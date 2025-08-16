Minowe pola i okopy. Litwa ujawnia plan zapory na granicy

Litewskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że zdecydowało się na utworzenie trzech poziomów obrony granicy, mającej na celu opóźnienie lub zatrzymanie przemieszczania się wroga w razie potencjalnego ataku. Na ilustracji udostępnionej przez Ministerstwo Obrony Narodowej litewska linia obrony granicznej ma długość 50 kilometrów.

Każdy poziom został zaprojektowany z myślą o specyficznych zadaniach:

Pierwszy poziom (5 km od granicy) : obejmuje rowy przeciwpancerne, przeszkody, pola minowe oraz umocnione punkty z okopami i pozycjami zapasowymi. Jego celem jest natychmiastowe utrudnienie ruchu sił przeciwnika.

: obejmuje rowy przeciwpancerne, przeszkody, pola minowe oraz umocnione punkty z okopami i pozycjami zapasowymi. Jego celem jest natychmiastowe utrudnienie ruchu sił przeciwnika. Drugi poziom (rozciąga się na 15 km) : zawiera rowy odwadniające, parki sprzętu inżynieryjnego, mosty przygotowane do wysadzenia oraz zablokowane przyczółki mostowe, co ma dodatkowo spowolnić wroga.

: zawiera rowy odwadniające, parki sprzętu inżynieryjnego, mosty przygotowane do wysadzenia oraz zablokowane przyczółki mostowe, co ma dodatkowo spowolnić wroga. Trzeci poziom: podobnie jak drugi, wzbogacony o dodatkowe elementy, takie jak drzewa przydrożne przygotowane do ścięcia, które mogą blokować drogi i utrudniać przemieszczanie się przeciwnika w zalesionym terenie.

Całość systemu jest zintegrowana z infrastrukturą NATO i Unii Europejskiej, co podkreśla współpracę Litwy z sojusznikami w ramach obrony kolektywnej.

Litwa przeznaczy ponad 1 miliard euro w ciągu najbliższej dekady na realizację projektu. Kluczowe elementy finansowania obejmują. 800 milionów euro na zakup min przeciwpancernych, systemów minowania oraz powiązanych technologii inżynieryjnych.

Pozostała część budżetu zostanie przeznaczona na rozwój systemów wojny elektronicznej, obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, dronów rozpoznawczych oraz modernizację infrastruktury granicznej. Dodatkowe fundusze zostaną przeznaczone na szkolenie personelu, utrzymanie umocnień oraz integrację z regionalnymi systemami obronnymi w ramach Baltic Defense Line. W 2026 roku Litwa planuje zwiększyć wydatki na obronność do 5,25% PKB, co plasuje ją wśród liderów NATO pod względem zaangażowania finansowego w bezpieczeństwo.

🇱🇹 Lithuania is shifting from individual counter-mobility measures to a unified 3-echelon defence line – giving greater depth, stronger control & full NATO/EU integration at our frontier. pic.twitter.com/qgd4VXYKCZ— Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) August 14, 2025

Dlaczego Litwa podejmuje te działania?

Decyzja o budowie linii obrony wynika z kilku kluczowych czynników. Litwa graniczy z rosyjskim obwodem królewieckim (ok. 275 km) oraz Białorusią (ok. 679 km), które są postrzegane jako potencjalne źródła zagrożenia militarnego. Białoruś, będąca bliskim sojusznikiem Rosji, jest często określana jako platforma dla rosyjskich operacji wojskowych. W lipcu 2025 roku odnotowano naruszenie litewskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany dron, co skłoniło władze do wzmocnienia obrony powietrznej i przyspieszenia prac nad umocnieniami granicznymi.

Poza tym Litwa, podobnie jak inne kraje bałtyckie, zdecydowała się opuścić konwencję ottawską zakazującą użycia min przeciwpiechotnych, argumentując, że miny są skutecznym narzędziem odstraszania. W maju 2025 roku rząd Litwy ogłosił inwestycję ponad 1 miliarda euro w zakup min przeciwpancernych i systemów związanych z obroną graniczną.

Wojna na Ukrainie oraz obawy przed dalszą ekspansją Rosji w regionie skłoniły Litwę do przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych i budowy infrastruktury obronnej. Współpraca z Łotwą, Estonią i Polską w ramach projektu Baltic Defense Line ma na celu wzmocnienie wschodniej flanki NATO.

Inwestycje i współpraca międzynarodowa

Oprócz budowy linii obrony, Litwa podejmuje inne kroki w celu wzmocnienia bezpieczeństwa m.in odbudowa pierwszej dywizji narodowej, Litwa przywraca pełnowymiarową jednostkę wojskową, zdolną do szybkiego reagowania na zagrożenia. Litwa modernizację także obronę przeciwlotniczą poprzez inwestycje w systemy krótkiego zasięgu oraz radary wczesnego ostrzegania. Poza tym stawia na rozwój zdolności rozpoznawczych jak wykorzystanie dronów i systemów satelitarnych do monitorowania granic.

Litwa także chce pokazać, że nie jest osamotniona, dlatego stawia na regularne manewry z udziałem wojsk NATO, w tym z Polski i Niemiec, stacjonujących na Litwie w ramach wysuniętej obecności sojuszu.