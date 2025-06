Ukraina zwiększa produkcję dronów. 4 miliony rocznie na front - Rosja idzie podobną drogą

Spis treści

Ukraińscy producenci planują dostarczyć cztery miliony dronów na linię frontu w tym roku. Według Umerowa, ukraińska armia otrzymała już do 1,5 miliona dronów do końca czerwca. To ogromny wzrost w porównaniu z poprzednimi latami i świadczy o determinacji Ukrainy w rozwijaniu własnego przemysłu zbrojeniowego. Na początku roku prezydent Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest światowym liderem w produkcji dronów. 2 czerwca wiceminister obrony Ołeksandr Kozenko powiedział, że ukraiński przemysł zbrojeniowy może produkować 10 milionów dronów rocznie, ogłoszono także, że Ukraina dokonała ukierunkowanych inwestycji w produkcję dronów i nie jest już zależna od zewnętrznych dostawców, w tym Chin.

Potrzeby Ukrainy jeśli chodzi o drony

W podobnym tonie wypowiedział się na początku czerwca europejski komisarz ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius, który powiedział, że w 2025 r. Ukraina będzie musiała wyprodukować około czterech milionów dronów, aby zabezpieczyć linię frontu.

„Na 1200-kilometrowej linii frontu stworzyli coś, co nazywają ”Doliną Śmierci", strefę o szerokości od 10 do 15 km, w której nic nie może się poruszać bez trafienia przez drony. Około 80 procent trafień jest dokonywanych przez drony - zwykły czołg wjeżdżający do tej strefy przeżywa średnio sześć minut. Ale Rosjanie też wiedzą, jak używać dronów, dlatego Ukraina oblicza, że w tym roku wyprodukuje cztery miliony dronów, aby pokryć tę linię frontu" - wyjaśnił europejski komisarz.

Kubilius porównał również te potrzeby do sytuacji w krajach UE.

„Litwa, mój kraj, ma 200-kilometrową granicę z obwodem królewieckim i 700-kilometrową granicę z Białorusią – potrzebowalibyśmy około 3 milionów dronów rocznie” – powiedział.

Jednocześnie komisarz europejski podkreślił, że drony należy modernizować co kilka miesięcy. Według niego tradycyjny model przemysłu zbrojeniowego, bazujący na długoterminowych kontraktach i stabilności, nie przystaje do wymogów współczesnej wojny.

„To wyzwanie, które omawiamy z NATO – co oznacza nowa wojna i w jaki sposób należy modyfikować cele dotyczące zdolności” – stwierdził komisarz UE.

Kubilius zaproponował również utworzenie armii dronów w Europie. Według niego Rosja może mieć około 5 milionów dronów do potencjalnego ataku na kraje NATO.

Finansowanie i zakupy dronów

Minister Umerow powiedział, że brygady złożyły w zeszłym roku wiele wniosków o bezpośrednie finansowanie, a zobowiązanie zostało zabezpieczone na rok 2025. Dodał, że rząd obecnie przeznacza 2,5 miliarda HR (60 milionów dolarów) miesięcznie na zespoły ds. zamówień bezpośrednich. Jednak nie wszystkie brygady korzystają z tych pieniędzy. Dlatego stworzono system DOT Chain Defense, który służy jako rynek dronów, gdzie brygady mogą wybierać to, czego potrzebują, a rząd za to płaci.

„Zespoły widzą 'rynek' dronów: każdy zespół zamawia to, czego potrzebuje, a organizacja opieki zdrowotnej za to płaci. W ten sposób znacznie ograniczamy całą biurokrację, a zespoły otrzymują to, czego potrzebują dziesięć razy szybciej” - powiedział Umerow.

Ukraina może produkować 8 milionów dronów rocznie

Prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu NATO w Hadze oświadczył, że Ukraina ma zdolność produkcyjną ponad 8 milionów dronów różnych typów rocznie. Jednak zaznaczył, że brakuje jej wsparcia finansowego, aby w pełni wykorzystać ten potencjał.

"Nasz potencjał produkcji obronnej przekroczył 35 miliardów dolarów. To obejmuje prawie 1000 rodzajów produktów... ale około 40% tego potencjału nie ma odpowiedniego finansowania. Na przykład możemy produkować ponad 8 milionów dronów różnych typów rocznie, ale finansowanie pozwala na znacznie mniej" - powiedział Zełenski.

Brak odpowiedniego finansowania jest kluczową przeszkodą w realizacji pełnego potencjału produkcyjnego Ukrainy. Zełenski zaapelował do sojuszników o zwiększenie inwestycji we wspólną produkcję broni, w tym technologii dronów, artylerii. Prezydent Ukrainy stwierdził, że zdolności obronne Ukrainy są nie tylko kluczowe dla obrony jej własnego terytorium, ale niezbędne do wzmocnienia długoterminowego bezpieczeństwa NATO.

"Musimy przewodzić w wyścigu dronów, zarówno w dronach uderzeniowych, jak i przechwytujących" - powiedział. "Proszę zwiększyć inwestycje na Ukrainie i wspólną produkcję broni. Cała broń, którą produkujemy, staje się częścią nowego, silniejszego europejskiego systemu obrony i bezpieczeństwa".

Kijów niedawno uruchomił wspólny program produkcji dronów z Wielką Brytanią i rozwija rakiety dalekiego zasięgu z Niemcami. Norwegia z kolei ogłosiła, że ​​przekaże Kijowowi prawie 642 mln dolarów na zakup dronów.

Ukraina szykuje ofensywę dronową na Rosję

Minister obrony Rustem Umerow przekazał dziennikarzom 27 czerwca, że podjęto decyzję o kilkukrotnym zwiększeniu liczby operacji z użyciem dronów dalekiego zasięgu.

„Około dwa tygodnie temu podjęto decyzję o kilkukrotnym zwiększeniu liczby operacji, a nowe kontrakty na dziesiątki tysięcy dronów dalekiego zasięgu są już przygotowywane w celu zwiększenia intensywności i skali ataków” - powiedział Umerow.

W ubiegłym roku Ukraina opracowała plan systematycznych operacji dalekiego zasięgu i zakontraktowała kilkadziesiąt tysięcy dronów dalekiego zasięgu, które umożliwiły regularne precyzyjne ataki na krytyczne cele głęboko za liniami wroga. Według ministra, wszystkie dostawy dronów przebiegają zgodnie z harmonogramem, a operacje są przeprowadzane codziennie zgodnie z zatwierdzonymi planami.

Planowane zwiększenie ataków dronów dalekiego zasięgu na terytorium Rosji może oznaczać nową fazę wojny. Ukraina dąży do osłabienia rosyjskiego potencjału militarnego i zadania strat strategicznym celom na głębokim zapleczu wroga.

Rosja zwiększa produkcję dronów. Czy to odpowiedź na ukraińską ofensywę?

Rosja gwałtownie zwiększa produkcję dronów jak wynika z raportu think tanku powiązanego Kremlem Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych (CMASF) w maju ilość dronów bojowych wyprodukowanych w Rosji wzrosła o prawie 17% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

W poprzednich pięciu miesiącach średni wzrost produkcji dronów wynosił 3,7%. W raporcie stwierdzono, że średnia dzienna produkcja dronów osiągnęła w maju rekordowy poziom. Dwie trzecie tego wzrostu „można przypisać gwałtownemu wzrostowi w sektorach specjalizujących się w produkcji wyrobów wojskowych”. Centrum zauważyło, że ten nowy wskaźnik produkcji był 1,6 razy większy niż średnia miesięczna produkcja w 2024 roku.

W kwietniu Władimir Putin nakazał znaczne zwiększenie produkcji dronów, stwierdzając, że chociaż w 2024 roku wyprodukowano 1,5 miliona dronów w tym około 4000 dronów z widokiem z pierwszej osoby (FPV). Dodał jednak, że wojska walczące na linii frontu na Ukrainie potrzebują większej liczby dronów, ponieważ ilość ta była „niewystarczająca” dla rosyjskich operacji wojskowych.