Polscy żołnierze na poligonie w Korei Południowej. Szkolą się z obsługi czołgów K2 i haubic K9

Szkolenie w Korei Południowej – kluczowy element współpracy militarnej

W Korei Południowej trwa intensywne szkolenie dla żołnierzy z sześciu państw, w tym z Polski. Około 70 wojskowych uczy się obsługi haubic K9 i czołgów K2. Program, który potrwa do 25 lipca, obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Jego uczestnicy zapoznają się z budową i zasadami działania sprzętu, nauczą się, jak go konserwować i naprawiać. Wezmą również udział w ćwiczeniach z ostrzału i manewrowania.

Szkolenie prowadzone jest wspólnie z południowokoreańskimi instruktorami, co pozwala na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Korea Południowa szkoli sojuszników. Polska wzmacnia obronność

Armia Korei Południowej planuje kolejne rundy szkoleń, które obejmą również wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Chunmoo. Celem jest dalsze zaznajamianie zagranicznych wojsk z południowokoreańskim uzbrojeniem.

W maju szesnastu polskich żołnierzy przeszło już dwutygodniowe szkolenie z obsługi systemu rakietowego Chunmoo. Współpraca ta ma strategiczne znaczenie dla Polski, która modernizuje swoją armię i wzmacnia obronność w obliczu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej.

Polska i Korea Południowa – strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń

Współpraca militarna między Polską a Koreą Południową zacieśniła się w ostatnich latach. Pod koniec lipca 2022 roku oba kraje zadeklarowały strategiczne partnerstwo w dziedzinie zbrojeń. W ramach tego partnerstwa polski rząd zakupił w Republice Korei:

armatohaubice K9,

czołgi K2,

lekkie samoloty bojowe FA-50,

wyrzutnie Homar-K, czyli spolonizowaną wersję systemu rakietowego Chunmoo.

Agencja Yonhap podkreśla, że haubice K9 i czołgi K2 stanowią kluczowe uzbrojenie, które wspiera dążenia Korei Południowej do umocnienia jej pozycji na globalnym rynku obronnym. Kraj ten zamierza osiągnąć 5-procentowy udział w rynku do 2027 roku i stać się czwartym co do wielkości eksporterem broni na świecie. Do tej pory dziewięć państw, w tym Turcja, Polska i Egipt, nabyło haubice K9. Jedna z ich ostatnich transzy w przypadku Polski została dostarczona do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Polska posiada obecnie około 180 haubic K9A1 i wciąż docierają one do naszego kraju.

Na horyzoncie znajduje się również druga umowa wykonawcza na czołgi K2. Na początku lipca minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował o zakończeniu negocjacji w tej sprawie z Hyundai Rotem. Jak wówczas wyjaśnił, umowa ta dotyczy 180 czołgów, 80 pojazdów towarzyszących oraz pełnego pakietu wsparcia, co wcześniej nie było realizowane w umowach na czołgi K2. Wiceminister obrony Paweł Bejda podkreślił natomiast: „Polska stanie się producentem czołgów K2PL, otwiera nam drzwi na całą Europę i całe NATO. Mamy nadzieję, że czołgi K2PL staną się eksportowym hitem polskiego producenta, Bumaru Łabędy”.