozpoznawczych wspierających operacje bojowe.