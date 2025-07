Zełenski ogłasza przełomową umowę z USA. Setki tysięcy maszyn trafią na front

Szef państwa ukraińskiego przybył na Półwysep Jutlandzki w Danii, by uczestniczyć w mieście Aarhus w oficjalnym rozpoczęciu duńskiego przewodnictwa w Radzie UE. Memorandum z amerykańską firmą podpisano w trakcie wizyty w Danii – napisał Zełenski na platformie X.

„Mowa o setkach tysięcy dronów już w tym roku oraz o możliwości znacznego zwiększenia produkcji w przyszłym roku. Drony przechwytujące do niszczenia wrogich dronów i rakiet, kwadrokoptery do rozpoznania i korygowania ognia, uderzeniowe drony dalekiego zasięgu – tego wszystkiego będzie znacznie więcej, dokładnie po to, by realizować nasze cele obronne i chronić życie Ukraińców” – podkreślił ukraiński przywódca.

The visit to Denmark begins with an important step for our defense. An agreement has been reached on Ukrainian-American cooperation in drone production, including interceptor drones — a crystal clear priority.We have signed an agreement with the robust American company Swift… pic.twitter.com/2DMO4IuV6V— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2025

Setki tysięcy dronów na froncie: Jak Ukraina chce wykorzystać nowe maszyny?

Zełenski zapowiedział, że podczas wizyty w Danii będzie kontynuował działania nad kolejnymi porozumieniami, które będą dotyczyły „wspólnej produkcji, wspólnego rozwoju i wspólnej obrony”.

Podpisanie umowy z Swift Beat to kolejny krok w kierunku wzmocnienia potencjału obronnego Ukrainy. Drony odgrywają coraz większą rolę na współczesnym polu walki, a ich masowe wykorzystanie może znacząco wpłynąć na przebieg działań wojennych.

Jakie drony trafią na front?

Drony przechwytujące: do niszczenia wrogich dronów i rakiet

Kwadrokoptery: do rozpoznania i korygowania ognia

Uderzeniowe drony dalekiego zasięgu: do atakowania celów na tyłach wroga

Ukraina stawia na drony z sojusznikami

W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała kilka kluczowych umów międzynarodowych dotyczących wspólnej produkcji dronów i wsparcia w rozwoju tej branży.

W styczniu 2025 roku Ukraina i Litwa uzgodniły wspólne kroki w celu zwiększenia produkcji dronów, w tym systemów antydronowych, co ogłosił minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba po wizytach prezydenta Zełenskiego w Wilnie. Litwa, będąca członkiem Koalicji Dronowej, dostarczyła partię dronów FPV w ramach wspólnych projektów z ukraińskimi i litewskimi producentami, z celem dostarczenia 5000 dronów dla Ukrainy i 2300 dla Litwy. Porozumienie obejmuje także finansowanie w wysokości 200 mln euro na wsparcie ukraińskiego przemysłu obronnego.

18 stycznia 2025 roku w Kijowie ministrowie obrony Ukrainy i Łotwy omówili współpracę w produkcji dronów, szczególnie bezzałogowców dalekiego zasięgu. Łotwa, jako aktywny członek Koalicji Dronowej, wspiera innowacje w sektorze UAV, a rozmowy dotyczyły tworzenia wspólnych przedsięwzięć produkcyjnych, potencjalnie finansowanych z zamrożonych rosyjskich aktywów.

W styczniu 2025 roku Ukraina rozpoczęła rozmowy z Japonią o współpracy w produkcji dronów, co potwierdzono podczas wizyty japońskiego ambasadora Masashi Nakagome w ukraińskim zakładzie produkującym drony. Dyskusje skupiły się na integracji japońskich technologii, takich jak sztuczna inteligencja, zaawansowane sensory i robotyka, z ukraińskim doświadczeniem bojowym. Współpraca ta ma na celu rozwój autonomicznych systemów obronnych i może stanowić przełom w relacjach Kijowa z Tokio.

29 maja 2025 roku Ukraina i Niemcy podpisały porozumienia o wspólnej produkcji uzbrojenia, w tym systemów dronowych, co potwierdził prezydent Zełenski po spotkaniu z kanclerzem Friedrichem Merzem. W lipcu 2025 roku Niemcy sfinansowały produkcję ponad 500 dronów dalekiego zasięgu (An-196, o zasięgu do 1200 km i ładowności 50 kg), które były już wykorzystywane do ataków na terytorium Rosji. To pierwsza umowa dotycząca finansowania produkcji zbrojeniowej na terytorium Ukrainy przez Niemcy, co podkreśla strategiczne wsparcie Berlina dla Kijowa.

5 czerwca 2025 roku, po rozmowach ministrów obrony Ukrainy i Francji w Brukseli, ogłoszono partnerstwo w produkcji dronów na terytorium Ukrainy. Francuskie firmy, w tym Renault Group we współpracy z przedsiębiorstwami obronnymi, mają wyposażyć ukraińskie linie produkcyjne w sprzęt do wytwarzania dronów. Minister Sébastien Lecornu podkreślił, że Ukraina wnosi doświadczenie bojowe, a Francja solidną bazę przemysłową, co czyni współpracę obopólnie korzystną. Drony będą wykorzystywane przez Ukrainę, ale także posłużą do szkolenia francuskich sił zbrojnych.

24 czerwca ogłoszono, że Ukraina i Wielka Brytania uruchomiły wspólny program produkcji dronów, przez ukraińskiego ministra obrony Rustema Umerowa po rozmowach prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z premierem Keirem Starmerem. W ramach trzyletniego programu Wielka Brytania finansuje produkcję ukraińskich dronów w brytyjskich zakładach, co ma umożliwić szybkie projektowanie i masową produkcję nowoczesnych bezzałogowców. Projekt zakłada, że podczas wojny wszystkie drony trafią do ukraińskich sił zbrojnych, a po jej zakończeniu będą dzielone między oba kraje. Inicjatywa wspiera integrację przemysłów obronnych obu państw i jest finansowana z brytyjskiego budżetu na pomoc wojskową dla Ukrainy (4,5 mld funtów w 2025 roku oraz 3 mld funtów rocznie w kolejnych latach).

Prezydent Zełenski ogłosił, że Dania przeznaczy w 2025 roku 1,26 mld euro na wsparcie ukraińskiej produkcji dronów dalekiego zasięgu, co stanowi istotny wkład w rozwój zdolności militarnych Ukrainy.

Polska i Ukraina zainaugurowały Rzeszowską Inicjatywę Dronową, mającą na celu stworzenie transgranicznej doliny produkcyjnej dronów. Projekt, prowadzony pod kierownictwem Pawła Kowala, zakłada współpracę różnych podmiotów w celu opracowania nowych technologii bezpieczeństwa, w tym dronów wojskowych.